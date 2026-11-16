ইউপি নির্বাচন নিয়ে কমিশন সভা, যেসব সিদ্ধান্ত হলো

ইউপি নির্বাচন নিয়ে কমিশন সভা, যেসব সিদ্ধান্ত হলো
ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচন সামনে রেখে আগামী ডিসেম্বরে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ করার কথা ভাবছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী ১০ ডিসেম্বরের আগে এ সংলাপ শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে কমিশনের। জাতীয় নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যেভাবে সংলাপ হয়েছিল, স্থানীয় সরকার নির্বাচন সামনে রেখেও একইভাবে আলোচনা করতে চায় ইসি।
আজ সোমবার (১৬ নভেম্বর) নির্বাচন কমিশন ভবনে ১৪তম কমিশন সভা শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। এ সময় কমিশন সভায় আলোচ্য বিষয়গুলো নিয়েও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন তিনি।
সানাউল্লাহ বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের বিষয়টি কমিশন সভায় আলোচনা হয়েছে। এ মাসের শেষ দিকে অথবা ডিসেম্বরের শুরুতে তিন দিনে নিবন্ধনের ক্রমানুসারে দলগুলোকে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।
সানাউল্লাহ আরও বলেন, ‘বিশেষ করে স্থানীয় সরকার নির্বাচন সামনে রেখে তথা ইউপি নির্বাচন শুরু করার পূর্বে আমরা সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জাতীয় নির্বাচনের মতোই একটি ডায়ালগ করব এবং ডায়ালগটা আগামী ১০ ডিসেম্বরের আগেই অনুষ্ঠিত হবে।’
সংলাপে স্থানীয় সরকার নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করা হবে বলেও জানান এই নির্বাচন কমিশনার।
সানাউল্লাহ জানান, ইউপি নির্বাচনে প্রথম ধাপে প্রায় ১ হাজার ৫০টি, দ্বিতীয় ধাপে ১ হাজার ১০০, তৃতীয় ধাপে ১ হাজার, চতুর্থ ধাপে ৮০০-এর কাছাকাছি ও শেষ ধাপে প্রায় ৩৫০টি ইউনিয়নে নির্বাচন হতে পারে।
প্রথম ধাপের নির্বাচন আয়োজনের সময়সূচি প্রসঙ্গে সানাউল্লাহ বলেন, ‘ধরে নিন, প্রথম ধাপের নির্বাচন তো আমরা বলে দিয়েছি যে ২১ জানুয়ারি, তার থেকে প্লাস-মাইনাস ৫০ দিন—এটা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তারা ঘোষণা করবেন।’
তবে কোন ইউনিয়নে ঠিক কবে ভোট হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত তালিকা আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার কথা জানিয়েছেন সানাউল্লাহ। তিনি আরও বলেন, পঞ্চম ধাপে ইচ্ছা করেই ইউনিয়নের সংখ্যা কম রাখা হয়েছে। এর মধ্যে আইনি জটিলতা বা অন্য কোনো কারণে যেসব ইউনিয়নের নির্বাচন আটকে আছে, সেগুলো পরে এ ধাপে সমন্বয় করা যাবে। ।
স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সময় দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বা রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব পড়বে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে সানাউল্লাহ বলেন, ‘আমরা মনে করি না যে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে কোনো প্রভাব ফেলবে। স্থানীয় সরকার নির্বাচন বরং আইনশৃঙ্খলা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভালো রাখতে সহায়তা করবে।’
তফসিলের দিন কার্যকর আইন অনুযায়ী নির্বাচন
নির্বাচন আইন সংশোধনের বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ থাকলেও আসন্ন নির্বাচন বিদ্যমান আইন অনুযায়ী হবে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে সানাউল্লাহ বলেন, তফসিল ঘোষণার দিন যে আইন কার্যকর থাকবে, সেই আইন অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘অন দ্য ডে—যেদিন তফসিল ঘোষণা হবে, সেদিন বিদ্যমান যে আইন থাকবে, সেটা অনুযায়ী নির্বাচন হবে।’
