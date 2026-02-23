সৌন্দর্যচর্চায় বেসন

রূপচর্চার সহজ এক উপকরণ বেসন। রান্নার উপকরণ হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হলেও রূপচর্চায় এর অবদান কোনো অংশে কম নয়। উপকারও নানাবিধ।
ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে বেসনের সঙ্গে লেবুর রস ও দুধ মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন। এটি ত্বকে লাগিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।
ব্রণ দূর করতে ১ চামচ বেসনের সঙ্গে আধা চা-চামচ হলুদগুঁড়া ও পরিমাণমতো পানি মিশিয়ে নিন। এই প্যাক ত্বকে লাগিয়ে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তারপর স্বাভাবিক পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন।
তৈলাক্ত ত্বকে ১ চামচ বেসনের সঙ্গে পরিমাণমতো গোলাপজল মিশিয়ে নিন। এটি সপ্তাহে দুবার ত্বকে লাগালে তেলের ভারসাম্য বজায় থাকবে।
রোদে পোড়া দাগ ও ট্যান দূর করতে বেসনের সঙ্গে লেবুর রস ও পেঁপে কিংবা শসার রস মিশিয়ে ফেসপ্যাক তৈরি করতে পারেন। এটি মুখে লাগিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
১ টেবিল চামচ বেসনের সঙ্গে ৪ টেবিল চামচ কাঁচা দুধ এবং পরিমাণমতো বাদাম তেল মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণ ভালো করে মুখে লাগিয়ে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে এক দিন করে এই প্যাক ব্যবহার করলে ত্বক উজ্জ্বল হবে।
১ চা-চামচ বেসন পেস্টের সঙ্গে সমপরিমাণ মধু ভালো করে মিশিয়ে নিন। ১৫ মিনিট মিশ্রণটি মুখে ঘষার পর হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। সপ্তাহে এক দিন করে এভাবে ব্যবহার করলে ধীরে ধীরে বলিরেখা কমে আসবে।
