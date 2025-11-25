Ajker Patrika
জাতীয়

বাউলশিল্পীদের ওপর হামলার প্রবণতা আইনের শাসন ও মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য গভীর হুমকি: আসক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাউলশিল্পীদের ওপর হামলার প্রবণতা আইনের শাসন ও মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য গভীর হুমকি: আসক

মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পী আবুল সরকারকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় তাঁর ভক্ত ও অনুরাগীদের আয়োজিত শান্তিপূর্ণ মানববন্ধনে ‘তৌহিদি জনতা’ পরিচয়ে হামলা, মারধর ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা জানিয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)। এ ধরনের হামলার প্রবণতা আইনের শাসন, মানবাধিকার সুরক্ষা ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার জন্য গভীর হুমকি বলে মনে করে মানবাধিকার সংগঠনটি।

আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে এসব কথা জানায় আসক। একই সঙ্গে গ্রেপ্তার বাউলশিল্পীর ক্ষেত্রে আইনানুগ প্রক্রিয়া, ন্যায়বিচার ও স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

বিবৃতিতে আসক বলেছে, শিল্পী–সংস্কৃতিকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব, যা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হলে আরও সংঘাত, সহিংসতা ও সামাজিক অসহিষ্ণুতা বাড়তে পারে। শান্তিপূর্ণ মতপ্রকাশের অধিকার ও গণজমায়েতে হামলা করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়; বরং এটি সংবিধান স্বীকৃত নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের সুস্পষ্ট উদাহরণ।

নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকারের প্রসঙ্গ তুলে ধরে আসক বলেছে, বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৭ ও ৩৯ অনুচ্ছেদে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার ও সংস্কৃতিচর্চার স্বাধীনতা সুস্পষ্টভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। বাউল ঐতিহ্যসহ দেশের সব সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ধারা রক্ষা করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কোনো গোষ্ঠীর মতাদর্শিক অবস্থান বা সামাজিক চাপের অজুহাতে শিল্প-সংস্কৃতির ওপর হামলা বা বাধা দেওয়ার চেষ্টা আইন ও মানবাধিকারের পরিপন্থী।

মানিকগঞ্জে বাউলদের ওপর হামলায় সরকারের নীরবতা মানবাধিকারকে পদদলিত করছে: টিআইবিমানিকগঞ্জে বাউলদের ওপর হামলায় সরকারের নীরবতা মানবাধিকারকে পদদলিত করছে: টিআইবি

সম্প্রতি বাউলশিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের ওপর হুমকি ও হামলার একাধিক ঘটনা ঘটেছে উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, এসব ঘটনায় কার্যকর ও সময়োপযোগী আইনগত ব্যবস্থা না নেওয়ায় দেশে শিল্প–সংস্কৃতিবিরোধী গোষ্ঠী আরও উৎসাহিত হয়ে উঠছে এবং একই সঙ্গে হামলার ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটছে। চলমান এই প্রবণতা আইনের শাসন, মানবাধিকার সুরক্ষা ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার জন্য গভীর হুমকি বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

মানিকগঞ্জ ঢাকা বিভাগ গ্রেপ্তার বাউল শিল্পী হামলা জেলার খবর মানববন্ধন
একই দিনে ভোট-গণভোট: বড় পরীক্ষায় অনভিজ্ঞ ইসি

  • দেশে প্রথমবার একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট হবে।
  • নির্বাচনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করার পর গণভোটের কর্মযজ্ঞ।
  • সব বিষয় পর্যবেক্ষণে আগামী শনিবার ভোটের মহড়া করবে ইসি।
মো. হুমায়ূন কবীর, ঢাকা 
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই সরাসরি বড় পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি)। এখনো কোনো নির্বাচন আয়োজন না করা বর্তমান ইসিকে একই দিনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই জাতীয় সনদের ওপর গণভোট করতে হবে। একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট দেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম।

