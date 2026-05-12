২২৭৬ জনকে গুম-খুন: ট্রাইব্যুনালে ফের অভিযোগ বিএনপির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির নেতা-কর্মীদের গুম-খুনের ঘটনায় তদন্ত করে পদক্ষেপ নিতে আবারও আবেদন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলামের কাছে এ অভিযোগ জমা দেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য এবং মামলা ও তথ্য সংরক্ষণ সমন্বয়ক সালাহউদ্দিন খান। এতে বলা হয়, গত ১৬ বছরে শুধু ক্রসফায়ারের নামেই ২২৭৬ জনকে হত্যা করা হয়। এর মধ্যে ১৭৭৬ জন বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মী।

এর আগে গত বছরের ৮ জানুয়ারি তৎকালীন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের কাছেও একই অভিযোগ জমা দিয়েছিলেন। তবে এখনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় আবার তা জমা দেওয়া হয় বলে উল্লেখ করা হয় আবেদনে।

অভিযোগে বলা হয়, ২০০৮ থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় পরিকল্পিতভাবে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, কৃষক লীগসহ সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মী এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কিছু সদস্যের সহায়তায় বিএনপির নেতা-কর্মীদের অপহরণ করে গুম, নির্যাতন ও দীর্ঘদিন আটক রেখে ক্রসফায়ারের নামে হত্যা করা হয়।

বিষয়:

বিএনপিগুমছাপা সংস্করণআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালখুন
