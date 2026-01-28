চাচাকে ‘বাবা’ দেখিয়ে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরি: সেই বিসিএস কর্মকর্তা কারাগারে

জালিয়াতির মাধ্যমে বাবার জায়গায় চাচার নাম বসিয়ে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ও বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে চাকরি নেওয়ার অভিযোগে করা মামলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) হওয়া সিনিয়র সহকারী সচিব মো. কামাল হোসেনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ আসামির জামিন বাতিল করে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
জামিনে থাকা কামাল আজ বুধবার শুনানির দিনে আদালতে হাজির হন। কিন্তু ‘শর্ত ভঙ্গ’ করায় দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পিপি মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম তার জামিন বাতিল করার দাবি জানান। শুনানি শেষে আদালত আসামিকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলের সাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) থাকার সময় ২০২৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধা কোটার সুবিধা নিতে জালিয়াতির অভিযোগে দুদকের সম্মিলিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা–১–এর উপসহকারী পরিচালক মো. মনজুরুল ইসলাম মিন্টু বাদী হয়ে কামাল হোসেনের বিরুদ্ধে মামলা করেন।
ওই মামলার এজাহারে বলা হয়, মুক্তিযোদ্ধা কোটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, চাকরি পাওয়াসহ বিভিন্ন সুবিধা ভোগের উদ্দেশ্যে কামাল হোসেন তাঁর জন্মদাতা পিতা-মাতা মো. আবুল কাশেম ও মোছা. হাবীয়া খাতুনের পরিবর্তে নিজের চাচা বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আহসান হাবীব ও চাচি মোছা. সানোয়ারা খাতুনকে পিতা-মাতা দেখিয়েছিলেন। এই কৌশলে তিনি ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটায় প্রশাসন ক্যাডারে চাকরি পান।
এই মামলা দায়ের করার পর আসামি কামাল হোসেন হাইকোর্টে আগাম জামিন আবেদন করেন। হাইকোর্ট আগাম জামিন দেন। একইসঙ্গে মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতে আত্মসমর্পণ করার পর কামাল হোসেন দাবি করেন তার বিরুদ্ধে মামলাটা হয়রানি মূলক ও মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে তিনি যাদেরকে বাবা-মা হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন তারাই তার প্রকৃত বাবা-মা। এ বিষয়ে তিনি তার ডিএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন করতে রাজি হন। এ পর্যায়ে আদালত তাকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেন ও ডিএনএ পরীক্ষার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসককে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন।
সংগঠনের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে আজ জামিন বাতিল চেয়ে আদালতকে বলা হয়, পরীক্ষার জন্য চিকিৎসকরা বারবার আসামি কামালের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও তিনি কোন সহযোগিতা করেননি। পরে আদালত তার জামিন বাতিল করে কারাগারে পাঠানো নির্দেশ দেন।
উল্লেখ্য, মাগুরার সিনিয়র সহকারী কমিশনার হিসেবে সর্বশেষ কর্মস্থল ছিল কামাল হোসেনের। অভিযোগ ওঠার পর তাকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ওএসডি হিসেবে রাখা হয়। গত ১১ ডিসেম্বর ইউএনও কামাল ও তার মা-বাবা, চাচা-চাচির বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এই আদালত।
‘বাংলাদেশে এমন কোনো পরিস্থিতি বিদ্যমান নেই যে কর্মকর্তা বা তাঁদের পরিবার–পরিজন বিপদে আছেন। এখন পর্যন্ত এ রকম কিছু ঘটেনি। আশঙ্কা হয়তো তাঁদের মনে আছে কিংবা তাঁরা কোনো মেসেজ (বার্তা) দিতে চান কি না। তবে আমি আসলে এটার মধ্যে কোনো কারণ খুঁজে পাই না।৭ মিনিট আগে
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনকালের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, ‘শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিদিন শত শত তদবির আসত। আগে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দিলেই কাজ হয়ে যেত। মন্ত্রণালয়ে আসার দরকার হতো না। এখন সবাই মনে করে, সুযোগ এসেছে, তাই সরাসরি মন্ত্রণালয়ে আসে। আমার রুমের সামনে প্রতিদিন বহু মানুষ৩০ মিনিট আগে
সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিয়োজিত চেক প্রজাতন্ত্রের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত ড. এলিসকা জিগোভা। আজ বুধবার সেনাসদরে রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সেনাপ্রধানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।৩ ঘণ্টা আগে
প্রযুক্তিনির্ভর দুনিয়ায় দ্রুত পরিবর্তনশীল ব্যবস্থায় খাপ খাইয়ে নিতে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে তরুণদের জায়গা করে দেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তাঁর মতে, প্রযুক্তির গতি এত দ্রুত যে নীতি প্রণয়নকারীরা দ্রুত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছেন।৩ ঘণ্টা আগে