Ajker Patrika
রূপবটিকা

সৌন্দর্যচর্চায় বেসন

ফিচার ডেস্ক
সৌন্দর্যচর্চায় বেসন

রূপচর্চার সহজ এক উপকরণ বেসন। রান্নার উপকরণ হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হলেও রূপচর্চায় এর অবদান কোনো অংশে কম নয়। উপকারও নানাবিধ।

ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে বেসনের সঙ্গে লেবুর রস ও দুধ মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন। এটি ত্বকে লাগিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।

ব্রণ দূর করতে ১ চামচ বেসনের সঙ্গে আধা চা-চামচ হলুদগুঁড়া ও পরিমাণমতো পানি মিশিয়ে নিন। এই প্যাক ত্বকে লাগিয়ে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তারপর স্বাভাবিক পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন।

তৈলাক্ত ত্বকে ১ চামচ বেসনের সঙ্গে পরিমাণমতো গোলাপজল মিশিয়ে নিন। এটি সপ্তাহে দুবার ত্বকে লাগালে তেলের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

রোদে পোড়া দাগ ও ট্যান দূর করতে বেসনের সঙ্গে লেবুর রস ও পেঁপে কিংবা শসার রস মিশিয়ে ফেসপ্যাক তৈরি করতে পারেন। এটি মুখে লাগিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

১ টেবিল চামচ বেসনের সঙ্গে ৪ টেবিল চামচ কাঁচা দুধ এবং পরিমাণমতো বাদাম তেল মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণ ভালো করে মুখে লাগিয়ে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে এক দিন করে এই প্যাক ব্যবহার করলে ত্বক উজ্জ্বল হবে।

১ চা-চামচ বেসন পেস্টের সঙ্গে সমপরিমাণ মধু ভালো করে মিশিয়ে নিন। ১৫ মিনিট মিশ্রণটি মুখে ঘষার পর হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। সপ্তাহে এক দিন করে এভাবে ব্যবহার করলে ধীরে ধীরে বলিরেখা কমে আসবে।

সূত্র: স্টাইলক্রেজ

বিষয়:

ত্বকের যত্নছাপা সংস্করণজীবনধারারূপচর্চা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

ডিজিএফআইয়ে নতুন ডিজি, আগের ডিজি পররাষ্ট্রে

ডিজিএফআইয়ে নতুন ডিজি, আগের ডিজি পররাষ্ট্রে

পুলিশের শীর্ষ পদে আলোচনায় যাঁরা

পুলিশের শীর্ষ পদে আলোচনায় যাঁরা

একই দিনে বিয়ে, আগের রাতে আত্মহত্যা দুই বোনের

একই দিনে বিয়ে, আগের রাতে আত্মহত্যা দুই বোনের

সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ে রদবদল

সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ে রদবদল

সম্পর্কিত

ইফতারে তুর্কি আমেজ

ইফতারে তুর্কি আমেজ

এ সময় শখের পাঞ্জাবির যত্নআত্তি

এ সময় শখের পাঞ্জাবির যত্নআত্তি

সৌন্দর্যচর্চায় বেসন

সৌন্দর্যচর্চায় বেসন

রমজানে কম তেলে ও তেল ছাড়া রান্না করবেন যেভাবে

রমজানে কম তেলে ও তেল ছাড়া রান্না করবেন যেভাবে