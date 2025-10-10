আল্পসের কোলে সুইজারল্যান্ডের প্রাচীনতম শহর চুর

ফিচার ডেস্ক
সুইজারল্যান্ডের গ্রাউবুন্ডেন ক্যান্টনের ভেতরে অবস্থিত একটি শহর চুর; যাকে বলা হয় সুইজারল্যান্ডের প্রাচীনতম শহর। প্রাগৈতিহাসিক কালের পদচিহ্ন, রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিধ্বনি এবং মধ্যযুগের মনোমুগ্ধকর আকর্ষণ নিয়ে এই শহর এক অনন্য ঐতিহ্য বহন করে। পূর্ব সুইজারল্যান্ডের আল্পস পর্বতমালার কেন্দ্রস্থলের এই শহর যেন ইতিহাসের প্রতিটি যুগ পার করে এসেছে। গ্রাউবুন্ডেন ক্যান্টনের রাজধানী এই শান্ত শহর তার অসাধারণ ঐতিহ্যের কারণে বিশেষ পরিচিত। প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ, মধ্যযুগীয় সরু রাস্তা এবং আধুনিক জাদুঘরের মেলবন্ধনে চুর এমন এক গন্তব্য, যেখানে ইতিহাস আর জীবনযাত্রা মিলেমিশে একাকার।
১৩ হাজার বছরের পুরোনো ইতিহাস
চুর রাতারাতি তৈরি হয়নি। ধারণা করা হয়, সুইজারল্যান্ডের মাটিতে পা রাখা মানুষেরা প্রথম এই স্থানেই আশ্রয় নিয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন থেকে জানা যায়, প্রায় ১৩ হাজার বছর আগের শিকারি-সংগ্রাহক মানবগোষ্ঠীর উপস্থিতি এখানে ছিল। পরবর্তীকালে রোমানরা এই অঞ্চলে এক গভীর ছাপ রেখে যায়। সম্রাট অগাস্টাসের অধীনে, এই অঞ্চল রোমান সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে ওঠে; যা চুরে সমৃদ্ধি এবং শহুরে উন্নয়ন নিয়ে আসে। তখন শহরটি কুরিয়া নামে পরিচিত ছিল। রোমানরা এখানে কৌশলগত সড়ক তৈরি করে, যার কিছু অংশ আজও ব্যবহৃত হয়। ২৮০ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকের সড়ক রেজিস্টারগুলোতেও চুরের নাম পাওয়া যায়।
নিরন্তর বিবর্তনে এক শহর
চুরের ভৌগোলিক অবস্থানই এর ঐতিহাসিক গুরুত্বের প্রধান কারণ। আল্পাইন উপত্যকা এবং পর্বত পথের সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এটি দীর্ঘকাল ধরে একটি গুরুত্বপূর্ণ পারাপারের কেন্দ্র ছিল। চুর থেকে সহজে মিলান, ইতালীয় রিভিয়েরা, জুরিখ বা এমনকি মিউনিখেও পৌঁছানো যেত। এই সহজগম্যতা এটিকে বাণিজ্য, সংস্কৃতি এবং ধর্মের এক প্রকৃত সংযোগস্থলে পরিণত করেছিল। তবে চুর পরিবর্তন এবং বিপর্যয় থেকেও রক্ষা পায়নি। একসময় রোমান ‘ভিকাস’ থাকার পর এটি মধ্যযুগে প্রথম বিশপের আসনে পরিণত হয়। পরে গিল্ডের শহরে রূপান্তরিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত, ১৪৬৪ সালে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড চুর শহরকে প্রায় ধ্বংস করে দেয়। টাউন হলসহ বহু ভবন পুনর্নির্মাণ করতে হয়েছিল। আজও কিছু বাড়ির সামান্য হেলে থাকা দেয়াল সেই সময়ের সাক্ষ্য বহন করে। পাহাড়ের চূড়া থেকে বিশপের দুর্গটি এখনো শহরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এর পাদদেশে রয়েছে দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত ক্যাথেড্রাল অব দ্য অ্যাজাম্পশন অব সেন্ট মেরি। ৮০০ বছরের বেশি পুরোনো এই অসাধারণ গির্জা পশ্চিমা সংস্কৃতির সমৃদ্ধি মূর্ত করে তোলে।
পুরোনো শহর: এক নিখুঁত মধ্যযুগীয় ছবি
চুরের পুরাতন শহরের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানে যেন পুরোপুরি সংরক্ষিত এক মধ্যযুগীয় জগতে পা রাখা। এখানকার নুড়ি বিছানো সরু গলি, রঙিন স্থাপত্য এবং মনোরম চত্বরগুলো এক মোহনীয় পরিবেশ তৈরি করে। লাল রঙের নির্দেশক চিহ্নগুলো দর্শনার্থীদের শহরের প্রধান আকর্ষণগুলোর দিকে পথ দেখায়। বিখ্যাত ক্যাথেড্রাল, ছোট দোকান, প্রাণবন্ত ক্যাফে এবং আর্ট গ্যালারিগুলো এই পুরোনো এলাকাকে সচল রাখে। এখানে অবস্থিত বুন্ডনার কুন্সমুজিয়ামে সুইস ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী আলবার্তো জিয়াকোমেট্টির মতো বিখ্যাত শিল্পীদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সংরক্ষিত আছে।
