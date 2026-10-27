তদন্তের জন্য আরও ছয় মাস সময় পেল টাস্কফোর্স

তদন্তের জন্য আরও ছয় মাস সময় পেল টাস্কফোর্স
সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্ত শেষ করতে টাস্কফোর্সকে আরও ছয় মাস সময় দিয়েছেন হাইকোর্ট। রাষ্ট্রপক্ষের করা সময় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজী ও বিচারপতি ফাতেমা আনোয়ারের বেঞ্চ এই সময় দেন। সেই সঙ্গে আগামী ২৯ এপ্রিল পরবর্তী শুনানির জন্য দিন ধার্য করা হয়েছে।
২০২৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট এই মামলা তদন্তে বিভিন্ন এজেন্সির অভিজ্ঞদের সমন্বয়ে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন করতে নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে তদন্ত শেষে ছয় মাসের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়। তবে তদন্ত শেষ না হওয়ায় কয়েক দফা মেয়াদ বাড়ানো হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার বিষয়টি শুনানির জন্য ওঠে।
রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল রাহুল কুসুম কাজল। বাদীপক্ষে ছিলেন আইনজীবী মহাজন শিশির মণির। রিট আবেদনকারীর পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মঞ্জিল মোমজেদ।
অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়া উল এহসান ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রোকেয়া প্রাচীর সংশ্লিষ্টতার কথা উঠে এসেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের একজন প্রসিকিউটরের বক্তব্যে। পরবর্তীতে ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটরের বক্তব্যেও বিষয়টি উঠে আসে। সেই সঙ্গে তাদের তদন্ত শেষ হলে সাগর–রুনি হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত তথ্য পিবিআইকে হস্তান্তর করবেন বলে জানিয়েছেন।