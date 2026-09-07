Ajker Patrika
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ঢাকায় পর্যটন মেলা শুরু ২৯ অক্টোবর, অংশ নেবে ২০টি দেশ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
ঢাকায় পর্যটন মেলা শুরু ২৯ অক্টোবর, অংশ নেবে ২০টি দেশ
পর্যটন মেলা উপলক্ষে আজ সোমবার রাজধানীর একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (টোয়াব)। ছবি: আজকের পত্রিকা

আগামী ২৯ অক্টোবর ঢাকায় শুরু হচ্ছে ১৪তম বাংলাদেশ ট্রাভেল অ্যান্ড টুরিজম ফেয়ার (বিটিটিএফ) ২০২৬। তিন দিনব্যাপী এ পর্যটন মেলা চলবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে (বিসিএফসিসি) আয়োজিত এবারের মেলায় ২০টিরও বেশি দেশের পর্যটন খাতের অংশীজনরা অংশ নেবেন।

আজ সোমবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানান ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (টোয়াব) সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ।

টোয়াবের আয়োজনে অনুষ্ঠিতব্য এ মেলায় ট্যুর অপারেটর, এয়ারলাইনস, হোটেল, পর্যটন বোর্ড, ট্রাভেল এজেন্সি ও পর্যটনসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একই প্ল্যাটফর্মে অংশ নেবে। পর্যটন শিল্পের বিকাশ, নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করাই মেলার মূল লক্ষ্য বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এবারের বিটিটিএফে ২০০টির বেশি বুথ ও স্টল থাকবে। এতে ২২০টিরও বেশি এক্সিবিটর, ২৫০-এর বেশি কোয়ালিফায়েড বায়ার, প্রায় ২ হাজার ৫০০ ট্রেড ভিজিটর এবং ৬০ হাজারের বেশি দর্শনার্থীর সমাগম হবে বলে আশা করছে আয়োজকেরা। চারটি থিমভিত্তিক প্রদর্শনী হলে ২০০টিরও বেশি এয়ারলাইনস, হোটেল ও ট্যুর অপারেটর অংশ নেবে।

মেলায় ইতিমধ্যে নেপাল, ভারত, সিঙ্গাপুর, মালদ্বীপ ও ফিলিপাইনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। এ ছাড়া তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, চীন, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, ব্রুনেই, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, আজারবাইজানসহ ২০টিরও বেশি দেশের পর্যটন প্রতিষ্ঠান, ট্যুর অপারেটর ও ট্রাভেল এজেন্সির অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।

এবারের বিটিটিএফের টাইটেল স্পনসর ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) মো. কামরুল ইসলাম বলেন, বিটিটিএফ বাংলাদেশের অ্যাভিয়েশন ও টুরিজম খাতকে আরও এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের অ্যাভিয়েশন শিল্প বর্তমানে যে অবস্থানে পৌঁছেছে, সেখানে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের আকাশপথের শেয়ারের ২০ থেকে ২২ শতাংশ এখন বাংলাদেশের হাতে রয়েছে। ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস না থাকলে এই শেয়ার ১০ শতাংশের নিচে নেমে যেত বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে কামরুল ইসলাম বলেন, ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস শিগগিরই ব্রুনেই, বাহরাইন, কুয়েত, সালালা, পেনাং ও জোহর বাহরুর মতো গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক রুটে ফ্লাইট চালুর পরিকল্পনা করছে।

তিনি আরও জানান, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে লন্ডন, রোম, নিউইয়র্ক ও টরন্টোর মতো দীর্ঘপথের আন্তর্জাতিক রুটেও ফ্লাইট পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে ইউএস-বাংলার।

বিষয়:

বাংলাদেশপর্যটনসম্মেলনপর্যটনশিল্পমেলা
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