যেখানে সংস্কৃতি প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়
ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের বাইরেও চুর শ্বাসরুদ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে গর্ব করে। শহরের কেন্দ্র থেকে কেব্ল কারে করে চুরের আইকনিক পর্বত ব্রামব্রুশে যাওয়া যায়। সেখান থেকে আল্পস পর্বতমালার মনোরম প্যানোরামিক দৃশ্যেরও দেখা মেলে। এ ছাড়া চুর হলো কিংবদন্তি বার্নিনা এবং গ্লেসিয়ার এক্সপ্রেস ট্রেনের শুরুর স্থান। এই প্যানোরামিক রুটগুলো সেন্ট মরিস এবং জারমাটের দিকে যেতে সুইজারল্যান্ডের সবচেয়ে বিস্ময়কর কিছু ল্যান্ডস্কেপের ওপর দিয়ে অতিক্রম করে। তারা গ্রাউবুন্ডেন জুড়ে অফুরন্ত অ্যাডভেঞ্চারের দরজা খুলে দেয়।
চুর ভ্রমণ শুধু একটি শহরের দর্শন নয়; এটি ১৩ হাজার বছরের পুরোনো এক জীবনযাত্রার ইতিহাস অনুভব করার সুযোগ।
সূত্র: এনভলস
সুইজারল্যান্ডের গ্রাউবুন্ডেন ক্যান্টনের ভেতরে অবস্থিত একটি শহর চুর; যাকে বলা হয় সুইজারল্যান্ডের প্রাচীনতম শহর। প্রাগৈতিহাসিক কালের পদচিহ্ন, রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিধ্বনি এবং মধ্যযুগের মনোমুগ্ধকর আকর্ষণ নিয়ে এই শহর এক অনন্য ঐতিহ্য বহন করে। পূর্ব সুইজারল্যান্ডের আল্পস পর্বতমালার কেন্দ্রস্থলের এই শহর যেন ইতিহাসের প্রতিটি যুগ পার করে এসেছে। গ্রাউবুন্ডেন ক্যান্টনের রাজধানী এই শান্ত শহর তার অসাধারণ ঐতিহ্যের কারণে বিশেষ পরিচিত। প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ, মধ্যযুগীয় সরু রাস্তা এবং আধুনিক জাদুঘরের মেলবন্ধনে চুর এমন এক গন্তব্য, যেখানে ইতিহাস আর জীবনযাত্রা মিলেমিশে একাকার।
১৩ হাজার বছরের পুরোনো ইতিহাস
চুর রাতারাতি তৈরি হয়নি। ধারণা করা হয়, সুইজারল্যান্ডের মাটিতে পা রাখা মানুষেরা প্রথম এই স্থানেই আশ্রয় নিয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন থেকে জানা যায়, প্রায় ১৩ হাজার বছর আগের শিকারি-সংগ্রাহক মানবগোষ্ঠীর উপস্থিতি এখানে ছিল। পরবর্তীকালে রোমানরা এই অঞ্চলে এক গভীর ছাপ রেখে যায়। সম্রাট অগাস্টাসের অধীনে, এই অঞ্চল রোমান সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে ওঠে; যা চুরে সমৃদ্ধি এবং শহুরে উন্নয়ন নিয়ে আসে। তখন শহরটি কুরিয়া নামে পরিচিত ছিল। রোমানরা এখানে কৌশলগত সড়ক তৈরি করে, যার কিছু অংশ আজও ব্যবহৃত হয়। ২৮০ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকের সড়ক রেজিস্টারগুলোতেও চুরের নাম পাওয়া যায়।
নিরন্তর বিবর্তনে এক শহর
চুরের ভৌগোলিক অবস্থানই এর ঐতিহাসিক গুরুত্বের প্রধান কারণ। আল্পাইন উপত্যকা এবং পর্বত পথের সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এটি দীর্ঘকাল ধরে একটি গুরুত্বপূর্ণ পারাপারের কেন্দ্র ছিল। চুর থেকে সহজে মিলান, ইতালীয় রিভিয়েরা, জুরিখ বা এমনকি মিউনিখেও পৌঁছানো যেত। এই সহজগম্যতা এটিকে বাণিজ্য, সংস্কৃতি এবং ধর্মের এক প্রকৃত সংযোগস্থলে পরিণত করেছিল। তবে চুর পরিবর্তন এবং বিপর্যয় থেকেও রক্ষা পায়নি। একসময় রোমান ‘ভিকাস’ থাকার পর এটি মধ্যযুগে প্রথম বিশপের আসনে পরিণত হয়। পরে গিল্ডের শহরে রূপান্তরিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত, ১৪৬৪ সালে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড চুর শহরকে প্রায় ধ্বংস করে দেয়। টাউন হলসহ বহু ভবন পুনর্নির্মাণ করতে হয়েছিল। আজও কিছু বাড়ির সামান্য হেলে থাকা দেয়াল সেই সময়ের সাক্ষ্য বহন করে। পাহাড়ের চূড়া থেকে বিশপের দুর্গটি এখনো শহরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এর পাদদেশে রয়েছে দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত ক্যাথেড্রাল অব দ্য অ্যাজাম্পশন অব সেন্ট মেরি। ৮০০ বছরের বেশি পুরোনো এই অসাধারণ গির্জা পশ্চিমা সংস্কৃতির সমৃদ্ধি মূর্ত করে তোলে।