স্থানীয় নির্বাচনে সেনা মোতায়েন প্রসঙ্গে
স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েনের দাবি রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে এসেছে কি না—জানতে চাইলে সানাউল্লাহ বলেন, এ ধরনের কোনো দাবি এখনো কমিশনের কাছে আসেনি। জাতীয় নির্বাচন নিয়ে সেনা মোতায়েনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল।
নির্বাচন কমিশনার আরও বলেন, ‘স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে এখন পর্যন্ত আমার মনে হয় না কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে বা এ ধরনের কোনো দাবি আমাদের কাছে এসেছে। জাতীয় নির্বাচন নিয়ে কথা হয়েছিল এবং আমরা যেখানে যেটা প্রয়োজন, সেখানে সেটা ডেপ্লয় করব।’
নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সহনীয় রাখা ও সুষ্ঠুভাবে ভোট আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানিয়ে সানাউল্লাহ বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পর্যাপ্ততা ও কার্যকারিতা বিবেচনা করবে কমিশন। সংশ্লিষ্ট বাহিনী কোনো এলাকায় কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছে কি না এবং নির্বাচনী পরিবেশ বজায় রাখতে পারছে কি না, তা বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
স্মার্ট কার্ড জটিলতা
কমিশন সভায় জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সেবা ও স্মার্ট কার্ড ছাপানোর কাজে চলমান সমস্যাগুলো নিয়েও আলোচনা হয়েছে। গত চার-পাঁচ দিন ধরে স্মার্ট কার্ড ছাপানোর সফটওয়্যারে সমস্যা হচ্ছে বলে জানান সানাউল্লাহ। তবে এ কারণে এনআইডির কোনো সেবা বন্ধ নেই বলে দাবি করেন তিনি।
সানাউল্লাহ বলেন, ‘এনআইডি কার্ড প্রিন্ট তো বন্ধ নেই, স্মার্ট কার্ড প্রিন্ট বন্ধ নেই। স্মার্ট কার্ডের ওখানে আমাদের গত চার-পাঁচ দিন ধরে একটা সফটওয়্যার সমস্যা করছে, সেটারই স্বরূপ নিরূপণ করা হচ্ছে।’
সফটওয়্যারের সমস্যা সমাধানের কাজ চলছে জানিয়ে কমিশনার বলেন, আশা করা হচ্ছে, যেকোনো সময় এটি ঠিক হয়ে যাবে। তবে এনআইডির কোনো সেবা বন্ধ নেই। কারও এনআইডি অনুমোদিত হলে তিনি নিজেই ওয়েবসাইট থেকে সেটি প্রিন্ট করে ল্যামিনেট করে ব্যবহার করতে পারবেন।
এনআইডি সেবার চুক্তি নবায়ন না হওয়া ও অতীতের অডিট আপত্তি নিয়েও কমিশন সভায় আলোচনা হয়েছে বলে জানান সানাউল্লাহ। তাঁর ভাষ্য, চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও তা নবায়ন করা হয়নি। এর মধ্যে একটি অডিট আপত্তিও অনিষ্পন্ন রয়েছে। এই অবস্থায় কীভাবে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়, তা নিয়ে আলোচনা করছে কমিশন।
নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘এই মুহূর্তে আমাদের চুক্তিহীন অবস্থায় কিছু কাজ আছে। সেগুলোকে কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়—এটা দীর্ঘদিনের সমস্যা, আমরা সমাধান করার চেষ্টা করছি, যাতে আমাদের কার্ডটা ফুল স্কেলে প্রিন্ট করা যায়।’
এ বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে কমিশনার বলেন, ‘২০১৭ সালের পয়লা জুলাই থেকে এই সমস্যা শুরু। সুতরাং, আমরা এখানে আজকে এই মুহূর্তে হয়তোবা এই সমস্যার সমাধান—আমরা যেটা করার চেষ্টা করছি, বলতে পারেন, এটা ভূতপূর্ব সমস্যার সমাধান।’
ভবিষ্যতে কমিশন চুক্তির আওতায় সব কাজ করবে জানিয়ে সানাউল্লাহ বলেন, ‘এই কমিশনের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আমরা ভবিষ্যতে যে কাজগুলোই করব, চুক্তির আওতাতেই করব।’
এনআইডি সেবা একটি জাতীয় সেবা হওয়ায় তা বন্ধ রাখা যাবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
ইভিএম প্রসঙ্গে
