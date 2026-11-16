সংসদ সচিবালয়ের জনবল কাঠামো আধুনিকায়নে ইউএনডিপির সহযোগিতা চায় কমিটি

সংসদ সচিবালয়ের জনবল কাঠামো আধুনিকায়নে ইউএনডিপির সহযোগিতা চায় কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগ এবং জনবল কাঠামো আধুনিকায়নের উদ্যোগ নিয়েছে জনবল-সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে গঠিত কমিটি। আজ সোমবার সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত কমিটির তৃতীয় সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি ও ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল এমপি।
সভায় কমিটির সদস্য হুইপ এম. রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, কাজী রফিকুল ইসলাম, মো. সেলিম রেজা এবং মোসাম্মৎ শাম্মী আক্তার অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া, কমিটির সভাপতির বিশেষ আমন্ত্রণে হুইপ এ.বি.এম. আশরাফ উদ্দিন (নিজান) সভায় অংশগ্রহণ করেন।
সভায় বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ১৬টি শূন্যপদ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ১৫৫টি পদ পূরণের অগ্রগতি পর্যালোচনাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
সভায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদগুলোর মধ্যে প্রথম শ্রেণির ১৫টি এবং দ্বিতীয় শ্রেণির ১টিসহ মোট ১৬টি পদে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
এ ছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৪ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিশ্বের উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সংসদ সচিবালয়ের আদলে একটি আধুনিক, দক্ষতাভিত্তিক, পেশাদার ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জনবল কাঠামো গড়ে তোলার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ভবিষ্যতের চাহিদা, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং সংসদীয় কার্যক্রমের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদি জনবল কাঠামো প্রণয়নের লক্ষ্যে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।
এ লক্ষ্যে ইউএনডিপির কারিগরি সহযোগিতায় একটি আধুনিক জনবল কাঠামোর প্রাথমিক রূপরেখা প্রণয়ন করে দেওয়ার জন্য সংস্থাটির সহযোগিতা চাওয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে ইউএনডিপিকে আগামী সাত দিনের মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি প্রাথমিক রূপরেখা তৈরি করে সরবরাহ করার জন্য কমিটির পক্ষ হতে অনুরোধ জানানো হয়।
সভায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিবসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এবং ইউএনডিপির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।