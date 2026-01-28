নির্বাচনে চার বিভাগে থাকবেন যুক্তরাষ্ট্রের ‘ইনডিপেনডেন্ট’ পর্যবেক্ষকেরা: ইসি সচিব

নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিক পর্যবেক্ষক পাঠাবে না, তবে তাদের পক্ষ থেকে ‘ইনডিপেনডেন্ট’ পর্যবেক্ষক ভোট পর্যবেক্ষণ করবেন বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। তিনি আরও বলেন, ‘ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম এবং খুলনায় তাঁরা নিজেদের মতো পর্যবেক্ষণে যাবেন। বাট নট ফরমাল অবজারভার্স। উনারা এমনি দেখতে যাবেন ভোটের অবস্থাটা কি।’
আজ বুধবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন। আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে সিইসির সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বৈঠকের বিষয়ে ব্রিফ করেন ইসি সচিব আখতার আহমেদ।
ইসি সচিব আরও বলেন, ‘ভোটে আমরা কি করছি, কীভাবে ভোট কাউন্ট করা হবে, কোথায় আসবে, গণনার সময়সীমা কত—এসব বিষয়গুলো জানতে চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আমরা রাষ্ট্রদূতকে আমাদের ব্যালট পেপারের আকার, আকৃতি সম্পর্কে বলেছি। সেটার একটা নমুনাও দেখিয়েছি।’
ইসি সচিব আরও বলেন, ‘আমাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন কোড অব কন্ডাক্টের কথা। আমরা বলেছি, আমাদের এখানে কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সেল আছে। আর আমাদের আসনগুলোর লেভেলে যে ইনকোয়ারি কমিটি, ম্যাজিস্ট্রেট যাঁরা আছেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমন্বয় করা হচ্ছে।’
রাষ্ট্রদূত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বা কারও কাছ থেকে কোনো ওভারডুয়িং (বাড়াবাড়ি) আছে কি না জানতে চেয়েছিলেন উল্লেখ করে আখতার আহমেদ বলেন, ‘আমরা তাঁকে বলেছি প্রাথমিকভাবে খবরগুলো আসে স্থানীয়ভাবে। এমন কোনো কিছু আমাদের নলেজে নেই। যদি এটা হয়ে থাকে, তাহলে স্থানীয়ভাবে এটাকে নিষ্পত্তি করা হবে। আর যদি স্পেসিফিক কোনো কিছু বলেন, তাহলে আমরা এটার উত্তরটা দিতে পারব।’
প্রসঙ্গত, গত ১১ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণা করে। একইসঙ্গে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি।
জালিয়াতির মাধ্যমে বাবার জায়গায় চাচার নাম বসিয়ে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ও বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে চাকরি নেওয়ার অভিযোগে করা মামলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) হওয়া সিনিয়র সহকারী সচিব মো. কামাল হোসেনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।৩ মিনিট আগে
সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিয়োজিত চেক প্রজাতন্ত্রের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত ড. এলিসকা জিগোভা। আজ বুধবার সেনাসদরে রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সেনাপ্রধানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।৩৬ মিনিট আগে
প্রযুক্তিনির্ভর দুনিয়ায় দ্রুত পরিবর্তনশীল ব্যবস্থায় খাপ খাইয়ে নিতে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে তরুণদের জায়গা করে দেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তাঁর মতে, প্রযুক্তির গতি এত দ্রুত যে নীতি প্রণয়নকারীরা দ্রুত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছেন।১ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘ ১৪ বছর পর আবারও ঢাকা–করাচি রুটে সরাসরি ফ্লাইট চালু হতে যাচ্ছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই নন-স্টপ ফ্লাইট পরিচালনা শুরু হবে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস জানিয়েছে, এরইমধ্যে উদ্বোধনী ফ্লাইটের ১৬২টি আসনের সবকটি টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে।১ ঘণ্টা আগে