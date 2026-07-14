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অবসরে গেলেন আপিল বিভাগের বিচারপতি আশফাকুল ইসলাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ জুলাই ২০২৬, ২২: ০৮
অবসরে গেলেন আপিল বিভাগের বিচারপতি আশফাকুল ইসলাম
মো. আশফাকুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

অবসরে গেলেন আপিল বিভাগের বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলাম। ৬৭ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ায় আজ মঙ্গলবার অবসরে যান তিনি। এদিন তাঁর শেষ কর্মদিবসে আপিল বিভাগের এজলাস কক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস ও সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে বিদায়ী সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

বিদায়ী সংবর্ধনায় বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলাম বলেন, ‘বিদায় নিচ্ছি বিচারকের আসন থেকে, কিন্তু ন্যায়ের আদর্শ থেকে নয়। সংবিধানের প্রতি আনুগত্য, আইনের শাসনের প্রতি আমার বিশ্বাস এবং এই মহান প্রজাতন্ত্রের প্রতি আমার অঙ্গীকার আজীবন অক্ষুণ্ণ থাকবে। যত দিন সামর্থ্য থাকবে, তত দিন দেশের কল্যাণে আমার অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্য দিয়ে অবদান রাখার চেষ্টা করব।’

বিচারপতি আশফাকুল ইসলাম বলেন, ‘বিচার বিভাগ শুধু বিচারকদের নয়, শুধু আইনজীবীদেরও নয়। এই বিচার বিভাগ আমাদের সবার। বিচারক, আইনজীবী, কর্মকর্তা-কর্মচারী-আমরা সবাই এই প্রতিষ্ঠানের অংশ। বিচার বিভাগের শক্তি আমাদের সবার সম্মিলিত প্রয়াসের ফল। তাই ভবিষ্যতেও বিচার বিভাগের কল্যাণে বার ও বেঞ্চ একসঙ্গে কাজ করবে, এই প্রত্যাশা করি।’

নবীন আইনজীবীদের উদ্দেশে বিচারপতি আশফাকুল ইসলাম বলেন, ‘একজন আইনজ্ঞের সবচেয়ে বড় সম্পদ তাঁর সততা, তারপর তাঁর অধ্যয়ন। আইনজ্ঞ হতে গেলে শেখার কোনো শেষ নেই। তাই নিয়মিত পড়তে হবে। বিচার বিভাগকে আরও দক্ষ, আধুনিক এবং সেবামুখী হতে হবে। বিচার শুধু প্রতিষ্ঠিত হলেই যথেষ্ট নয়; মানুষকেও তা দেখতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে বিচার হয়েছে। বিচার বিভাগের সবচেয়ে বড় শক্তি জনগণের আস্থা। সেই আস্থা রক্ষা করাই আমাদের সর্বোচ্চ দায়িত্ব।’

অধস্তন আদালতের বিচারকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আমার আহ্বান থাকবে সব সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতাকে জয় করে, ধৈর্য সহকারে, নির্ভয়ে-ন্যায়ের পক্ষে থাকুন। তবেই জনগণের আস্থা অটুট থাকবে। একজন বিচারকের আনুগত্য কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা ক্ষমতার প্রতি নয়। তাঁর আনুগত্য সংবিধানের প্রতি, আইনের প্রতি এবং নিজের বিবেকের প্রতি।’

বিষয়:

সুপ্রিম কোর্টবিচারপতিঅ্যাটর্নি জেনারেলআইনজীবী
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