পুরোনো শহর: এক নিখুঁত মধ্যযুগীয় ছবি
চুরের পুরাতন শহরের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানে যেন পুরোপুরি সংরক্ষিত এক মধ্যযুগীয় জগতে পা রাখা। এখানকার নুড়ি বিছানো সরু গলি, রঙিন স্থাপত্য এবং মনোরম চত্বরগুলো এক মোহনীয় পরিবেশ তৈরি করে। লাল রঙের নির্দেশক চিহ্নগুলো দর্শনার্থীদের শহরের প্রধান আকর্ষণগুলোর দিকে পথ দেখায়। বিখ্যাত ক্যাথেড্রাল, ছোট দোকান, প্রাণবন্ত ক্যাফে এবং আর্ট গ্যালারিগুলো এই পুরোনো এলাকাকে সচল রাখে। এখানে অবস্থিত বুন্ডনার কুন্সমুজিয়ামে সুইস ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী আলবার্তো জিয়াকোমেট্টির মতো বিখ্যাত শিল্পীদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সংরক্ষিত আছে।
যেখানে সংস্কৃতি প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়
ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের বাইরেও চুর শ্বাসরুদ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে গর্ব করে। শহরের কেন্দ্র থেকে কেব্ল কারে করে চুরের আইকনিক পর্বত ব্রামব্রুশে যাওয়া যায়। সেখান থেকে আল্পস পর্বতমালার মনোরম প্যানোরামিক দৃশ্যেরও দেখা মেলে। এ ছাড়া চুর হলো কিংবদন্তি বার্নিনা এবং গ্লেসিয়ার এক্সপ্রেস ট্রেনের শুরুর স্থান। এই প্যানোরামিক রুটগুলো সেন্ট মরিস এবং জারমাটের দিকে যেতে সুইজারল্যান্ডের সবচেয়ে বিস্ময়কর কিছু ল্যান্ডস্কেপের ওপর দিয়ে অতিক্রম করে। তারা গ্রাউবুন্ডেন জুড়ে অফুরন্ত অ্যাডভেঞ্চারের দরজা খুলে দেয়।
চুর ভ্রমণ শুধু একটি শহরের দর্শন নয়; এটি ১৩ হাজার বছরের পুরোনো এক জীবনযাত্রার ইতিহাস অনুভব করার সুযোগ।
সূত্র: এনভলস
থাইল্যান্ড ভ্রমণ মানে বেশির ভাগ পর্যটকের কাছে ব্যাংক বা ফুকেট। কিন্তু যাঁরা প্রকৃতির কাছাকাছি গিয়ে ভ্রমণ উপভোগ করতে চান, তাঁদের জন্য উত্তরাঞ্চলের শহর চিয়াং মাই শহরকে স্বর্গ বললে ভুল হবে না। পাহাড়, নদী, অরণ্য আর সংস্কৃতির মেলবন্ধনে এই চিয়াং মাই শহর। এই গন্তব্যে কখন যাওয়া সবচেয়ে ভালো, সেটি আগে থাক৩২ মিনিট আগে
বিমানভাড়া দিন দিন বাড়ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লাগেজের চার্জ। এ ছাড়া আছে সিট নির্বাচনের জন্য ফি, এমনকি খাবার-পানীয়ের জন্য অতিরিক্ত খরচ। বিমানের বিজ্ঞাপনে দেখানো ভাড়ার সঙ্গে অতিরিক্ত চার্জ যোগ করার বিষয়টি বিমানযাত্রীদের জন্য বিশাল এক মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
দুধ দিয়ে সেমাই তো আছেই, তা ছাড়াও সেমাই দিয়ে কত ধরনের খাবারই না রান্না করা যায়! সবগুলোই অবশ্য ডেজার্ট। বাড়িতে কোনো আয়োজন থাকলে এবার সেমাই দিয়েই তাতে আনুন ভিন্ন স্বাদ। আপনাদের জন্য সে ধরনের একটি ডেজার্টের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।৭ ঘণ্টা আগে
ওমিয়াকন অ্যান্টার্কটিকার বাইরে পৃথিবীর সবচেয়ে শীতলতম স্থান হিসেবে চিহ্নিত। ২০২৪ সালের এক প্রতিবেদন অনুসারে, সেখানে প্রায় দুই হাজার মানুষের বসবাস। এই জায়গায় তাপমাত্রা মাইনাস ৬৭ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যেতে পারে, যা উত্তর গোলার্ধে রেকর্ড।৯ ঘণ্টা আগে