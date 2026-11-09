বনানী কবরস্থানে ১৫ বছর স্থায়ী কবরের ব্যয় ১ কোটি টাকা

বনানী কবরস্থানে ১৫ বছর স্থায়ী কবরের ব্যয় ১ কোটি টাকা
বনানী কবরস্থানে ১৫ বছর মেয়াদি কবরের জন্য এক কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জাতীয় সংসদকে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান।
আজ সোমবার জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তরে সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) সেলিনা সুলতানার প্রশ্নের জবাবে স্থানীয় সরকারমন্ত্রী এ তথ্য জানান। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সরকারমন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খানের অনুপস্থিতিতে প্রতিমন্ত্রী শাহে আলম এমপিদের প্রশ্নের জবাব দেন।
মন্ত্রী বলেন, বনানী কবরস্থানের দুই-তৃতীয়াংশ সাধারণ এলাকা। এই এলাকায় কবর দিতে ৫০০ টাকা খরচ হয়। ওই কবর দুই বছর স্থায়ী থাকে। অপর দিকে সংরক্ষিত এলাকায় ১৫ বছর ও ২৫ বছর দুই মেয়াদে কবর দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। ১৫ বছর মেয়াদি কবরের জন্য ১ কোটি ও ২৫ বছর মেয়াদি কবরের জন্য দেড় কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
ঢাকা শহরের ধনী-গরিব সবার কবর নিশ্চিতের জন্য ও কবর সংরক্ষণে নগরবাসীকে নিরুৎসাহিত করতে এ ধরনের ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। যাতে কবরস্থানের জায়গা দিন দিন সংকুচিত না হয়ে যায়।