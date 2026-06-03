তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টে রিট, সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে রুল জারির আরজি

যুগ্ম সচিবের মায়ের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার
ঢাকার মিরপুর-১১ নম্বরে একটি বাসা থেকে ৭৫ বছর বয়সী নুরজাহান বেগম নামে এক নারীর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় তদন্ত চেয়ে রিট দায়ের করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের পদমর্যাদার নিচে নন এমন একজন বিচারিক কর্মকর্তার নেতৃত্বে ৩ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে আবেদনে।
আজ বুধবার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শরীফ সরকার জনস্বার্থে এ রিট দায়ের করেন। রিটের পক্ষে শুনানি করবেন ব্যারিস্টার এইচ এম সানজিদ সিদ্দিকী।
সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র ১৯৪৮– এ স্বীকৃত মৃত ব্যক্তির মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে কি না– তা খতিয়ে দেখতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাধ্যমে তদন্তের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে রিটে।
এ ছাড়া ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়স্ক ও অসুস্থ নাগরিকদের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা উদ্যোগ হিসেবে সেবাদানকারী বা নার্স নিয়োগে নিষ্ক্রিয়তা কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারির আরজি জানানো হয়েছে আবেদনে।
প্রসঙ্গত, গত ৩১ মে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে রাজধানীর মিরপুর-১১ নম্বর সেকশন এলাকার একটি খালি বাসা থেকে ৭৫ বছর বয়সী নুরজাহান বেগমের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মরদেহটি পচে গিয়ে সেখানে পোকা ধরেছিল বলে জানা যায়। পরে পুলিশ মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়।
থানা–পুলিশ, নুরজাহান বেগম তাঁর মেয়ের বাসায় একা থাকতেন। বাসাটির পরিবেশ অত্যন্ত নোংরা ছিল।
পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাসান বাসির বলেন, নুরজাহান বেগমের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এক ছেলে যুগ্ম সচিব, আরেক ছেলে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষক। তাঁর মেয়ের স্বামীও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।
ডিএনডি এলাকার ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার নতুন পরিকল্পনা নিচ্ছে। সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে আজ বুধবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) বাঁধবিষয়ক সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।৫ মিনিট আগে
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