Ajker Patrika
> জাতীয়

ভারতীয় ঋণচুক্তির ১০ প্রকল্প বাতিলের তথ্য সঠিক নয়: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

ইউএনবি, ঢাকা
আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৯: ৩২
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। ফাইল ছবি
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। ফাইল ছবি

ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট (এলওসি) বা ঋণচুক্তির ১০টি প্রকল্প বাতিলের তথ্য সঠিক নয় বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। সামাজিক মাধ্যমে সহকর্মী উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের একটি পোস্ট নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিষয়টি নিয়ে এ ব্যাখ্যা দেন তিনি।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ভারতীয় ঋণচুক্তির আওতায় শুধু টাগবোট কেনার প্রকল্প পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বাতিল করা হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যেসব প্রকল্পের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলোর ‘কিছুর আদৌ অস্তিত্ব নেই’।

স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত ১০ চুক্তি বাতিল করা হয়েছে বলে তালিকা প্রকাশ করেন। ছবি: স্ক্রিনশট
স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত ১০ চুক্তি বাতিল করা হয়েছে বলে তালিকা প্রকাশ করেন। ছবি: স্ক্রিনশট

স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত ১০ চুক্তি বাতিল করা হয়েছে বলে তালিকা প্রকাশ করেন। তবে ওই সহকর্মীর ওই পোস্ট নিয়ে কোনো মন্তব্য না করে বিষয়টি স্পষ্ট করেন এবং সব চুক্তির তালিকা পড়ে শোনান। তিনি জানান, এসব চুক্তির কিছু এখনো পর্যালোচনার পর্যায়ে আছে।

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতে থেকে প্রত্যর্পণের বিষয়ে ঢাকার অনুরোধ নিয়ে কোনো অগ্রগতি আছে কি না, জানতে চাইলে উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন, এ বিষয়ে নতুন কোনো তথ্য নেই।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে এসব ঘটনার অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং দুই দেশের কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে আলোচনাও অব্যাহত আছে।

বিষয়:

ভারতীয়ভারতউপদেষ্টাতৌহিদ হোসেনআসিফ মাহমুদপ্রকল্প
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ১৫ শতাংশ, সঙ্গে শর্ত

ইউএস-বাংলার বহরে যুক্ত হলো তৃতীয় এয়ারবাস ৩৩০, এয়ারক্র্যাফট দাঁড়াল ২৫টিতে

আজকের রাশিফল: আপন গোপন তথ্য সামলে রাখুন, প্রচুর ভালোবাসুন

যুগান্তকারী উদ্ভাবন: চোখে চিপ বসিয়ে দেখতে পাচ্ছেন দৃষ্টিহীনেরা

গাজায় যুদ্ধবিরতি ভেঙে এক দিনে ১৫৩ টন বোমা ফেলেছে ইসরায়েল

এলাকার খবর
Loading...