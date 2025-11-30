শান্তিকালীন পদক পেলেন ৪০ বিমান কর্মকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা, বিমানসেনা ও এমওডিসি (এয়ার) সদস্যদের মধ্যে শান্তিকালীন পদক প্রদান অনুষ্ঠান আজ রোববার ঢাকায় বিমানবাহিনী সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থেকে পদক তুলে দেন বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানায়, বিমানবাহিনীতে বীরত্বপূর্ণ ও সাহসিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিবছর শান্তিকালীন পদক দেওয়া হয়। এরই অংশ হিসেবে এবার ৪০ কর্মকর্তা ও বিমানসেনাকে এ পদক দেওয়া হয়েছে।
পদকপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বিমানবাহিনীর প্রধান বলেন, এই সম্মাননা বিমানবাহিনীর সদস্যদের আরও উৎসাহিত করবে এবং পেশাগত দক্ষতা ও নিষ্ঠা বাড়াতে প্রেরণা জোগাবে।
অনুষ্ঠানে সহকারী বিমানবাহিনী প্রধানরাসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।
জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে প্রায় ৩৯ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ফরমান আর চৌধুরী, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মোহাম্মদ নাদিমসহ চারজনের বিরুদ্ধে চারটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১-এ আজ রোববার এর উপপরিচালক আজিজুল হক বাদী হয়ে মামলাগুলো করেন বলে নিশ্চিত করেছেন সংস্থাটির ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা।
মামলার এজাহারে বলা হয়, ফরমান আর চৌধুরী ও মোহাম্মদ নাদিম ১ কোটি ৪৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেন। ২০১৯ থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে আসামিরা নিয়োগপত্রের শর্ত ভঙ্গ করে মূল বেতনের অতিরিক্ত সাতটি পর্যায়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে এই কাজ করেন।
দ্বিতীয় মামলার এজাহারে বলা হয়, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসির জেনারেল লেজার (জিএল) হিসাব থেকে ৮৫ লাখ টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করা হয়েছে। এই অভিযোগে ফরমান আর চৌধুরী ও মোহাম্মদ নাদিমকে আসামি করা হয়েছে।
এজেন্ট ব্যাংকিং কমিশনের ওপর আরোপিত সোর্স ট্যাক্স সরকারি কোষাগারে জমা না দিয়ে ৩৬ কোটি টাকার বেশি আর্থিক ক্ষতি করার অভিযোগে তৃতীয় মামলাটি করা হয়েছে। সাবেক এমডি ও ডিএমডির সঙ্গে এই মামলায় ব্যাংকটির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী ও সাবেক উপব্যবস্থাপনা পরিচালক আবেদ আহাম্মদ খানকে আসামি করা হয়।
এজাহারে বলা হয়, আসামিরা পারস্পরিক যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ৩৬১ কোটি ১০ লাখ ৬২ হাজার ৩৩২ টাকা কমিশনের ওপর ১০ শতাংশ হারে সোর্স ট্যাক্স বাবদ ৩৬ কোটি ১১ লাখ ৬ হাজার ২৩৩ টাকা কর্তন করলেও তা সরকারি কোষাগারে জমা দেননি। ফলে সরকারের ৩৬ কোটি ১১ লাখ টাকার বেশি রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
অন্যদিকে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যাংক থেকে বোনাস বাবদ নিজ প্রাপ্যতার অতিরিক্ত ৫৩ লাখ ৮০ হাজার ৪০০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ফরমান ও নাদিমকে আসামি করে চতুর্থ মামলাটি হয়।
আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯/১০৯ এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় মামলাগুলো করা হয়।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস ও তাঁর স্ত্রী আফরিন তাপসের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ আজ রোববার এই নির্দেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন।
স্ত্রীসহ সাবেক মেয়রের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ চেয়ে দুদকের সহকারী পরিচালক ফেরদৌস রহমানের করা আবেদনে বলা হয়, শেখ ফজলে নূর তাপস ও আফরিন তাপস পরস্পর যোগসাজশে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ৬ কোটি ৪০ লাখ ৮৯ হাজার ৯৮ টাকা মূল্যের সম্পদের মালিক হয়ে তা দখলে রেখেছেন। ৯টি ব্যাংক হিসাবে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ৭০ কোটি ৮৯ লাখ ৯৩ হাজার ৬৬৯ টাকা ও ৩ লাখ ৯৫ হাজার ৯৬৩ মার্কিন ডলার অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেনের মাধ্যমে অপরাধলব্ধ অবৈধ অর্থ জ্ঞাতসারে হস্তান্তর ও স্থানান্তর করে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারা, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ধারা ও দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেন তাঁরা।
এই অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাঁদের আয়কর নথির স্থায়ী অংশ ও বিবিধ অংশসহ সংশ্লিষ্ট সব রেকর্ডপত্র জব্দ করে পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।
