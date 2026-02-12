‘বিশৃঙ্খলা হলে ৮ মিনিট লাগবে না, ২ মিনিটেই মিটমাট হবে’

ঢাকা-১৫ আসনে দায়িত্বরত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন সাইফ হোসেন বলেছেন, ‘সেনাবাহিনী নিয়মিত টহলে আছে। কোনো কেন্দ্রে বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটলে ৮ মিনিট নয়, ২ মিনিটেই মিটমাট করা যাবে বলে আশা করছি।’
আজ বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর মিরপুরে আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
এর আগে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে বাকবিতণ্ডার ঘটনা ঘটে। এ প্রসঙ্গে ক্যাপ্টেন সাইফ বলেন, ‘এখানে বিএনপি এবং জামায়াত —দুই পক্ষেরই লোকজন এসে ভোটারদের ভোট দেওয়ার কথা বলছিলেন। একপর্যায়ে তর্কাতর্কি এবং জটলা সৃষ্টি হয়। পরে আমরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মিলে জটলা ক্লিয়ার করে দেই। এখন ভোট সুষ্ঠুভাবেই চলছে।’
ঢাকা-১৫ আসনটি ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৪, ১৩, ১৪ ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ড (মিরপুর-কাফরুল) নিয়ে গঠিত। তালতলা, শেওড়াপাড়া, কাজীপাড়া, কাফরুল, মিরপুর ১০, মিরপুর ১৪, কচুক্ষেত ও পূর্ব সেনপাড়া এলাকা নিয়ে গঠিত।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী দলের আমির ডা. শফিকুর রহমান। এখানে বিএনপির প্রার্থী হলেন শফিকুল ইসলাম খান মিল্টন।
অসংগতিগুলো নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কাছে প্রশ্ন করা হলে কোনো সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানান ঢাকা-৯ আসনের স্বতন্ত্র এই প্রার্থী। তিনি বলেন, ‘যখন আমি জিজ্ঞেস করছি— নিয়মটা কী? তখন আবার ওনারা বলতে পারছেন না।’২০ মিনিট আগে
দেশব্যাপী শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। সবাইকে নির্ভয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।২৬ মিনিট আগে
রাজধানীর বাড্ডার বেরাইদ এলাকায় একেএম রহমত উল্লাহ কলেজ কেন্দ্রে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটারদের লাইন দীর্ঘ লাইন হতে থাকে। বিশেষ করে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নাহিদ ইসলাম ভোট দিয়ে যাওয়ার পর কেন্দ্রটিতে ভোটারের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।১ ঘণ্টা আগে
তিনি বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় তথ্য ছড়ানোর ব্যাপারটা শুধু বাংলাদেশের সমস্যা না, সবখানের সমস্যা। তদুপরি আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় যাতে কোনো মিস ইনফরমেশন না ছড়ায় বা মিস ইনফরমেশনের পরিমাণ কমে, সে জন্য সর্বাত্মকভাবে সচেষ্ট আছি এবং কাজ করে যাচ্ছি।১ ঘণ্টা আগে