ঢাকার রাস্তা ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত হবে কবে

আধুনিক নগরসভ্যতায় পরিবহন মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি হয়ে উঠছে যানজট, বায়ুদূষণ, জ্বালানি অপচয় এবং মানসিক চাপের প্রধান কারণ। আর এ কারণেই আজ (২২ সেপ্টেম্বর) পালিত হচ্ছে ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস। মূলত ব্যক্তিগত বাড়ির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে, গণপরিবহন, বাইসাইকেল ব্যবহার কিংবা হাঁটার ওপর জোর দিতেই এই দিনটি পালিত হয়।
এটি কেবল একটি প্রতীকী দিবস নয়, বরং টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলন। বিশেষ করে ঢাকার মতো শহরে, যেখানে ব্যক্তিগত গাড়ি ও মোটরসাইকেলের ভিড়ের কারণে প্রায় অচল হয়ে পড়ে প্রায় প্রতিটি ছোট রাস্তা, সেখানে এই দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম।
ইদানীং বিষয়টি নিয়ে বেশি আলোচনা শোনা গেলেও এই দিবস কিন্তু খুব একটা নতুন নয়। বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবসের ইতিহাস প্রায় পাঁচ দশক পুরোনো। ১৯৭৪ সালে সুইজারল্যান্ডে প্রথমবার পরীক্ষামূলকভাবে গাড়িমুক্ত দিবস পালন করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন জ্বালানি তেল সংকট মোকাবিলা করা। পাশাপাশি শহরে যানবাহনের পরিবেশগত প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা, বিশেষ করে বায়ু ও শব্দদূষণ কতটা কমে যায় তা লক্ষ্য করা। পরবর্তীতে ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেনসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশ এই উদ্যোগে যোগ দেয়।
১৯৯৪ সাল থেকে ইউরোপের শহরগুলোতে আনুষ্ঠানিকভাবে দিবসটি পালিত হতে শুরু করে। ধীরে ধীরে এ আন্দোলন ইউরোপ ছাড়িয়ে লাতিন আমেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে শতাধিক দেশের হাজারো শহরে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি পালিত হচ্ছে।
কেন প্রয়োজন গাড়িমুক্ত দিবস?
যানজট নিরসন: ঢাকা, দিল্লি, জাকার্তা, মুম্বাইয়ের মতো শহরে প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা মানুষ যানজটে আটকে থাকে। ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা বেশি হওয়াকেই এর প্রধান কারণ হিসেবে অভিহিত করা হয়। একেকটি গাড়ি সাধারণত ১-২ জন যাত্রী বহন করে, অথচ এটি বাসের সমান জায়গা দখল করে। এর ফলে রাস্তার সক্ষমতা হ্রাস পায়, অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় এবং মানুষের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। যানজট শুধু সময়ের অপচয় নয়, বরং মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য ও দৈনন্দিন জীবনেও গভীর প্রভাব ফেলে।
বায়ুদূষণ রোধ: জীবাশ্ম জ্বালানি চালিত গাড়ি থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইডসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাস নির্গত হয়। এসব দূষিত গ্যাস মানুষের শ্বাসযন্ত্র, হৃৎপিণ্ড ও স্নায়ুতন্ত্রের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতি বছর বায়ুদূষণজনিত রোগে প্রায় ৭০ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। এ ছাড়া দীর্ঘ মেয়াদে ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমস্যাও বেড়ে যায় বাতাসের ক্ষতিকর পদার্থের কারণে।
জ্বালানি সাশ্রয়: বিশ্বের জ্বালানি সম্পদ সীমিত এবং তেলের দাম ক্রমশ বাড়ছে। ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার কমালে জ্বালানি সাশ্রয় করা সম্ভব, যা জাতীয় অর্থনীতিকেও লাভবান করবে।
পরিবেশবান্ধব শহর গঠন ও মানসিক স্বস্তি: গাড়ির সংখ্যা কমলে শুধু বায়ুদূষণ নয়, শব্দদূষণও কমে। এতে শহরকে হাঁটা ও বাইসাইকেল বান্ধব করে তোলা সহজ হয়। শান্ত, পরিচ্ছন্ন ও সবুজ শহর মানসিক স্বস্তি দেয় এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে।
বাংলাদেশের পরিস্থিতি
বাংলাদেশ, বিশেষ করে ঢাকা, বিশ্বের অন্যতম যানজটপূর্ণ শহর। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকার যানজটে বছরে প্রায় ৩ বিলিয়ন কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়। বর্তমানে মোট নিবন্ধিত যানবাহনের প্রায় ৬৫ লাখের মধ্যে ৫৩ শতাংশই মোটরসাইকেল এবং ১৫ শতাংশ প্রাইভেটকার ও জিপ। প্রতিদিন গড়ে ৪০০টিরও বেশি নতুন গাড়ি ঢাকায় রাস্তায় নামছে, যার বড় অংশ ব্যক্তিগত গাড়ি। ফলে যানজট ও বায়ুদূষণ দিন দিন বেড়ে চলছে। ২০২২ সালে ঢাকায় সীমিত পরিসরে দিবসটি পালন করা হলেও নিয়মিত উদ্যোগের অভাবে এর কার্যকারিতা সীমিত।
সমাধান ও আন্তর্জাতিক উদাহরণ
বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই সমস্যার সমাধানে গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন জরুরি। আরামদায়ক, নিরাপদ ও সময়নিষ্ঠ গণপরিবহন যেমন মেট্রোরেল, ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট এবং এক্সপ্রেস বাস চালু করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি, সাইকেল লেন তৈরি এবং হাঁটার উপযোগী প্রশস্ত ফুটপাথ গড়ে তুলে মানুষকে হাঁটা ও সাইকেল ব্যবহারে উৎসাহিত করা যেতে পারে বলেও মনে করেন অনেকে।
প্যারিস, ফ্রান্স এবং বোগোটা, কলম্বিয়ার মতো শহরগুলো একাধিক দিন গাড়িমুক্ত থেকে প্রমাণ করেছে যে, রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সুপরিকল্পিত নীতিমালা থাকলে নগর পরিবহন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা সম্ভব।
সুফল ও সীমাবদ্ধতা
ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবসের শহরের বায়ুমান সাময়িকভাবে উন্নত করে। পাশাপাশি মানুষ ব্যক্তিগত গাড়ির বিকল্প পরিবহন ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়। দীর্ঘ মেয়াদে শহরগুলো আরও টেকসই, বাসযোগ্য ও সবুজ হয়। তবে সমালোচকেরা এটিকে কেবল একটি প্রতীকী দিবস মনে করেন এবং বলেন যে একদিন গাড়ি কম চালালেই সমস্যার সমাধান হবে না। উন্নয়নশীল দেশে পর্যাপ্ত বিকল্প গণপরিবহন না থাকায় এর কার্যকারিতা সীমিত—তা ও অস্বীকার করার সুযোগ নেই।
এই বছর বাংলাদেশে ‘সমাজ, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ সুরক্ষায় ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার সীমিত করি’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে ৬২টি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সম্মিলিত উদ্যোগে দিবসটি পালন করা হচ্ছে।
