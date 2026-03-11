ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ করলেন মামুনুল হকসহ ৫ প্রার্থী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ করে বিএনপির চারজন ও জামায়াত জোটের একজন প্রার্থী হাইকোর্টে আবেদন করেছেন। নতুন করা এই পাঁচ আবেদনও শুনানির জন্য গ্রহণ করে আসনগুলোর ব্যালটসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার বিচারপতি মো. জাকির হোসেনের একক বেঞ্চ এ আদেশ দেন।
বিএনপির চার প্রার্থী হলেন— পাবনা-৩ আসনের মো. হাসান জাফির তুহিন, ঢাকা-৫ আসনের মো. নবী উল্লা, কুষ্টিয়া-৪ আসনের সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী ও গাইবান্ধা-৫ আসনের মো. ফারুক আলম সরকার। এ ছাড়া ঢাকা-১৩ আসনের জামায়াত জোটের প্রার্থী এবং বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হকও আবেদন করেছেন হাইকোর্টে।
গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের ৪৯ ধারা অনুযায়ী নির্বাচনী অনিয়ম-সংক্রান্ত আবেদন শুনানির জন্য নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠন করে দেন প্রধান বিচারপতি। যার এখতিয়ার দেওয়া হয় বিচারপতি মো. জাকির হোসেনকে।
জামায়াতে ইসলামীর আমিরের সাবেক পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা মাহমুদুল হাসান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়ে নিজের জন্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বা মন্ত্রী পদমর্যাদায় নিয়োগ ও সুপারিশ করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি একই চিঠি সরাসরি পররাষ্ট্রমন্ত্রীকেও দিয়েছিলেন।৯ মিনিট আগে
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মো. আবদুস ছালাম খান বলেন, দেশের বিভিন্ন মসজিদের খুতবায় নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ে আলোচনা বাড়ানো গেলে মানুষ সচেতন হবে এবং অনেকেই পাচারের শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পাবে...৩৫ মিনিট আগে
পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির বলেছেন, ‘আমাদের ভবিষ্যৎ ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা হতে হবে প্রযুক্তিনির্ভর। বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতা বলে, স্মার্ট ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ছাড়া আধুনিক নগর ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয়।’১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্ধারণে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা তারেক রহমানকে দায়িত্ব দিয়েছেন সরকারি সংসদীয় দল। আজ বুধবার জাতীয় সংসদের এলডি হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি। এর আগে, জাতীয় সংসদের সরকারি দলের সভা কক্ষে বিএনপির সংসদীয় দলের সভা অনুষ্ঠিত হয়২ ঘণ্টা আগে