ইসি আগামী বছর ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি প্রায় সেরে রাখার কথা জানিয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার একই দিনে গণভোট আয়োজনের নির্দেশনা দেওয়ার পর পরিস্থিতি বদলে গেছে। নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট আয়োজন নিয়ে বর্তমান কমিশন উপকরণসহ (লজিস্টিকস) নানান চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে সঠিক সময়ে ভোট গ্রহণ শেষ করাও হবে বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন নিজেও সংসদ নির্বাচনের দিন গণভোট নেওয়াকে চ্যালেঞ্জিং হিসেবে দেখছেন। তবে কমিশনের সূত্র বলছে, চ্যালেঞ্জিং হলেও কঠিন নয়। সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়া আছে। গণভোটের জন্য শুধু ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্সসহ অন্যান্য উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। ভোটকেন্দ্র কিছু বাড়াতে হবে। সময়ের মধ্যে ভোট শেষ করাও হবে চ্যালেঞ্জ। সময়মতো ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে দুই ভোট গ্রহণ শেষ করা যায় কি না, তা বোঝার জন্য ২৯ নভেম্বর মক (মহড়া) ভোটের আয়োজন করবে ইসি।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ২০২৪ সালের ২৪ নভেম্বর এ এম এম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন বর্তমান ইসি দায়িত্ব নেয়। এই কমিশনের অধীনে এখনো কোনো পর্যায়ের নির্বাচন হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়ার পর ইসি ওই নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। এরই মধ্যে ওই প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন বলে দাবি ইসির। দীর্ঘদিনের দাবির বাস্তবায়ন করে প্রবাসী বাংলাদেশিদের এবার ভোটার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ভোট নেওয়া হবে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে। ইসি আগামী মাসের (ডিসেম্বর) প্রথমার্ধে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এদিকে ১৩ নভেম্বর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদের ওপর গণভোট আয়োজনের ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার এক সপ্তাহ পর গত বৃহস্পতিবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ চিঠি দিয়ে ইসিকে গণভোট আয়োজনের সরকারের নির্দেশনার বিষয়টি জানায়।

ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানান, একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট করতে এ-সংক্রান্ত অধ্যাদেশের অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা।

সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিন ভোটের দিন গণভোট নেওয়াকে চ্যালেঞ্জিং হিসেবে দেখছেন। একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট করার ঘোষণার পর তিনি সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়ে বলেছেন, এমন পরিস্থিতিতে পূর্ববর্তী কোনো নির্বাচন কমিশনকে পড়তে হয়নি। এতটা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়নি, যা বর্তমান নির্বাচন কমিশনকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এবারের ভোটে এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) নির্মিত কনটেন্টকেও চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন তিনি।

অবশ্য সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে আয়োজনে বাড়তি প্রস্তুতির বিষয়ে ইসির অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের সব প্রস্তুতি রয়েছে। এখন গণভোটের জন্য শুধু বাড়তি ব্যালট পেপার লাগবে। সেই ব্যালট ছাপানোর কাগজ সংগ্রহ করেছি। নির্বাচনের প্রস্তুতিতে ঘাটতি নেই।’ তিনি জানান, একই সঙ্গে দুটি ভোট আয়োজন করায় কমিশনের কর্মযজ্ঞ বেড়েছে। মূল চ্যালেঞ্জ নির্ধারিত সময়ে ভোট শেষ করা। এ ছাড়া শৃঙ্খলা নিশ্চিত করাও একটি চ্যালেঞ্জ। এ জন্য তাঁরা ২৯ নভেম্বর একটি মক ভোটের আয়োজন করবেন। এর ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে বুথ বাড়ানো হবে কি না বা করণীয় কী হবে, সেসব বিষয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে।

ইসি সূত্র জানায়, রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের আশপাশের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই মক ভোট করা হবে। মূল ভোটে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী দায়িত্ব পালন করবেন, মক ভোটেও তাঁদের রাখা হবে। নারী-পুরুষের জন্য আলাদা বুথ থাকবে। বয়স্ক, অন্তঃসত্ত্বা নারী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভোটকক্ষে কী ধরনের ব্যবস্থা রাখতে হবে, তাও মক ভোটে পরীক্ষা করা হবে। নির্বাচন কমিশনাররা সেখানে গিয়ে ভোট গ্রহণ, ভোট দিতে কত সময় লাগছে, দুটি ভোট দিতে কোনো জটিলতা হচ্ছে কি না, এসব বিষয় পর্যবেক্ষণ করবেন।

