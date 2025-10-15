Ajker Patrika
আধ্যাত্মিক পর্যটন ও পারিবারিক ভ্রমণের অনন্য ঠিকানা সৌদি আরব

মো. মনজুরুল ইসলাম, ঢাকা
দিরিয়াহর সালওয়া প্রাসাদ। ছবি: এসটিএ
সৌদি বহুদিন ধরেই বাংলাদেশিদের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য। মুসলিমদের জন্য এটি পবিত্র হজ ও ওমরাহ পালনের স্থান, একই সঙ্গে কর্মসংস্থানের সুযোগ সন্ধানী হাজারো বাংলাদেশির প্রবাসজীবনের কেন্দ্র। এছাড়া আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পুনর্মিলনেও অনেকেই সৌদি সফর করেন। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশটি শুধু ধর্মীয় ভ্রমণের গন্তব্য নয়—একটি পরিবারবান্ধব বিনোদন, সংস্কৃতি ও অবকাশযাপনের জন্য আকর্ষণীয় হিসেবে দ্রুত উঠে আসছে।

আধ্যাত্মিক ভ্রমণের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ছোঁয়া

বাংলাদেশি মুসলিমদের কাছে মক্কা ও মদিনা চিরকালীন আকর্ষণের প্রতীক। তবে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর অসংখ্য সুযোগও এখন সেখানে তৈরি হয়েছে। ঐতিহাসিক দিরিয়াহ, জেদ্দার পুরোনো এলাকা আল-বালাদের ঐতিহ্যবাহী আরবি স্থাপত্য, কিংবা মদিনার জাদুঘরগুলোতে ইসলামি ঐতিহ্যের অনন্য নিদর্শনগুলো চাক্ষুস করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

রেড সি অঞ্চলের সমুদ্রতটে দুটি পরিবার হাঁটছে। ছবি: এসটিএ
সৌদি লোহিত সাগর অঞ্চলে পরিবারিক বিনোদন

সৌদির অন্যতম আকর্ষণ হলো সৌদি লোহিত সাগর অঞ্চল। পরিবারের সদস্যরা এখানে জেদ্দার কর্নিশে হাটাহাটি ও নৌকা ভ্রমণ করতে পারেন, কিংবা স্কুবা ডাইভিংয়ের মাধ্যমে বর্ণিল সামুদ্রিক প্রাণী ও প্রবালপ্রাচীরের মনোমুগ্ধকর জগৎ আবিষ্কার করতে পারেন। মরুভূমির সাফারি, উটের পিঠে ভ্রমণ, ডিউন বাশিং ও তারাভরা আকাশের নিচে খোলা প্রান্তরে ক্যাম্পিং—সব মিলিয়ে শিশু ও বড়দের জন্য রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছে সেখানে।

আল আতাওলাহ ঐতিহ্যবাহী গ্রাম–আল বাহা। ছবি: এসটিএ
রান্না, কেনাকাটা ও বিনোদন—সব একসঙ্গে

সৌদি খাবার যেমন কাবসা, মান্দি, শাওয়ারমা কিংবা বিভিন্ন জাতের খেজুর পারিবারিক ভ্রমণে বাড়তি মাত্রা যোগ করে। স্থানীয় বাজারে পাওয়া যায় মসলাজাত পণ্য, হস্তশিল্প, সোনা ও রুপার গয়না; আধুনিক শপিংমলে মিলবে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের সামগ্রী। শিশুদের জন্য রয়েছে থিম পার্ক, ওয়াটার পার্ক ও নানা বিনোদনকেন্দ্র—যা পারিবারিক ভ্রমণকে আরো পূর্ণতা এনে দিতে পারে।

বছরজুড়ে ভ্রমণের উপযোগী আবহাওয়া

শীতকালে মনোরম আবহাওয়া এবং গ্রীষ্মে উপকূলীয় শহরগুলোর শীতল পরিবেশ সৌদিকে করেছে বছরজুড়ে ভ্রমণের জন্য আদর্শ গন্তব্য। বিশেষ করে রিয়াদ সিজন বা জেদ্দা ফেস্টিভ্যালের মতো উৎসবমুখর সময়গুলোতে পরিবারগুলো অংশ নিতে পারে নানা বর্ণিল সাংস্কৃতিক আয়োজন ও বিনোদনে।

সহজ সংযোগ ও ভিসা সুবিধা

বাংলাদেশ ও সৌদির মধ্যে এখন আগের চেয়ে বেশি ও নিয়মিত ফ্লাইট সংযোগ রয়েছে। ঢাকা থেকে রিয়াদ, জেদ্দা ও দাম্মামগামী দৈনিক একাধিক সরাসরি ফ্লাইটে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছানো যায়। ঢাকায় ও চট্টগ্রামে তাশহির (TASHEER) ভিসা সেন্টার থেকে সহজেই ভিজিট ফ্রেন্ড ও রিলেটিভ (VFR) ভিসা পাওয়া যাচ্ছে, যা পারিবারিক ভ্রমণকে আরো সহজ করে দিয়েছে।

সব বয়সের জন্য আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতা

ধর্মীয় ঐতিহ্য, আধুনিক আকর্ষণ, সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পারিবারিক বিনোদন—সব মিলিয়ে সৌদি এখন এক নতুন অভিজ্ঞতার দেশ। সহজ ভ্রমণ সুবিধা ও দ্রুত ভিসা প্রক্রিয়া বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য সেখানে তৈরি করেছে স্মরণীয় ভ্রমণের এক অনন্য সম্ভাবনা।

আরও জানতে ভিজিট করুন: www.visitsaudi.com/en

বাংলাদেশিজীবনধারাভ্রমণসৌদি আরব
