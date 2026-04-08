নির্মাণ প্রতিষ্ঠানকে সংসদের সাউন্ডের কাজ দিয়েছিল ফ্যাসিস্ট সরকার: চিফ হুইপ

সংসদের সাউন্ড সমস্যা জটিল আকার ধারণ করেছে বলে জানিয়েছেন চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি। তিনি বলেছেন, ‘অধিবেশন চলার কারণে এখন কিছু করতে পারি নাই। আজকেও অধিবেশন আধা ঘণ্টা বিলম্ব হয়েছে।
কাজেই আমরা সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে খুবই বিব্রত, সংসদ কক্ষেও কাজ করে না। ওই সময় একটা ফ্যাসিস্ট সরকার ছিল, তারা...শুনলে অবাক হবেন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানকে কাজের চুক্তি দেওয়া হয়েছিল। সাউন্ডের ব্যাপারে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান কি কাজে লাগতে পারে? এ কাজটা বুঝে নেবে এমন কোন লোক নিয়োগ করা হয়নি। ৩৮ গ্রামের মাইক্রোফোন দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু ২৫৮ গ্রামের মাইক্রোফোন দেওয়া হয়েছে।’
আজ বুধবার জাতীয় সংসদে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে চিফ হুইপ এ কথা জানান।
সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে ৩ কোটি ৮৪ লাখ টাকার টেন্ডার দেওয়া হয়েছিল উল্লেখ করে চিফ হুইপ আরও বলেন, ‘মাত্র ১৫-১৬ লাখ টাকার ব্যবধানে যে কোম্পানি মালামাল সরবরাহ করেছে তারা কাজটি পায়নি। এটা অনেক স্পর্শকাতর ও বিশেষায়িত কাজ। সেখানে আরেকটা কোম্পানি কাজ পেয়েছে। দুই কোম্পানিই টেন্ডারে অংশ নিয়েছিল। শুনলে অবাক হবেন উনি কাজ পেয়ে, যে লোক টেন্ডারে দ্বিতীয় হয়ে কাজ পায়নি তাকে দিয়ে কাজ করিয়েছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। চরমভাবে অনিয়ম হয়েছে। এখন ব্যবস্থা নিয়ে সাউন্ড সিস্টেম বাতিল করলে সাউন্ড চলবে না, তাই সাউন্ডটা (অধিবেশন বুঝিয়েছেন) শেষ হোক, এরপর অনেকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এটা এমনভাবে ব্যবস্থা নেব।’
চিফ হুইপ বলেন, ‘আমাদের কাজ করতে হবে। এই দেশে মানুষেরা ভোট দিয়ে এমপি বানিয়েছে। সুতরাং মানুষের জন্য পরিশ্রম করবেন সংসদ সদস্যরা।
আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘গতকাল মঙ্গলবার আমাদের সংসদীয় দলের বৈঠক হয়েছে। সংসদীয় দলের বৈঠক প্রায় হতে থাকবে। কারণ এটাই সংসদের রীতি। এখানে আমাদের সংসদ সদস্যদের করণীয় কী এবং আমরা কী কী বিষয়ে উত্থাপন করব, কী কী বিষয়ে আমরা কার্যক্রম করব পার্লামেন্টে—সবকিছুই সব মিলিয়ে একটা আলোচনা হয়েছে। এটাই হলো মূল কথা।’
