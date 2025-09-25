Ajker Patrika
> জীবনধারা
> ভ্রমণ

শিশু নিয়ে ভ্রমণের ৩ টিপস

ফিচার ডেস্ক
শিশুদের সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণে বের হওয়া অনেক প্রস্তুতির বিষয়। তবে প্রস্তুতি নিয়ে যদি একবার বেরিয়ে পড়তে পারেন, তাহলে পরিবারের জন্য ভ্রমণের দারুণ আনন্দের মুহূর্ত উপহার দেওয়া যাবে।

শিশুদের সবার সঙ্গে মেশা বন্ধ করবেন না

শিশুরা ভ্রমণে অদ্ভুতভাবে মানুষের মন জয় করতে পারে। তাদের উপস্থিতি প্রায়ই নতুন পরিবেশকে সহজে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। ফলে মা-বাবা কিংবা অভিভাবকেরা নতুন জায়গার মানুষের সঙ্গে সহজে পরিচিত হতে পারেন। এ ছাড়া স্থানীয় সংস্কৃতি আরও ভালোভাবে জানতে পারেন। তাই শিশুদের নিয়ে সবার সঙ্গে মেশা থেকে বিরত থাকবেন না। এর চেয়ে ওদের সঙ্গে সময়টা উপভোগ করুন।

ব্যাগে খেলনা রাখুন

ভ্রমণে শিশুরা দ্রুত ক্লান্ত হয়ে যেতে পারে। তাই হালকা কিছু খেলনা কিংবা খেলার জিনিস সঙ্গে রাখুন। যেমন ড্রইং বই, বেলুন, ছোট ছোট খেলনা।

ধৈর্য ধরুন

শিশুরা ক্ষুধা বা ক্লান্তিতে কান্না করতে পারে। এমন সময় তাদের কথা মন দিয়ে শোনা খুব জরুরি। এতে তারা বিষয়টি বুঝতে পারে এবং শান্ত থাকার চেষ্টা করে। তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ঠান্ডা মাথায় ব্যবস্থা নিন।

শিশুরা অনেক কিছুই দ্রুত শিখতে পারে। তারা নতুন মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারে এবং নতুন জায়গায় খুশি থাকে। শিশুর সঙ্গে ভ্রমণ মানে শুধু নতুন জায়গা ঘুরে দেখা নয়; এটা মা-বাবার জন্যও স্মৃতির মুহূর্ত তৈরি করা।

সূত্র: নোমেডিক ম্যাট

