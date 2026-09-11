Ajker Patrika
En
জাতীয়

বিদ্যুৎ খাতে দায়মুক্তির সুযোগ বাতিল করা হয়েছে: চিফ হুইপ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৩: ১০
বিদ্যুৎ খাতে দায়মুক্তির সুযোগ বাতিল করা হয়েছে: চিফ হুইপ
জাতীয় সংসদের মিডিয়া সেন্টারে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশন-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি বলেছেন, আগের সরকারের সময়ে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সংস্থার ভূমিকা সীমিত করে সরকারকে সরাসরি দাম বাড়ানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান সরকার সেই ব্যবস্থা পরিবর্তন করেছে।

তিনি জানান, বিদ্যুৎ খাতে আগের সরকারের করা দায়মুক্তির ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে। এখন বিদ্যুৎ খাতের সিদ্ধান্ত ও চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ থাকবে।

আজ শুক্রবার বেলা ১১টায় জাতীয় সংসদের মিডিয়া সেন্টারে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশন-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে চিফ হুইপ এসব কথা বলেন।

নূরুল ইসলাম মনি বলেন, বিদ্যুৎসংকট নিয়ে সরকারকে প্রশ্ন করা যাবে না—এমন কোনো ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়। বিদ্যুৎ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

বিদ্যুৎসংকট সমাধানে নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে কমপক্ষে দুই থেকে আড়াই বছর সময় প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন চিফ হুইপ বলেন, আগের সরকারের সময়ে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের নামে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হলেও অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন না করেও ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হয়েছে।

বিদ্যুৎসংকট নিয়ে সমালোচনার জবাবে চিফ হুইপ বলেন, একটি ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করতে কমপক্ষে দুই থেকে আড়াই বছর সময় লাগে। পাঁচতলা ভবন নির্মাণেও যেখানে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন, সেখানে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ রাতারাতি সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, জ্বালানি সরবরাহ ও কেন্দ্র নির্মাণ—সবকিছুতেই সময় লাগে। ফলে সরকারে বসেই তাৎক্ষণিকভাবে নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব নয়।

আগের সরকারের বিদ্যুৎ খাতের চুক্তি ও ব্যবস্থাপনার সমালোচনা করে নূরুল ইসলাম মনি বলেন, বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে দায়মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন না করেও অনেক প্রতিষ্ঠানকে ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হয়েছে। কোনো কোনো কেন্দ্র থেকে এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন না হলেও মাসে কোটি কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদন না করেও এভাবে অর্থ দেওয়ার কারণে দেশের বিপুল অর্থ অপচয় হয়েছে। এই অর্থ দেশের শিল্পকারখানা ও উৎপাদন খাতে প্রণোদনা হিসেবে ব্যবহার করা যেত।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার বিদ্যুৎসংকট সমাধানে কাজ করছে। তবে দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে কিছুটা সময় প্রয়োজন। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহব্যবস্থার ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে সরকারকে সময় দিতে হবে।

বিষয়:

বিদ্যুৎজাতীয় সংসদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত