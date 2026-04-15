হজযাত্রীদের জন্য ‘হজ কেয়ার প্যাক’ নিয়ে এসেছে বিমান ও এসিআই

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
হজযাত্রীদের সেবা আরও উন্নত করতে যৌথ উদ্যোগ নিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও এসিআই। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

পবিত্র হজ পালনকারী যাত্রীদের সেবা আরও উন্নত করতে যৌথ উদ্যোগ নিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও এসিআই। এর অংশ হিসেবে হজযাত্রীদের জন্য বিশেষ ‘হজ কেয়ার প্যাক’ প্রদান করা হয়েছে। আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) বিমানের প্রধান কার্যালয় ‘বলাকা’র কনফারেন্স রুমে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এসব কেয়ার প্যাক আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও কাইজার সোহেল আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) সৈয়দ মইন উদ্দিন আহমেদ। এসিআই-এর পক্ষ থেকে কেয়ার প্যাক হস্তান্তর করেন প্রতিষ্ঠানটির কনজ্যুমার ব্র্যান্ডস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম এবং নির্বাহী পরিচালক ও চিফ অপারেটিং অফিসার মো. কামরুল হাসান।

বিমানের এমডি কাইজার সোহেল আহমেদ বলেন, হজযাত্রীদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করা বিমানের অন্যতম অগ্রাধিকার। এসিআই-এর এই উদ্যোগ যাত্রীদের ভ্রমণকে আরও স্বস্তিদায়ক করবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের সেবার পরিধি আরও বাড়ানো হবে। ডিএমডি সৈয়দ মইন উদ্দিন আহমেদও এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, দুই প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা আগামী দিনগুলোতে আরও বিস্তৃত হবে।

এসিআই-এর প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম বলেন, হজযাত্রীদের সেবামূলক এই কার্যক্রমে অংশীদার হতে পেরে তারা গর্বিত। ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক যাত্রীর কাছে এই সেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বিমানের পরিচালক (বিপণন ও বিক্রয়) আশরাফুল আলম, পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) মোহাম্মদ মিজানুর রশীদসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া এসিআই-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারাও অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

মাধ্যমিকে তৃতীয় ভাষা বাধ্যতামূলক, ইউনেসকোতে জানাল বাংলাদেশ

আগামী দুই দিনে দারুণ কিছু ঘটবে, যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই: ট্রাম্প

মাঝ আকাশে সহযাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় গ্রেপ্তার

আজকের রাশিফল: জিহ্বা না সামলালে সম্পর্ক তছনছ হবে, বাবার মেজাজ চড়া

এবার হরমুজ নিয়ে ট্রাম্পের জুয়া, রাশিয়ার চালে ভেস্তে যেতে পারে ‘মাস্টারপ্ল্যান’

মিরসরাইয়ে প্রকাশ্যে হরিণ জবাই, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে তীব্র সমালোচনা

মিরসরাইয়ে প্রকাশ্যে হরিণ জবাই, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে তীব্র সমালোচনা

ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিপুল অঙ্কের ফি আদায় করা হচ্ছে: শিক্ষামন্ত্রী

ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিপুল অঙ্কের ফি আদায় করা হচ্ছে: শিক্ষামন্ত্রী

চীনা স্যাটেলাইট ব্যবহার করে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা করেছে ইরান

চীনা স্যাটেলাইট ব্যবহার করে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা করেছে ইরান

আগামী দুই দিনে দারুণ কিছু ঘটবে, যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই: ট্রাম্প

আগামী দুই দিনে দারুণ কিছু ঘটবে, যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই: ট্রাম্প

মাধ্যমিকে তৃতীয় ভাষা বাধ্যতামূলক, ইউনেসকোতে জানাল বাংলাদেশ

মাধ্যমিকে তৃতীয় ভাষা বাধ্যতামূলক, ইউনেসকোতে জানাল বাংলাদেশ

সংবিধান সংশোধনে সরকারি-বিরোধী দল মিলে সম্মিলিত প্রস্তাব আনা হবে: চিফ হুইপ

সংবিধান সংশোধনে সরকারি-বিরোধী দল মিলে সম্মিলিত প্রস্তাব আনা হবে: চিফ হুইপ

হজযাত্রীদের জন্য ‘হজ কেয়ার প্যাক’ নিয়ে এসেছে বিমান ও এসিআই

হজযাত্রীদের জন্য ‘হজ কেয়ার প্যাক’ নিয়ে এসেছে বিমান ও এসিআই

আমরাই যেচে সর্বনাশ ডেকে এনেছিলাম: টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে সংসদে স্পিকার

আমরাই যেচে সর্বনাশ ডেকে এনেছিলাম: টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে সংসদে স্পিকার

সীমিত উৎপাদনে চলছে ইস্টার্ন রিফাইনারি, দাবি সরকারের

সীমিত উৎপাদনে চলছে ইস্টার্ন রিফাইনারি, দাবি সরকারের