বিশ্বজুড়ে স্লিপ ট্যুরিজম, বাড়িতে বসে উপভোগ করুন স্লিপ হলিডে

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
ঘুরতে ভালোবাসেন? ছুটির কথা শুনলে মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে? আচ্ছা, কখনো নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছেন, ছুটির সময় ঘুরতে গেলে ঠিক কোন জিনিসটা ভালো হওয়া আপনার জন্য বেশি জরুরি? অনেক বিষয়ই আসতে পারে। এর মধ্যে একটি হতে পারে ভালোভাবে ঘুমাতে পারা। ঘুমানোর জন্য পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ভ্রমণ করা অদ্ভুত মনে হতেই পারে। কিন্তু বিশ্ব যতই অস্থির হয়ে উঠছে, ছুটির দিনগুলোয় অ্যাডভেঞ্চারের বদলে আরাম খোঁজার প্রবণতা বাড়ছে। আর সেখান থেকেই উৎপত্তি হয়েছে ভ্রমণের নতুন ধারণা স্লিপ ট্যুরিজম বা ঘুমের জন্য পর্যটন। স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ওপর ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের কারণে স্লিপ ট্যুরিজম বেড়েই চলেছে।
ভ্রমণে ঘুমের প্রভাব
বিলাসবহুল ভ্রমণ পণ্যের ব্র্যান্ড কার্ল ফ্রিড্রিকের একটি জরিপে দেখা গেছে, ৯৪ শতাংশ মার্কিন নাগরিক বলেছে, তারা ধীর ভ্রমণ বা স্লো ট্রাভেলের অভিজ্ঞতা নিতে চায়। ব্যস্ত সূচির বদলে আরাম, বিশ্রাম ও সুস্থতার সঙ্গে ছুটির সময়টা কাটাতে চায় তারা। এইচটিএফ মার্কেট ইন্টেলিজেন্স নামে আরেকটি গবেষণা সাইটের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ থেকে ২০২৮ সালের মধ্যে স্লিপ ট্যুরিজম বাজারে প্রায় ৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে। এর বাজারমূল্য হবে ৪০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি!
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘুমবিজ্ঞান বিভাগের ঘুম বিশেষজ্ঞ রেবেকা রবিন্স একটি জরিপ পরিচালনা করেছেন। সেখানে দেখা গেছে, ভ্রমণের সময় ভালো ঘুম হওয়া একজন অতিথির মধ্যে সেই হোটেলে আবার গিয়ে থাকার প্রবণতা তৈরি করে। অর্থাৎ ভালো ঘুম হওয়ার বিষয়টি অতিথিকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। হোটেলগুলো সাধারণত নাইট লাইফ বা তাদের রেস্তোরাঁ সেখানের খাবার বা অন্য সুবিধাগুলো প্রচার করে। কিন্তু তারা যদি অতিথিদের বিশ্রাম নিয়ে বাড়ি ফেরার আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দেয়, তাহলে আরও লাভবান হতে পারে।
বিশ্বজুড়ে ঘুম থেরাপি
বিশ্বজুড়ে অনেক ওয়েলনেস প্রোগ্রামে এখন ঘুম বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। যেমন জার্সিতে অবস্থিত লংগুভিল ম্যানর হোটেল মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও স্লিপ স্পেশালিস্ট লিডিয়া ফলের সঙ্গে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে কাজ করছে। তারা অতিথিদের জন্য স্লিপ ইজি অভিজ্ঞতা চালু করেছে। আবার ক্যালিফোর্নিয়ার বিগ সারে অবস্থিত পোস্ট রেঞ্চ ইন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা ঘুম বিশেষজ্ঞ ড. মাইকেল ব্রেউসের সঙ্গে কাজ করেছে। অন্যদিকে কিছু গন্তব্য স্থান আরও সামগ্রিক পন্থা নিচ্ছে।
মালদ্বীপের সোনেভায় জানি ও ফুশি নামক দুটি রিসোর্টে অতিথিরা সোনেভা সোল স্লিপ প্রোগ্রামে ৭ বা ১৪ দিনের জন্য অংশ নিতে পারেন। অনেক হোটেল প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যার ওপর নির্ভর করে ঘুম ভালো হওয়ার জন্য কাজ করছে। ইতালির লেক গার্ডায় অবস্থিত লেফে রিসোর্ট অ্যান্ড স্পার পাঁচ রাতের ঘুম প্রোগ্রামে চায়নিজ মেডিসিন অনুসারে বিশেষ আকুপাংচার পয়েন্টে চিকিৎসা দেওয়া হয়। আবার শ্রীলঙ্কার সান্তানি ওয়েলনেস ক্যান্ডি তাদের পাঁচ রাতের প্রোগ্রামে আয়ুর্বেদিক ঘুম থেরাপি দিয়ে থাকে অতিথিদের।
হোটেলগুলো যেসব সুবিধা দিচ্ছে
হোটেলগুলো ইতিমধ্যে ব্ল্যাকআউট শেড, আই মাস্ক ও আরামদায়ক বালিশের ব্যবস্থা রাখতে শুরু করেছে। তবে এখন অনেক হোটেল তাদের সুবিধা আরও বাড়াচ্ছে। কিছু হোটেল ও রিসোর্ট এখন বালিশের ‘মেন্যু’ অফার করছে, যাতে অতিথিরা তাদের চাহিদা বা পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের বালিশ বেছে নিতে পারে! যারা স্লিপ ট্যুরিজমে আগ্রহী, তারা এমন অভিজ্ঞতা খুঁজছে, যা তাদের ঘুম ও বিশ্রামের লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করবে। কিছু পর্যটক এমনকি তাদের পুরো ছুটিটাই ভালো ঘুমের জন্য উৎসর্গ করে। সিক্স সেন্সেস নামক একটি বিলাসবহুল হোটেল চেইন ঘুমকেন্দ্রিক প্রোগ্রাম অফার করে।
বাড়িতে বসে উপভোগ করুন স্লিপ হলিডে
ভালো ঘুমের জন্য বিলাসবহুল জিনিসের প্রয়োজন নেই। সঠিক পরিবেশ ও অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে বাড়িতেই একটি ঘুমবান্ধব ছুটির অভিজ্ঞতা নেওয়া সম্ভব। এ জন্য যা করতে পারেন—
সূত্র: ইউরো নিউজ, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি, দ্য কনভারসেশন
