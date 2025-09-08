শরৎকালে অ্যালোভেরা ব্যবহারের উপায়

ফিচার ডেস্ক
শরৎকালে অ্যালোভেরা দিয়ে রূপচর্চা অত্যন্ত উপকারী। এ সময় আবহাওয়ার বদল ঘটে। দীর্ঘ বর্ষা ও গরমের পর ধীরে ধীরে আমরা শীত ঋতুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। ফলে ত্বক শুষ্ক, রুক্ষ ও সংবেদনশীল হয়ে উঠতে শুরু করে। এ সময় ত্বকের যত্নে অ্যালোভেরা একটি আদর্শ প্রাকৃতিক সমাধান হিসেবে কাজ করে।
যেভাবে ব্যবহার করবেন
» অ্যালোভেরা ফেস প্যাক
» অ্যালোভেরা আইস কিউব
» প্রাকৃতিক ময়শ্চারাইজার
সতর্কতা
যাঁদের অ্যালোভেরায় অ্যালার্জি আছে, তাঁরা ব্যবহারের আগে হাতে পরীক্ষা করে নিন।
শরৎকালে ত্বকের যত্নে অ্যালোভেরা একটি কার্যকরী প্রাকৃতিক উপাদান। এটি ত্বক শীতল, আর্দ্র ও সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। ফলে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে ত্বক রক্ষা করা যায়। সে জন্য এই শরতে আপনার রূপচর্চায় অ্যালোভেরাকে সঙ্গী করুন। উপকার তো পাবেনই, সঙ্গে পয়সাও বেঁচে যাবে কিছুটা।
সূত্র: হেলথ লাইন ও টাইমস অব ইন্ডিয়া
