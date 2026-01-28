Ajker Patrika
জাতীয়

নির্বাচনে চার বিভাগে থাকবেন যুক্তরাষ্ট্রের ‘ইনডিপেনডেন্ট’ পর্যবেক্ষকেরা: ইসি সচিব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৮ জানুয়ারি ২০২৬, ১৭: ১১
সাংবাদিকদের ব্রিফ করছেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিক পর্যবেক্ষক পাঠাবে না, তবে তাদের পক্ষ থেকে ‘ইনডিপেনডেন্ট’ পর্যবেক্ষক ভোট পর্যবেক্ষণ করবেন বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। তিনি আরও বলেন, ‘ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম এবং খুলনায় তাঁরা নিজেদের মতো পর্যবেক্ষণে যাবেন। বাট নট ফরমাল অবজারভার্স। উনারা এমনি দেখতে যাবেন ভোটের অবস্থাটা কি।’

আজ বুধবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন। আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে সিইসির সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বৈঠকের বিষয়ে ব্রিফ করেন ইসি সচিব আখতার আহমেদ।

ইসি সচিব আরও বলেন, ‘ভোটে আমরা কি করছি, কীভাবে ভোট কাউন্ট করা হবে, কোথায় আসবে, গণনার সময়সীমা কত—এসব বিষয়গুলো জানতে চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আমরা রাষ্ট্রদূতকে আমাদের ব্যালট পেপারের আকার, আকৃতি সম্পর্কে বলেছি। সেটার একটা নমুনাও দেখিয়েছি।’

ইসি সচিব আরও বলেন, ‘আমাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন কোড অব কন্ডাক্টের কথা। আমরা বলেছি, আমাদের এখানে কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সেল আছে। আর আমাদের আসনগুলোর লেভেলে যে ইনকোয়ারি কমিটি, ম্যাজিস্ট্রেট যাঁরা আছেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমন্বয় করা হচ্ছে।’

জনগণ যাকে নির্বাচিত করবে, সেই সরকারের সঙ্গেই কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্র: রাষ্ট্রদূতজনগণ যাকে নির্বাচিত করবে, সেই সরকারের সঙ্গেই কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্র: রাষ্ট্রদূত

রাষ্ট্রদূত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বা কারও কাছ থেকে কোনো ওভারডুয়িং (বাড়াবাড়ি) আছে কি না জানতে চেয়েছিলেন উল্লেখ করে আখতার আহমেদ বলেন, ‘আমরা তাঁকে বলেছি প্রাথমিকভাবে খবরগুলো আসে স্থানীয়ভাবে। এমন কোনো কিছু আমাদের নলেজে নেই। যদি এটা হয়ে থাকে, তাহলে স্থানীয়ভাবে এটাকে নিষ্পত্তি করা হবে। আর যদি স্পেসিফিক কোনো কিছু বলেন, তাহলে আমরা এটার উত্তরটা দিতে পারব।’

প্রসঙ্গত, গত ১১ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণা করে। একইসঙ্গে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি।

বিষয়:

সিইসিইসিনির্বাচননির্বাচন কমিশনযুক্তরাষ্ট্রভোটের খবর
