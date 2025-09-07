Ajker Patrika
বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে এনসিপির শোক

লেখক, গবেষক, মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক ও জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

আজ রোববার দলটির যুগ্ম সদস্যসচিব সালেহ উদ্দিন সিফাতের সই করা শোকবার্তায় বলা হয়, ১৯৩১ সালে জন্মগ্রহণ করা বদরুদ্দীন উমরের পিতা মরহুম আবুল হাশিম ছিলেন এই জনপদের মানুষের ঐতিহাসিক মুক্তি-সংগ্রামের একজন প্রবাদপুরুষ। খুনি হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদের বয়ান উৎপাদক ও সমর্থক মূলধারার বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের বিপরীতে বদরুদ্দীন উমর ছিলেন গণমানুষের পক্ষের চিন্তক ও রাজনৈতিক শক্তি।

বার্তায় বদরুদ্দীন উমর সম্পর্কে বলা হয়, ২০২৪ সালের জানুয়ারির ডামি নির্বাচনের আগেই তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগকে তাড়ানোর কথা বলেছিলেন। জুলাই অভ্যুত্থান সংঘটিত হওয়ার সময় এই গণ-আন্দোলনকে তিনি ‘গণ-অভ্যুত্থান’ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং আগের অভ্যুত্থানসমূহের তুলনায় এটির ব্যাপকতা স্বীকার করেছিলেন। এ ছাড়া বাহাত্তরের মুজিববাদী সংবিধানকে তিনি ১৯৭২ সালেই ‘চিরস্থায়ী জরুরি অবস্থার সংবিধান’ হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। একজন গবেষক ও লেখক হিসেবে তিনি তাঁর লেখায় বস্তুনিষ্ঠ ও নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস তুলে ধরতেন।

এনসিপির শোকবার্তায় বলা হয়, ‘বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসের মুজিববাদী পাঠের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন বদরুদ্দীন উমর। নতুন বাংলাদেশে একাত্তরের জনযুদ্ধের প্রকৃত ও গণমানুষের ইতিহাসের তালাশ এবং পুনঃপাঠে তিনি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে বিবেচিত হবেন।

‘তাঁর মৃত্যুতে আমরা এক অপূরণীয় ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছি। জাতীয় নাগরিক পার্টি–এনসিপি তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার ও সহযোদ্ধাদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।’

আজ সকাল ১০টার দিকে ঢাকার বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে বদরুদ্দীন উমর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন তিনি।

বদরুদ্দীন উমর তাঁর পেশাজীবন শুরু করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে। পরে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একসময় তিনি পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন।

২০০৩ সালে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল নামে একটি দল প্রতিষ্ঠা করে সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন বদরুদ্দীন উমর।

বদরুদ্দীন উমর
