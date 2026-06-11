Ajker Patrika
জাতীয়

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ওয়ানডে সিরিজ জয়ে স্পিকারের অভিনন্দন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ জুন ২০২৬, ২২: ১৩
বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ওয়ানডে সিরিজ জয়ে স্পিকারের অভিনন্দন
জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। ছবি: সংগৃহীত

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঐতিহাসিক ওয়ানডে সিরিজ জয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ।

আজ বৃহস্পতিবার মিরপুরের শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে বৃষ্টি আইনে অস্ট্রেলিয়াকে ৫ উইকেটে হারিয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিজেদের করে নেয় বাংলাদেশ। এর আগে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে স্বাগতিকেরা অস্ট্রেলিয়াকে ৮৬ রানে পরাজিত করেছিল।

এক অভিনন্দন বার্তায় স্পিকার বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে এই স্মরণীয় সাফল্যের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

স্পিকার আশা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জয়ের এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের জন্য আরও গৌরব বয়ে আনবে।

উল্লেখ্য, ওয়ানডে ক্রিকেটের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করল বাংলাদেশ।

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বাংলাদেশঅস্ট্রেলিয়াক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
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