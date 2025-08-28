Ajker Patrika
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের আরও ৪৪ কোটি টাকার ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ। ছবি: সংগৃহীত
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ। ছবি: সংগৃহীত

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তাঁর স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের ১২০টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৪৪ কোটি ২৪ লাখ ৭০ হাজার ৯৬৫ টাকা রয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক মো. ইব্রাহিম মিয়া এই নির্দেশ দেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই নির্দেশনা দেন বলে সংস্থার সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ জানান।

দুদকের উপপরিচালক মো. মশিউর রহমান এসব অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করার আবেদন করেন।

দুদকের আবেদন অনুযায়ী সাইফুজ্জামান ও তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১১৪টি ব্যাংক হিসাব যেখানে ৪৩ কোটি ৯৪ লাখ ৫৪ হাজার ৪৭০ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে তার স্বজনদের ছয়টি ব্যাংক হিসেবে ২৪ হাজার ৭৯০ ইউএস ডলার বাংলাদেশী টাকায় ৩০ লাখ ১৬ হাজার ৪৯৫ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দুদকের ৭ সদস্যের অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়েছে। অনুসন্ধানকালে তাঁর এবং তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির নামে ঢাকা ব্যাংক হিসাবগুলোর সন্ধান পাওয়া গেছে। অনুসন্ধানকালে দুদক জানতে পেরেছে সাইফুজ্জামান ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্টরা এসব অর্থ অন্যত্র হস্তান্তর বা স্থানান্তর করতে পারেন। এ পরিস্থিতিতে ওই হিসাবগুলো অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।

এর আগে গত বছর ১৭ অক্টোবর সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তার পরিবারের নামে থাকা দেশ-বিদেশের ৫৮০ বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট, জমিসহ স্থাবর সম্পদ জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুটি ব্যাংকের হিসাব ও বাংলাদেশের একটি ব্যাংকের হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে। গত ৫ মার্চ তাঁর ৩৯টি ব্যাংক হিসাবও অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। গত ৯ মার্চ সাইফুজ্জামানের ১০২ কোটি টাকার শেয়ার অবরুদ্ধ এবং ৯৫৭ বিঘা জমি ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়। গত ৯ জুলাই ৫৭৬ কোটি টাকার বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়।

তার আগে, গত বছর ৭ অক্টোবর সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী রুকমিলা জামানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত।

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা, রেহানা, টিউলিপের তিন মামলায় সাক্ষ্য দিলেন আরও ৩ জন

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের আরও ৪৪ কোটি টাকার ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের যে পথনকশা দিল ইসি

সালমান এফ রহমানকে গ্রেপ্তার দেখানো হলো দুদকের চার মামলায়