নির্বাচনে আর ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার করা হবে না। সংরক্ষিত ইভিএমগুলো কীভাবে নিষ্পত্তি করা হবে, তা নির্ধারণে গঠিত কমিটির অগ্রগতি নিয়েও কমিশন সভায় আলোচনা হয়েছে।
সানাউল্লাহ বলেন, এই ইভিএমগুলোর ডিসপোজালের ব্যাপারে একটা কমিটি ফর্ম করা হয়েছিল। সেই কমিটির কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে একটা ধারণা কমিশন আজকে গ্রহণ করেছে।
নির্বাচন কমিশনার জানান, গাজীপুর থেকে এ কাজ শুরু করা হবে। সেখানে সবচেয়ে বেশি ইভিএম সংরক্ষিত রয়েছে। প্রথমে মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন স্তরে ইভিএমের সংখ্যা ও অবস্থা নিরূপণ করা হবে। এরপর কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সেগুলো নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ইভিএম নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে পরিবেশগত উদ্বেগ ও এ খাতে আর্থিক ক্ষতির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সানাউল্লাহ বলেন, এসব বিষয় এখনো কমিশনের আলোচনায় আসেনি। আগে কমিটির সুপারিশ পাওয়া প্রয়োজন।
নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘এগুলো প্যারালাল ইস্যু, প্যারালাল। এগুলো নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করছি না। আগে কমিটি থেকে আমরা রেকমেন্ডেশন পাই কোন পদ্ধতি...।’
ইভিএম নিয়ে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, তদন্ত কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশনেও আলোচনা বা তদন্ত রয়েছে বলে উল্লেখ করেন সানাউল্লাহ। এসব প্রক্রিয়া নিষ্পত্তি হওয়ার পর ইভিএমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।
ইভিএম নিষ্পত্তির একাধিক পদ্ধতি থাকতে পারে উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘ডিসপোজাল শুধু একটা পদ্ধতি নয়। দেয়ার আর মেনি ওয়েজ উই ক্যান ডিসপোজ। আমরা একটা সলিউশন খুঁজছি। আমাদের কমিটি যখন কাজ করে আমাদেরকে রেকমেন্ড করবে, তখন বোঝা যাবে যে কোনটা আমরা অ্যাডপ্ট করব।’
ইভিএম-সংক্রান্ত একটি প্রতিষ্ঠানের ২৩ কোটি টাকার পাওনা নিয়েও প্রশ্ন করা হয়। জবাবে সানাউল্লাহ বলেন, আগের কমিশন একটি নির্দিষ্ট ভিত্তিতে ওই অর্থের পরিশোধ বন্ধ রেখেছিল। সেই সিদ্ধান্তের কারণ ও বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ অবস্থা না জেনে বর্তমান কমিশন তা পরিবর্তন করতে চায় না।
কমিশনার বলেন, ‘২৩ কোটি টাকার একটা পেমেন্ট কোনো একটা প্রতিষ্ঠানকে পূর্ববর্তী কমিশন বন্ধ রেখেছিল। যে গ্রাউন্ডে বন্ধ রেখেছিল, এই কমিশন তো ওই গ্রাউন্ড সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিবহাল না হওয়া পর্যন্ত বা ওটার একটা রেজল্যুশন না পাওয়া পর্যন্ত একটা কমিশনের সিদ্ধান্ত আরেকটা কমিশন ওইভাবে টপল করে দেবে না সামারিলি।’
এনআইডি সেবা নিয়ে কর্মশালা
জাতীয় পরিচয়পত্র সেবার সব দিক নিয়ে আগামী পরশু একটি কর্মশালা আয়োজন করবে নির্বাচন কমিশন। সেখানে সেবাকে আরও সহজ ও জনবান্ধব করার পাশাপাশি সেবাগ্রহীতা এবং কমিশনের ভেতরে-বাইরে যেসব সমস্যা রয়েছে, সেগুলো সমাধানের বিষয়ে আলোচনা হবে।
সানাউল্লাহ বলেন, কর্মশালায় সাংবাদিকদের প্রতিনিধিরাও অংশ নেবেন। নির্বাচন কমিশনের ১২ জন আরএফইডি সদস্যের মধ্যে ১০ জনের অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।
নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় পরিচয়পত্র সেবাকে আরও কীভাবে সহজীকরণ করা যায়, জনবান্ধব করা যায়, পাশাপাশি যেসব সমস্যা দিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত ফেস করে থাকি আমাদের ভেতরে এবং বাইরে, সেগুলো কীভাবে নিরসন করা যায়, এই আলোকে আমরা ওয়ার্কশপটা অনুষ্ঠান করব আগামী পরশুদিন।’