ইসির কর্মকর্তারা জানান, সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত মক ভোট নেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এই ভোট করা হবে। মক ভোটে নারী ভোটকক্ষে ৫০০ এবং পুরুষ ভোটকক্ষে ৬০০ ভোটার রাখার চিন্তা করা হচ্ছে।

ইসির কর্মকর্তারা জানান, সংসদ নির্বাচনের বড় প্রস্তুতির মধ্যে ছবিসহ ভোটার তালিকা, নির্বাচনী মালামাল সংগ্রহ, সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন, দেশীয় পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন, প্রবাসীদের পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য অ্যাপ ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। নির্বাচনী দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ চলছে। গণভোটের জন্য বিজি প্রেস থেকে বাড়তি আলাদা ব্যালট ছাপাতে হবে।

একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট হবে বলে ইসিকে অতিরিক্ত ব্যালট বাক্সেরও ব্যবস্থা করতে হবে। সূত্র জানায়, বর্তমানে ইসির সংগ্রহে ৩ লাখ ৪০ হাজারের মতো ব্যালট বাক্স রয়েছে। সংসদ নির্বাচনে সাধারণত ২ লাখ ৮৮ হাজারের মতো ব্যালট বাক্স লাগে। সে হিসেবে ৫০ হাজারের বেশি ব্যালট বাক্স অতিরিক্ত আছে। বুথ ৪০ থেকে ৪২ হাজার বাড়ালেও প্রভাব পড়বে না।

সূত্র জানায়, একটি ব্যালট বাক্সে ১৫০০-এর মতো ব্যালট পেপার রাখা যায়। সংসদ নির্বাচনের ব্যালট হবে আগের মতোই সাদা-কালো। গণভোটের জন্য সবুজ বা গোলাপি রঙের ব্যালট ছাপানোর চিন্তা করা হচ্ছে। তবে বিধিমালা ঠিক হলে এটি চূড়ান্ত করবে কমিশন। গতকাল সোমবার ডাক বিভাগের সঙ্গে পোস্টাল ভোট নিয়ে বৈঠক করেছে ইসি। একই সিরিয়াল নম্বরের সংসদ ও গণভোটের ব্যালট পেপার যেন একসঙ্গে থাকে ডাক বিভাগকে সেই নির্দেশনা দিয়েছে কমিশন।

সূত্র জানায়, প্রবাসীদের পোস্টাল ব্যালটের প্রাপক জেলা প্রশাসককে করা হবে না। যিনি রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকবেন তাঁর দপ্তরে এই ব্যালট আসবে। যেসব জেলায় বেশি সংসদীয় আসন রয়েছে, সেখানে একাধিক রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগের চিন্তা করছে কমিশন।

তফসিল ঘোষণার পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে ২৭ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর প্রধানদের সঙ্গে এবং ৩০ নভেম্বর সচিব ও বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানদের সঙ্গে বৈঠকে বসবে ইসি। ওই বৈঠকে ভোটকেন্দ্র প্রস্তুত, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্যানেল তৈরিসহ সার্বিক বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেবে ইসি।

একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট আয়োজন নির্বাচন কমিশনের জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং হবে বলে মনে করছেন নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. মো. আব্দুল আলীম। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রথম চ্যালেঞ্জ লজিস্টিক্যাল। দুই ধরনের ভোটের জন্য দুটি ব্যালট বাক্স দিতে হবে, দুই সেট ব্যালট পেপার ছাপাতে হবে। ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষের তালিকাও পুনর্বিবেচনা করতে হবে। সময়মতো ভোটগ্রহণ শেষ করাও ইসির জন্য চ্যালেঞ্জের হবে।

