Ajker Patrika
> জাতীয়

দুর্গাপূজায় ৩৩ হাজার মণ্ডপ, নিরাপত্তায় ৩ লাখ আনসার সদস্য: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪: ৩৫
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজায় সারা দেশে ৩৩ হাজার পূজামণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। এসব মণ্ডপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং দেশজুড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনী-পুলিশ-র‍্যাবের পাশাপাশি তিন লাখ আনসার সদস্য মোতায়েন করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) শারদীয় দুর্গাপূজার নিরাপত্তা প্রস্তুতি নিয়ে আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

আসন্ন দুর্গাপূজায় কোনো ধরনের নাশকতার আশঙ্কা আছে কি না—এই প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, ‘গত বছর কিছুটা আশঙ্কার কথা পূজা উদ্‌যাপন কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হলেও এবার তারা কোনো ধরনের আশঙ্কার কথা জানাননি।’

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও জানান, পূজাকে কেন্দ্র করে মণ্ডপের আশপাশে কোনো মেলা বসতে দেওয়া হবে না।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে একটি অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। এই অ্যাপসের মাধ্যমে যেকোনো তথ্য যাচাই-বাছাই করার সুযোগ থাকবে বলে জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।

বিষয়:

নিরাপত্তাপূজাদুর্গাপূজাউপদেষ্টা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

চন্দ্রগ্রহণের সময় মুমিনের করণীয় আমল

বেতন চাইলে গৃহকর্মীদের পিস্তল দেখান সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা, ৯৯৯-এ কল পেয়ে গ্রেপ্তার

চন্দ্রগ্রহণ চলছে, ব্লাড মুন দেখা যাবে রাত সাড়ে ১১টায়

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

সম্পর্কিত

নির্বাচন নিয়ে প্রস্তুত সেনাবাহিনী, ইসির নির্দেশনার অপেক্ষা

নির্বাচন নিয়ে প্রস্তুত সেনাবাহিনী, ইসির নির্দেশনার অপেক্ষা

দুর্গাপূজায় মণ্ডপের নিরাপত্তায় অ্যাপ, আনসারের হাতে দায়িত্ব

দুর্গাপূজায় মণ্ডপের নিরাপত্তায় অ্যাপ, আনসারের হাতে দায়িত্ব

দুর্গাপূজায় ৩৩ হাজার মণ্ডপ, নিরাপত্তায় ৩ লাখ আনসার সদস্য: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

দুর্গাপূজায় ৩৩ হাজার মণ্ডপ, নিরাপত্তায় ৩ লাখ আনসার সদস্য: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ডাকসু নির্বাচনে হস্তক্ষেপের প্রশ্নই আসে না: সেনাবাহিনী

ডাকসু নির্বাচনে হস্তক্ষেপের প্রশ্নই আসে না: সেনাবাহিনী