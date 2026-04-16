প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে সংসদে চিফ হুইপের কবিতা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ এপ্রিল ২০২৬, ১৬: ১৫
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নিয়ে জাতীয় সংসদে কবিতা আবৃত্তি করেছেন চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি। টাইম ম্যাগাজিন পত্রিকায় বিশ্বের প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নাম আসায় আজ বৃহস্পতিবার তাঁকে সংসদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান চিফ হুইপ। এ সময় সরকারি দলের সদস্যরা টেবিল চাপড়ে আনন্দ প্রকাশ করেন। এরপর নূরুল ইসলাম মনি একটি কবিতা পাঠ করেন, তবে সেটি কার লেখা তা তিনি উল্লেখ করেননি।

এর আগে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ সংসদে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রশংসা করে প্রতিনিয়ত গান ও কবিতা পাঠ হলেও ত্রয়োদশ সংসদে এটাই প্রথম।

গত ১২ মার্চ ত্রয়োদশ সংসদের যাত্রা শুরু হয়। ওই দিনই সংসদের বৈঠকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত খালেদা জিয়াকে নিয়ে প্রখ্যাত কবি আল মাহমুদের কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

এর আগে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সংসদের বৈঠকে বেশ কয়েকজন সদস্য গান গেয়ে ও কবিতা পাঠ করে আলোচিত হয়েছিলেন। তৎকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ইয়াফিস ওসমান ও শিল্পী মমতাজ ছিলেন অন্যদের তুলনায় এগিয়ে। প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের প্রশংসা করতে গিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ট্রলের শিকার হয়েছিলেন তৎকালীন একাধিক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য।

আজ সংসদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করে চিফ হুইপ বলেন, ‘টাইম ম্যাগাজিন পত্রিকায় বিশ্বের সেরা ১০০ ব্যক্তিত্বের মধ্যে আমাদের নেতা, সংসদ নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নাম আছে এবং তিনি সম্মানিত হয়েছেন। তিনি (প্রধানমন্ত্রী) সম্মানিত মানে দেশকে সম্মানিত করা। প্রধানমন্ত্রী এই জাতিকে সম্মানিত করেছেন। আমার তরফ থেকে, সংসদের তরফ থেকে তাঁকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’

এ সময় সরকারের দুই মাসে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি তুলে ধরে নূরুল ইসলাম মনি বলেন, ১৭ বছর পর দেশে এসে তিনি মানুষের মধ্যে এ রকম আশা জাগিয়েছেন। মানুষের হাতের আঙুলের কালি শুকানোর আগেই তিনি তাঁর কাজ বাস্তবায়ন শুরু করেছেন।

চিফ হুইপের কবিতা—

‘তিনি আসার আগে দেশটা যেন ভাঁজ করা মানচিত্র ছিল,

নদী ছিল, মানুষ ছিল, স্বপ্নও ছিল

কিন্তু দিগন্ত খুলে দেওয়ার মত কোন হাত ছিল না।

তিনি এলেন, বললেন, খুবই কম কথা

সময়ের কপালে লিখে দিলেন একটি উজ্জ্বল উচ্চারণ

বললেন উই হ্যাভ এ প্ল্যান

তার দৃঢ়তা ছিল পাহাড়ের মত

কিন্তু হৃদয় শিশিরভেজা ঘাসের মত

বিশ্বের বড় বড় দরজায় তিনি কড়া নাড়েননি

নিজের আলোয় দাঁড়িয়েছিলেন

দরজাগুলো নিজেই খুলে গেছে

এখন দূর দেশের আকাশেও আমাদের পতাকার রং দেখা যায়

বিদেশী বাতাসেও শোনা যায় এই মাটির নাম

এই দেশের নাম, বাংলাদেশের নাম

নেতৃত্ব মানে শুধু সামনে হাঁটা নয়

নেতৃত্ব মানে অসংখ্য ক্লান্ত মানুষের চোখে স্বপ্ন জাগিয়ে তোলা

আশা জাগিয়ে তোলা’

এ সময় ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল বলেন, ‘এই অর্জন আমাদের গোটা জাতি তথা দেশের অর্জন।’