আব্দুল আলীম বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের দিনে গণভোটকে কতটা প্রাধান্য দেবে, এটাও ইসির জন্য একটা চ্যালেঞ্জ। গণভোটের জন্য কমিশনের বর্তমান রোডম্যাপ পাল্টে নতুন পরিকল্পনা করতে হবে। পাইলটিং না করে প্রবাসীদের ভোট নেওয়ার ক্ষেত্রেও কমিশনকে চ্যালেঞ্জে পড়তে হবে।

ইসি নির্বাচন নির্বাচন কমিশন ছাপা সংস্করণ জাতীয় নির্বাচন জুলাই সনদ
৫ আগস্টের পর মাজার ভাঙার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের যাত্রা শুরু: ফরহাদ মজহার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাউল আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য দেন ফরহাদ মজহার। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাউল আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য দেন ফরহাদ মজহার। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশে ধর্মীয় জাতিবাদ বা ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিশিষ্ট কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহার। তিনি বলেছেন, ৫ আগস্টের আগে দেশে একধরনের ফ্যাসিস্ট শক্তির নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। আর ৫ আগস্টের পর থেকে মাজার ভাঙার মধ্য দিয়ে নতুন ধরনের ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের যাত্রা শুরু হয়েছে।

আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাউল আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশে তিনি এমন মন্তব্য করেন। সমাবেশে তিনি বাউল আবুল সরকারের মুক্তির দাবি জানিয়ে সুফি, সাধক, বাউল ও দরবেশদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সভাটি সাধু, গুরুভক্ত ও ওলি-আওলিয়া আশেকান পরিষদ আয়োজন করে।

ফরহাদ মজহার বলেন, ‘৫ আগস্টের পর থেকে ব্যক্তিমর্যাদা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্রমাগতভাবে হরণ করা হয়েছে। এর আগে আমরা একধরনের ফ্যাসিস্ট শক্তির নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠতে দেখেছি। সেটা ছিল সেক্যুলার এবং তারা নিজেদের সেক্যুলার বলে দাবি করত। জাতিবাদী বলে দাবি করত।’

ফরহাদ মজহার বলেন, ‘আমরা আরেক ধরনের ধর্মীয় জাতিবাদ দেখছি। এটা কিন্তু ধর্মীয় ফ্যাসিজম। এই ধর্মীয় ফ্যাসিজম প্রথম দিন থেকে, ৫ আগস্টের পর থেকে মাজার ভাঙার মধ্য দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু করেছে। আমরা বারবার এর প্রতিবাদ জানিয়েছি। সরকারকে জানিয়েছি। আমাদের কতল করারও হুমকি দেওয়া হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে নানান ধরনের প্রচার তারা চালিয়েছে।’

এই রাষ্ট্রচিন্তক বলেন, ‘স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আমাদের বন্ধু মানুষ। আমি নিঃসন্দেহে মনে করি, তিনি আমার কথা শুনবেন। আবুল সরকারকে যখন এসবি বা গোয়েন্দা পুলিশ নিয়ে যায়, তখন তিনি (স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা) আমাকে ফোন করেছিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ বলেছি—‘‘নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যদি আপনাদের কোনো উদ্বিগ্ন থাকে, তাহলে আবুল সরকারকে নিরাপত্তা হেফাজতে নিতে পারেন।’’ কিন্তু আপনারা আমাকে কথা দিয়েছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মামলা হবে না। কিন্তু আপনারা বাংলাদেশের লুটেরা মাফিয়া শ্রেণি, যারা প্রশাসনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য দম্ভভরে বক্তব্য দেয়, তাদের নির্দেশে আবুল সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছেন।’

মানিকগঞ্জে বাউলদের ওপর হামলায় সরকারের নীরবতা মানবাধিকারকে পদদলিত করছে: টিআইবিমানিকগঞ্জে বাউলদের ওপর হামলায় সরকারের নীরবতা মানবাধিকারকে পদদলিত করছে: টিআইবি

ফরহাদ মজহার আরও বলেন, ‘যাঁরা মনে করেন যে, প্রশাসনকে নির্বাচনের সময় তাঁদের অধীনে থাকতে হবে, এটাকে যাঁরা গণতন্ত্র বলেন এবং সেই গণতন্ত্রের নমুনা দেখানোর জন্য প্রশাসনকে দিয়ে আবুল সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছেন, আমরা আপনাদের চিনে ফেলেছি।’

দেশের যত দরবার আছে, যত সুফি, দরবেশ ও সাধু আছে, সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে ফরহাদ মজহার বলেন, ‘আমাদের অবিলম্বে একটি মহাসম্মেলন ডাকতে হবে। আপনাদের থাকতে হবে। যদি আপনারা মনে করেন, প্রত্যেকে বিভক্ত থেকে নিজ নিজ জায়গা থেকে নিরাপদ থাকবেন, এটা হবে না। ফলে আমাদের সকলকে মিলে এই অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে হবে। এর পরে আমরা সারা দিন কিংবা ২-৩ দিনব্যাপী শহীদ মিনারে অবস্থান নেব। মানিকগঞ্জে যেহেতু আবুল সরকারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, আমরা পরবর্তী মহাসম্মেলন মানিকগঞ্জে করতে যাব।’

মানিকগঞ্জে ‘তৌহিদি জনতা’র ব্যানারে বাউল আবুল সরকারের ভক্তদের ওপর হামলা, আহত ৩মানিকগঞ্জে ‘তৌহিদি জনতা’র ব্যানারে বাউল আবুল সরকারের ভক্তদের ওপর হামলা, আহত ৩

ফরহাদ মজহার বলেন, ‘যে ঘটনা আবুল সরকারকে নিয়ে হয়েছে, এটা আমাদের কাছে আর গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা সরকারকে বলতে চাই—আপনাদের আমরা যথেষ্ট সময় দিয়েছি। যখন আপনারা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছেন, ফকির লালন শাহকে যখন জাতীয়ভাবে মর্যাদা দিয়েছেন, আমরা আপনাদের পেছনে থেকেছি এবং আপনাদের অভিনন্দন জানিয়েছি। আবুল সরকারকে গ্রেপ্তার করার মধ্য দিয়ে এই কৃতিত্ব আপনারা কলঙ্কিত করলেন।’

ফরহাদ আরও বলেন, ‘আবুল সরকার প্রতিটা আন্দোলনের সঙ্গে প্রথম থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আপনারা তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া মানে আমাকে আপনারা গ্রেপ্তার করেছেন। আমি এটা মেনে নেব না।’

প্রতিবাদ সমাবেশের পর সাধু গুরুভক্ত ও ওলি-আওলিয়া আশেকান পরিষদের পাঁচজন প্রতিনিধি স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন আয়োজকেরা।

প্রেসক্লাব মানিকগঞ্জ রাজধানী গ্রেপ্তার
ড. ইউনূসের সঙ্গে ওএইচসিএইচআর প্রধান হুমা খানের সাক্ষাৎ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ওএইচসিএইচআর বাংলাদেশের বিদায়ী প্রধান হুমা খান। ছবি: প্রেস উইং
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ওএইচসিএইচআর বাংলাদেশের বিদায়ী প্রধান হুমা খান। ছবি: প্রেস উইং

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় (ওএইচসিএইচআর), বাংলাদেশের প্রধান হুমা খান। আজ সোমবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এ সময় তাঁরা জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর সাম্প্রতিক ঘটনাবলি, বিশেষ করে বিচার, জবাবদিহি ও ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়া আসন্ন সাধারণ নির্বাচন ও দেশের চলমান গণতান্ত্রিক উত্তরণ নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেন।

প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশের জন্য এই সংকটপূর্ণ সময়ে হুমা খানের সেবার প্রশংসা করেন। বিশেষ করে, গত বছরের জুলাই ও আগস্ট মাসে সংঘটিত অত্যাচার-নির্যাতনের বিষয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয়ের স্বাধীন তদন্তের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি।

তাঁরা দেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধানে গুম কমিশনের তদন্ত নিয়েও আলোচনা করেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন এসডিজি সমন্বয়ক ও সরকারের সিনিয়র সচিব লামিয়া মোরশেদ।

