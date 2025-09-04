বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

ফিচার ডেস্ক
ছুটির পরিকল্পনা করার সময় প্রায়ই সঠিক স্যুটকেস নির্বাচন করা প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। স্যুটকেসের আকার, টেকসই ও স্টাইল সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় ভ্রমণকারীদের কাছে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্যুটকেসের রংও একটি বিবেচনার বিষয়।
মার্কিন সামার ক্যাম্প ওয়াইল্ড প্যাকসের ট্রাভেল এক্সপার্ট জেমি ফ্রেজার বলেন, ‘কালো হার্ড-সাইডেড স্যুটকেস বিশ্বব্যাপী সাধারণ লাগেজগুলোর অন্যতম। এ কারণে এগুলো চিনে নেওয়া কঠিন হয়।’ লাগেজ ব্র্যান্ড এমিনেন্টের তথ্যমতে, ৪০ শতাংশের বেশি যাত্রী কালো হার্ড-সাইডেড স্যুটকেস পছন্দ করেন।
এই রং তার স্টাইলিশ লুক এবং বহুমুখিতার জন্য জনপ্রিয় হলেও এর একটি বড় সমস্যা রয়েছে। তাই যাঁরা লাগেজ হারানো কিংবা ভুল হওয়ার ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে চান, তাঁরা ফ্রেজার পরামর্শ বেছে নিন। লাগেজ কেনার সময় উজ্জ্বল রঙের বা বিশেষ চিহ্নযুক্ত স্যুটকেস বেছে নিন। কারণ, উজ্জ্বল রঙের স্যুটকেস অনেক সহজে চোখে পড়ে।
এরপরও যদি কেউ কালো স্যুটকেস ব্যবহার করতে চান, তাহলে রঙিন লাগেজ ট্যাগ, স্টিকার কিংবা প্যাটার্নযুক্ত স্ট্র্যাপ যোগ করুন। আর যদি আপনার স্যুটকেসটি কালো হার্ড-সাইডেড হয়েই থাকে, তাহলে সময়ের আগেই বিমানবন্দরে পৌঁছার চেষ্টা করুন; যাতে আগেই লাগেজ চেক ইন করতে পারেন। এতে বিমান সংস্থার কর্মীরা আপনার লাগেজ সঠিকভাবে ট্যাগ করতে পারবেন।
সূত্র: দ্য ইকোনমিক টাইমস
