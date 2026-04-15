হজযাত্রীদের জন্য ‘হজ কেয়ার প্যাক’ নিয়ে এসেছে বিমান ও এসিআই

পবিত্র হজ পালনকারী যাত্রীদের সেবা আরও উন্নত করতে যৌথ উদ্যোগ নিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও এসিআই। এর অংশ হিসেবে হজযাত্রীদের জন্য বিশেষ ‘হজ কেয়ার প্যাক’ প্রদান করা হয়েছে। আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) বিমানের প্রধান কার্যালয় ‘বলাকা’র কনফারেন্স রুমে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এসব কেয়ার প্যাক আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও কাইজার সোহেল আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) সৈয়দ মইন উদ্দিন আহমেদ। এসিআই-এর পক্ষ থেকে কেয়ার প্যাক হস্তান্তর করেন প্রতিষ্ঠানটির কনজ্যুমার ব্র্যান্ডস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম এবং নির্বাহী পরিচালক ও চিফ অপারেটিং অফিসার মো. কামরুল হাসান।
বিমানের এমডি কাইজার সোহেল আহমেদ বলেন, হজযাত্রীদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করা বিমানের অন্যতম অগ্রাধিকার। এসিআই-এর এই উদ্যোগ যাত্রীদের ভ্রমণকে আরও স্বস্তিদায়ক করবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের সেবার পরিধি আরও বাড়ানো হবে। ডিএমডি সৈয়দ মইন উদ্দিন আহমেদও এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, দুই প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা আগামী দিনগুলোতে আরও বিস্তৃত হবে।
এসিআই-এর প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম বলেন, হজযাত্রীদের সেবামূলক এই কার্যক্রমে অংশীদার হতে পেরে তারা গর্বিত। ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক যাত্রীর কাছে এই সেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি।
অনুষ্ঠানে বিমানের পরিচালক (বিপণন ও বিক্রয়) আশরাফুল আলম, পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) মোহাম্মদ মিজানুর রশীদসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া এসিআই-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারাও অনুষ্ঠানে অংশ নেন।