আন্দোলন মানবাধিকার অভ্যুত্থান জাতিসংঘ প্রধান উপদেষ্টা
নির্বাচনকালীন দায়িত্ব

লটারিতেই চূড়ান্ত হলো ৬৪ জেলার এসপি

# যমুনায় আজ সন্ধ্যায় ভারপ্রাপ্ত আইজিপির উপস্থিতিতে লটারি।

# নির্বাচিতদের শিগগির জেলায় পাঠানো হবে: ভারপ্রাপ্ত আইজিপি

# এবার লটারি করে ওসি নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

শাহরিয়ার হাসান, ঢাকা 
আপডেট : ২৫ নভেম্বর ২০২৫, ০১: ৩২
লটারিতেই চূড়ান্ত হলো ৬৪ জেলার এসপি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের জন্য ৬৪ জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) চূড়ান্ত করেছে সরকার। প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় আজ সোমবার লটারি করে এসপি নির্বাচন করা হয়েছে। শিগগির পর্যায়ক্রমে তাঁদের পদায়ন দেওয়া হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশ সদর দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন।

জানা গেছে, লটারির সময় উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত আইজিপি ও ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। এ ছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তা ও প্রধান উপদেষ্টা কার্যালয়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সাজ্জাত আলী আজ রাতে জানান, সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রতিটি জেলায় নিরপেক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগই সরকারের লক্ষ্য। পদায়ন নিয়ে যাতে কোনো প্রশ্ন না ওঠে, সে কারণে উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বচ্ছ লটারির মাধ্যমে এসপি নির্বাচন করা হয়েছে। দ্রুত তাঁদের পদায়নের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, এসপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথমেই অতীতে এসপি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন—এমন কর্মকর্তাদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এরপর পুলিশ ক্যাডারের ২৫,২৭ ও ২৮ তম ব্যাচের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে যাচাই-বাছাই করে একটি ‘ফিট লিস্ট’ প্রস্তুত করা হয়। সেই তালিকায় থাকা কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে ম্যানুয়াল লটারির মাধ্যমে ৬৪ জনকে নির্বাচন করা হয়। পর্যায়ক্রমে তাঁদের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশ সদর দপ্তরের সূত্র জানায়, জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের বদলি-পদায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশ অনুযায়ী যোগ্য কর্মকর্তাদের তালিকা কমিটির হাতে দেওয়া হয়েছে এবং লটারির মাধ্যমে জেলাওয়ারি পদায়ন চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ কারণে গত সপ্তাহে ৬ জেলায় দেওয়া নতুন এসপি নিয়োগের যোগদান স্থগিত রাখা হয়; তাঁদের ক্ষেত্রেও লটারির সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

পুলিশ সদর দপ্তরের আরও একটি সূত্র জানায়, এসপি পদায়নের পর পরবর্তী ধাপে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নিয়োগও লটারির ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হবে। সৎ, নিরপেক্ষ ও যোগ্য পরিদর্শকদের তালিকা এরই মধ্যে ইউনিটপ্রধানদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সে তালিকা ধরে ‘ফিট লিস্ট’ তৈরি করা হয়েছে। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের পদোন্নতির জটমোচনের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

গত শনিবার বিকেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ২ ঘণ্টার বৈঠকে নির্বাচনকালে পুলিশের নিয়োগ ও বদলি-সংক্রান্ত নীতিমালা নিয়ে আলোচনা হয়। সেই আলোচনার ধারাবাহিকতায় গতকাল লটারি করে ৬৪ জেলার এসপি নির্বাচন করা হয়েছে।

পুলিশ সদর দপ্তরের এক পদস্থ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, নির্বাচনকেন্দ্রিক পুলিশিং নিয়ে যেকোনো ধরনের বিতর্ক এড়াতেই লটারির পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে। এতে মাঠপর্যায়ে নিরপেক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত হবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় লটারি আইজিপি পুলিশ সুপার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এসপি
