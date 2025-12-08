Ajker Patrika
জাতীয়

‘আল্লাহর পরই আপনাদের প্রতি আমার সম্মান’, ট্রাইব্যুনালে ক্ষমা চেয়ে বললেন ফজলুর রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৫: ২৬
বিএনপি নেতা ফজলুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত
বিএনপি নেতা ফজলুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় আদালত অবমাননার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ফজলুর রহমান।

আজ সোমবার ট্রাইব্যুনাল-১ এর এজলাসে সশরীরে হাজির হয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার পর তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ট্রাইব্যুনাল-১-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল তাকে সতর্ক করে এই আদেশ দেন।

এদিন আদালত অবমাননার অভিযোগের ব্যাখ্যা দিতে এজলাসে দাঁড়িয়ে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ফজলুর রহমান বিচারকদের উদ্দেশে বলেন, ‘আল্লাহর পরই আপনাদের প্রতি আমার সম্মান।’

তিনি অনুকম্পা চেয়ে ট্রাইব্যুনালকে বলেন, ‘আমার বয়স ৭৮ বছর। জীবনে কখনো এমন কিছু বলিনি। এই কথা এমন হবে বুঝতে পারিনি। আল্লাহর পরই আপনাদের প্রতি আমার সম্মান রয়েছে।’

এসময় ট্রাইব্যুনাল তাঁকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘আপনি সর্বোচ্চ সতর্ক থাকবেন। আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। সিনিয়র আইনজীবী। আপনার কাছে এ ধরনের বক্তব্য আশা করি না। আপনি সর্বোচ্চ সতর্ক থাকবেন।’

ফজলুর রহমানের পক্ষে এদিন শুনানি করেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন ও ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। প্রসিকিউশনের পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম। শুনানির একপর্যায়ে আইনজীবীর মাধ্যমে অনুমতি নিয়ে বসেন তিনি।

এর আগে গত ২৩ নভেম্বর একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের টকশোতে অতিথি হয়ে যান ফজলুর রহমান। সেখানে ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার চ্যালেঞ্জ, আদালতের নিরপেক্ষতায় হস্তক্ষেপকারী ‘অভ্যন্তরীণ বন্দোবস্ত’ রয়েছে বলে দাবি ও প্রসিকিউশন প্রসঙ্গে ‘অবমাননাকর’ মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ ওঠে।

এই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩০ নভেম্বর ফজলুর রহমানকে তলব করেন ট্রাইব্যুনাল। তলবের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সশরীরে হাজির হয়ে ক্ষমা চান। অবশ্য লিখিতভাবে আগেই নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছিলেন বিএনপির এই নেতা।

বিষয়:

সুপ্রিম কোর্টবিএনপিআইনজীবীআদালতআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালআইসিটি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আজকের রাশিফল: অনলাইনে বিতর্কে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না, অতি উত্তেজনা পেটে গ্যাস বাড়াবে

আনিসুলের জাপা ও মঞ্জুর জেপির নেতৃত্বে ২০ দলীয় জোট ঘোষণা

ফিনল্যান্ডের হেলসিঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি

দুটি সমস্যা সমাধান হলেই ইউক্রেন যুদ্ধ শেষের চুক্তি

মানবতাবিরোধী অপরাধ: সাবেক মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ ১৬ জন ট্রাইব্যুনালে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আজকের রাশিফল: অনলাইনে বিতর্কে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না, অতি উত্তেজনা পেটে গ্যাস বাড়াবে

আজকের রাশিফল: অনলাইনে বিতর্কে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না, অতি উত্তেজনা পেটে গ্যাস বাড়াবে

সড়ক সংস্কারে অনিয়ম: ইউএনওর বদলির রাতে কাজ, ঠিকাদার বিএনপির নেতা

সড়ক সংস্কারে অনিয়ম: ইউএনওর বদলির রাতে কাজ, ঠিকাদার বিএনপির নেতা

নড়াইলের ২ আসন: বিএনপি-জামায়াত সমানে সমান, আশাবাদী প্রার্থীরা

নড়াইলের ২ আসন: বিএনপি-জামায়াত সমানে সমান, আশাবাদী প্রার্থীরা

অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির পথ খুলল নতুন নীতিমালায়

অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির পথ খুলল নতুন নীতিমালায়

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নিরাপত্তা কৌশল নিয়ে রাশিয়ার উচ্ছ্বাস

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নিরাপত্তা কৌশল নিয়ে রাশিয়ার উচ্ছ্বাস