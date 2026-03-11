বেইজিং ও গুয়াংঝু রুটে ফ্লাইট বাড়ানোর প্রস্তাব চীনা রাষ্ট্রদূতের

বাংলাদেশ থেকে চীনের বেইজিং ও গুয়াংঝু রুটে ফ্লাইটের সংখ্যা বাড়াতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। এ বিষয়ে সর্বোচ্চ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আফরোজা খানম ও প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত।
সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দপ্তরে আজ বুধবার দুপুরে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রদূত এ আগ্রহের কথা জানান। বৈঠকে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যকার বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার পাশাপাশি বিভিন্ন খাতে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়।
বৈঠকে পর্যটন খাতের উন্নয়নে দুই দেশের যৌথ উদ্যোগের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। এ সময় চীনের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের পর্যটন খাত বিশেষ করে কক্সবাজারকে আন্তর্জাতিক পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগে চীনের অব্যাহত সহযোগিতার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
এ ছাড়া প্রয়োজনে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেলে বাংলাদেশ ও চীন যৌথভাবে পর্যটন খাতে কাজ করতে পারে বলেও উভয় পক্ষ আগ্রহ প্রকাশ করে।
বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। উভয় পক্ষ আশা প্রকাশ করে, বেইজিং ও গুয়াংঝু রুটে ফ্লাইট বৃদ্ধি পেলে দুই দেশের মধ্যে পর্যটন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও জনগণের পারস্পরিক যোগাযোগ আরও জোরদার হবে।
সরকার জ্বালানি তেল বিপণনে বিভিন্ন স্তরে সীমা বেধে দেওয়ার পর ফিলিং স্টেশনগুলোয় তেল না পেয়ে ভোক্তারা হামলা চালাচ্ছেন অভিযোগ করেছেন পাম্প মালিকেরা। তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, নিরাপত্তা না পেলে তাঁরা ব্যবসা বন্ধ করতে বাধ্য হবেন। তাঁদের অভিযোগ, সরকার একদিকে দেশে পর্যাপ্ত তেলের মজুত থাকার কথা বলছে,৮ মিনিট আগে
ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে সারা দেশে ১৪ মার্চ থেকে পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সবচেয়ে কার্যকর উপায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আসন্ন বর্ষা মৌসুমের আগে থেকেই সরকার ১৪ মার্চ শনিবার থেকে প্রতি সপ্তাহে সার১ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামীর আমিরের সাবেক পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা মাহমুদুল হাসান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়ে নিজের জন্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বা মন্ত্রী পদমর্যাদায় নিয়োগ ও সুপারিশ করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি একই চিঠি সরাসরি পররাষ্ট্রমন্ত্রীকেও দিয়েছিলেন।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ করে বিএনপির চারজন ও জামায়াত জোটের একজন প্রার্থী হাইকোর্টে আবেদন করেছেন। নতুন করা এই পাঁচ আবেদনও শুনানির জন্য গ্রহণ করে আসনগুলোর ব্যালটসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার বিচারপতি মো. জাকির হোসেনের একক বেঞ্চ এ আদেশ দেন...১ ঘণ্টা আগে