ডাকসু নির্বাচনে স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে শুনানি কাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ৫৯
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন স্থগিত করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আবেদনের ওপর আগামীকাল বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) আপিল বিভাগে শুনানি হবে। হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এ আদেশ দেন।

ঢাবির আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির সাংবাদিকদের বলেন, আগামীকাল বুধবার আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে আবেদনটি শুনানির জন্য ১ নম্বর আইটেম হিসেবে থাকবে।

গতকাল সোমবার ডাকসু নির্বাচন স্থগিত করে দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। তবে আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করে দেন। এতে ডাকসু নির্বাচনের প্রক্রিয়া চালু রাখতে বাধা কাটে।

নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা থাকার অভিযোগে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এস এম ফরহাদের প্রার্থিতার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদন করেছিলেন ডাকসু নির্বাচনে বামজোট মনোনীত প্যানেলের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক প্রার্থী বি এম ফাহমিদা আলম।

বিচারপতি হাবিবুল গনি ও বিচারপতি শেখ তাহসিন আলীর বেঞ্চে গতকাল সোমবার আবেদনটি নিয়ে শুনানি হয়। শুনানি শেষে আদালত নির্বাচন স্থগিত করেন। তবে এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে সেই আদেশ চেম্বার আদালতে স্থগিত হয়।

