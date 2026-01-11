Ajker Patrika
জাতীয়

আয়কর ফাঁকির মামলায় খালাস পেলেন বিএনপির নেতা রুহুল কুদ্দুস তালুকদার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিএনপির সাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু। ফাইল ছবি
বিএনপির সাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু। ফাইল ছবি

আয়কর ফাঁকির অভিযোগে দেড় যুগ আগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) করা মামলায় খালাস পেয়েছেন বিএনপির সাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক ভূমি উপমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু।

ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪-এর বিচারক রবিউল আলম আজ রোববার এ রায় দেন বলে নিশ্চিত করেছেন আসামিপক্ষের আইনজীবী মো. বোরহান উদ্দিন। তিনি বলেন, এটি হয়রানিমূলক মামলা ছিল। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত রায় দিয়ে বিএনপির নেতাকে খালাস দিয়েছেন।

রায়ে বলা হয়, আসামি রুহুল কুদ্দুস তালুকদারের বিরুদ্ধে আয়কর ফাঁকির অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে খালাস দেওয়া হলো।

রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন রুহুল কুদ্দুস তালুকদার।

২০০৮ সালের ৩ আগস্ট এনবিআরের সহকারী কর কমিশনার হাফিজ আল আসাদ সাবেক ভূমি উপমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আয়কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে মামলা করেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, ১৯৮৩ সাল থেকে মোট ২ কোটি ৩৪ লাখ ৩৭ হাজার ৫০১ টাকা আয়ের বিপরীতে ১০ লাখ টাকার কর ফাঁকি দিয়েছেন রুহুল কুদ্দুস তালুকদার। এ ছাড়া তাঁর প্রকৃত আয় ও ব্যয় সম্পর্কে আয়কর বিভাগকে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

করবিএনপিমামলাঢাকাআয়কর
