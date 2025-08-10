রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
আজকের সেহেরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূিচ ২০২৫
জুমার আজানের পর যেসব কাজ করা হারাম
জুমার নামাজ সপ্তাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটি মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে আদায় করতে হয়। এটি মুসলমানদের সাপ্তাহিক ঈদের দিন। প্রাপ্তবয়স্ক ও মানসিকভাবে সুস্থ সব পুরুষের জন্য জুমার নামাজ আদায় করা ফরজ। জুমার খুতবা শোনাও ওয়াজিব। তাই জুমার জন্য আগেভাগে প্রস্তুতি নিয়ে মসজিদে উপস্থিত হওয়া মুমিনের...
২ দিন আগে
আজানের জবাব দিতে হয় যেভাবে
আরবি আজান শব্দের অর্থ ঘোষণা। আজান ইসলামের অন্যতম নিদর্শন। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের জন্য আজানের মাধ্যমেই আহ্বান করা হয়। আজান শুনে আজানের জবাব দেওয়া মহানবী (সা.)-এর সুন্নত। তিনি বলেন, ‘যখন আজান শুনবে, এর জবাবে মুআজ্জিনের অনুরূপ তোমরাও বলবে।’ (সহিহ্ বুখারি: ৬১১)
৪ দিন আগে
ফজরের নামাজ জীবনে যে সফলতা বয়ে আনে
আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার কল্যাণের জন্য অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ হলো নামাজ, যার মধ্যে রয়েছে বান্দার মুক্তি ও কল্যাণ। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন, যার মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তি তাঁর রবের নৈকট্য অর্জন করতে পারে।
৬ দিন আগে
নামাজ
জুমার আজানের পর যেসব কাজ করা হারাম
আজানের জবাব দিতে হয় যেভাবে
ফজরের নামাজ জীবনে যে সফলতা বয়ে আনে
জুমার দিনের যে আমলে উট সদকার সওয়াব মেলে
আরো
পবিত্রতা
যেসব ভুলে ফরজ গোসল শুদ্ধ হয় না
বৃষ্টিতে ভিজে ফরজ গোসল করা যাবে কি
বৃষ্টির পানি দিয়ে কি অজু করা যাবে
মেসওয়াক মুখের পবিত্রতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম
আরো
দোয়া-সুরা
জুমার দিন কখন সুরা কাহাফ পাঠ করা উত্তম
শত্রুর জাদুটোনা থেকে বাঁচতে যে আমল করবেন
বদনজর থেকে শিশুদের সুরক্ষিত রাখার দোয়া ও আমল
হঠাৎ মৃত্যু থেকে রক্ষা পেতে যে দোয়া পড়তেন নবীজি
আরো
রোজা
বৃহস্পতিবার রোজা রাখলে যে সওয়াব
নবীজির প্রিয় সোমবারের রোজা
বৃহস্পতিবার যে কারণে রোজা রাখতেন নবীজি
আশুরার রোজায় এক বছরের গুনাহ মাফের সুযোগ
আরো
জুমার দিনের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও আমল
খুতবা না পেলে কি জুমার নামাজ শুদ্ধ হবে
জামাতে নামাজ আদায়ের ৪ উপকারিতা
ঘর নাকি মসজিদ—নফল নামাজ কোথায় পড়া উত্তম
কানে আঙুল না দিলে কি আজান শুদ্ধ হবে
মশা মারলে কি নামাজ ভেঙে যাবে
জুমার দিন মুমিনের পাঁচ করণীয়
