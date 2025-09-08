দুর্গাপূজায় ৩৩ হাজার মণ্ডপ, নিরাপত্তায় ৩ লাখ আনসার সদস্য: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজায় সারা দেশে ৩৩ হাজার পূজামণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। এসব মণ্ডপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং দেশজুড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনী-পুলিশ-র্যাবের পাশাপাশি তিন লাখ আনসার সদস্য মোতায়েন করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) শারদীয় দুর্গাপূজার নিরাপত্তা প্রস্তুতি নিয়ে আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।
আসন্ন দুর্গাপূজায় কোনো ধরনের নাশকতার আশঙ্কা আছে কি না—এই প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, ‘গত বছর কিছুটা আশঙ্কার কথা পূজা উদ্যাপন কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হলেও এবার তারা কোনো ধরনের আশঙ্কার কথা জানাননি।’
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও জানান, পূজাকে কেন্দ্র করে মণ্ডপের আশপাশে কোনো মেলা বসতে দেওয়া হবে না।
দুর্গাপূজা উপলক্ষে একটি অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। এই অ্যাপসের মাধ্যমে যেকোনো তথ্য যাচাই-বাছাই করার সুযোগ থাকবে বলে জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।
