কম খরচে বিমান ভ্রমণের কৌশল

বিমানে যাতায়াত এখন শুধু বিলাসিতা নয়, বরং প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাতে একটু কৌশল খাটালে আপনার টিকিটের খরচ অনেকটা কমিয়ে আনতে পারবেন।
সঠিক দিনে উড়াল দিন
সপ্তাহের শুক্রবার বিমানে ওড়ার জন্য সবচেয়ে সাশ্রয়ী দিন। শনিবারের তুলনায় শুক্রবার টিকিট কেটে নিলে আপনি প্রায় ১৮ শতাংশ পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, শুক্রবার ভিড় একটু বেশি থাকে। আপনি যদি শান্তিতে ভ্রমণ করতে চান, তাহলে মঙ্গলবারকে বেছে নিতে পারেন। কারণ, এদিনটিতে ভিড় সবচেয়ে কম থাকে।
বুকিং করার মোক্ষম সময়
অনেকে ভাবেন, অনেক আগে টিকিট কাটলে সস্তা পাওয়া যায়। কিন্তু ভ্রমণের ১৫ থেকে ৩০ দিন আগে টিকিট বুক করলে গড়ে তা সাশ্রয় হতে পারে। ৬ মাস আগে বুক করার চেয়ে এটি বেশি লাভজনক। দেশের ভেতরে ভ্রমণের জন্য জানুয়ারি মাস বুকিংয়ের জন্য সবচেয়ে সস্তা। কোন বিমানবন্দর থেকে শুরু হচ্ছে আপনার যাত্রা, তার ওপরও খরচ নির্ভর করে।
মাসের হিসেবে সাশ্রয়
ভ্রমণের জন্য জুন মাস সস্তা। তা ডিসেম্বর মাসের তুলনায় প্রায় ৬৮ শতাংশ সাশ্রয়ী। তবে আগস্ট মাসে টিকিটের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে।
ভিড় এড়াতে চাইলে
ভ্রমণ করার জন্য সবচেয়ে শান্ত দিনগুলো হলো ৪, ৫ ও ৯ মার্চ এবং ৩১ ডিসেম্বর। অন্যদিকে মে ও অক্টোবর মাসে স্কুল ছুটির সময়গুলোতে ভিড় বেশি থাকে।
সূত্র: দ্য ডেইলি সান
শুধু ইফতারে নয়, ক্লান্তি দূর করতে ফলের শরবতের বিকল্প নেই। আর রোজার ইফতার শুরু হয় পানীয় পানের মাধ্যমে। তবে পানীয় যদি হয় ফলের শরবত, তাহলে সেটা হবে স্বাস্থ্যবান্ধব। এই মৌসুমে খুব সহজে পাওয়া যায় বেল, আনারস, পেয়ারা, তেঁতুল ইত্যাদি ফল। অনায়াসে এসব ফলের শরবত রাখতে পারেন আপনার প্রতিদিনের ইফতারে...১০ ঘণ্টা আগে
অনেকে অলসতা করে ঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ জমিয়ে রাখেন। ভাবেন, ‘আজ থাক, কাল করা যাবে।’ কিন্তু এই অবহেলা অজান্তেই আপনার ঘরকে পরিণত করতে পারে রোগব্যাধি এবং অস্বস্তির এক ভাগাড়ে। নিয়মিত ঘর পরিষ্কার না করলে ঠিক কী কী বিপদ ঘটতে পারে, তা না জানলে স্বাস্থ্যগত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। সামনের রমজানের...১৭ ঘণ্টা আগে
পড়াশোনার চাপ, কোচিং আর সোশ্যাল মিডিয়া। এসবের ভিড়ে বর্তমান সময়ের কিশোর-কিশোরীদের জীবন থেকে ঘুম যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি অব কেমব্রিজ এবং সাংহাইয়ের ফুদান ইউনিভার্সিটির যৌথ গবেষণায় উঠে এসেছে এক চমকপ্রদ তথ্য। গবেষকেরা বলছেন, যে কিশোর-কিশোরীরা রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যায় এবং...১৯ ঘণ্টা আগে
মানুষ কেন ফ্লার্ট করে? এটি কি শুধু কাউকে আকর্ষণ করার একটি কৌশল, নাকি এর পেছনে লুকিয়ে আছে গভীর কোনো মনস্তাত্ত্বিক কারণ? মনোবিজ্ঞানীদের মতে, ফ্লার্ট করা একটি রহস্যময় শিল্প। কেউ কেউ জন্মগতভাবে ফ্লার্ট করতে পছন্দ করেন। কফি শপে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা থেকে শুরু করে পরিচিত-অপরিচিত সবার সঙ্গে তাঁরা সহজভাবে...২১ ঘণ্টা আগে