প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য প্রথমবারের মতো চালু হওয়া ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপে সৌদি আরবসহ সাতটি দেশে পুনরায় নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) বিকেলে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) পরিচালক (জনসংযোগ) মো. রুহুল আমিন মল্লিক এ তথ্য জানান।
রুহুল আমিন মল্লিক জানান, পোস্টাল ভোট বিডি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, ওমান, বাহরাইন, কুয়েত ও মালয়েশিয়ায় প্রবাসী ভোটারদের নিবন্ধন কার্যক্রম পুনরায় রোববার বেলা ৩টা ১৫ মিনিট থেকে চালু করা হয়েছে। ডাকযোগে পোস্টাল ব্যালট পেতে হলে প্রবাসীদের স্ব স্ব দেশের সঠিক ঠিকানা দিতে হবে, প্রয়োজনে বন্ধু/আত্মীয়ের ঠিকানা অথবা নিকটস্থ সুপরিচিত কোনো প্রতিষ্ঠান/ভবনের ঠিকানা ব্যবহার করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়।
এর আগে, ২৭ নভেম্বর ইসি জানায়, ভোটারদের দেওয়া ঠিকানায় ত্রুটি থাকায় আপাতত সাতটি দেশে নিবন্ধন স্থগিত রাখা হয়েছে। দেশগুলো হচ্ছে—বাহরাইন, কুয়েত, মালয়েশিয়া, ওমান, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত।
ইসি তখন জানায়, সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দেওয়া ছাড়া ব্যালট পেপার কোনো ভোটারের কাছেই পাঠানো সম্ভব হবে না। এ কারণে বাধ্য হয়েই এ সাতটি দেশে নিবন্ধন স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।
ইসি সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, বিপুলসংখ্যক প্রবাসী ভোটার নিবন্ধনের সময় তাঁদের ঠিকানা বা বসবাসের ঠিকানা সম্পূর্ণভাবে বা নির্ভুলভাবে পূরণ করেননি। ফলে কমিশন পোস্টাল ব্যালট পেপার পাঠানোর ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হচ্ছে।
গত ১৮ নভেম্বর পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপ উদ্বোধন করে ইসি। ১৯ নভেম্বর থেকে নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়। রোববার বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৯৬ হাজারের বেশি প্রবাসী ত্রয়োদশ সংসদে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে আসতে চাইলে এক দিনে ট্রাভেল পাস দেওয়া সম্ভব বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।
আজ রোববার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে এক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন উপদেষ্টা। ডিপ্লোমেটিক করেসপনডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ (ডিক্যাব) দেশের পররাষ্ট্রনীতি ও পরিবর্তনশীল বিশ্ব নিয়ে এই আলোচনা সভার আয়োজন করে।
উপদেষ্টা বলেন, তারেক রহমানের দেশে ফেরার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আইনি বা প্রশাসনিক বাধা নেই। তিনি দেশে ফিরতে চাইলে তাঁকে অত্যন্ত দ্রুততম সময়ের মধ্যে, এমনকি এক দিনের ব্যবধানে ট্রাভেল পাস দেওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব।
এ সময় সংকটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়ার প্রসঙ্গও আলোচনায় উঠে আসে। উপদেষ্টা জানান, শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি যদি বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে চান, তবে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে।
উল্লেখ্য, গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে লন্ডনে অবস্থানরত তারেক রহমান এক ফেসবুক পোস্টে জানান, দেশে ফেরার ব্যাপারটি তাঁর হাতে নেই। মায়ের এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে পাশে থাকার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে তারেক রহমান বলেন, ‘এমন সংকটকালে মায়ের স্নেহ স্পর্শ পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যেকোনো সন্তানের মতো আমারও রয়েছে।’
দেশে ফেরা নিয়ে রাজনৈতিক বাস্তবতার ইঙ্গিত দিয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘কিন্তু অন্য আর সকলের মতো এটা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমার একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ অবারিত ও একক নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। স্পর্শকাতর এই বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনার অবকাশও সীমিত।’
এ নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম ফেসবুকে লেখেন, ‘জনাব তারেক রহমানের আজকের বক্তব্য যে এখনই দেশে ফেরার বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ তাঁর জন্য অবারিত ও একক নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, এটা উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব জনাব শফিকুল আলমের কাছে জানতে চাওয়া হয় যে তাঁর বাংলাদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে কোন ধরনের বিধি নিষেধ রয়েছে কিনা।’
পোস্টে উল্লেখ করা হয়, ‘প্রেস সচিব জানান যে, এ ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে কোন বিধিনিষেধ অথবা কোন ধরনের আপত্তি নাই। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ইতিমধ্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন।’
