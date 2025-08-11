Ajker Patrika
মুখে রোমকূপ বড় হয়ে গেছে? ভালো করার ৬ উপায় জেনে নিন

শারমিন কচি, রূপ বিশেষজ্ঞ
বিভিন্ন কারণে মুখে পোরস হতে পারে। এগুলো ভালো করার ঘরোয়া উপায় আছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
রোমকূপে ত্বক নষ্ট! সেই সঙ্গে নষ্ট শান্তি। বহু কিছু করেও বাগে আনা যাচ্ছে না সেগুলো; বরং ধীরে ধীরে সংখ্যা বেড়ে চলেছে। একটু ধৈর্য ধরে বসুন। এরও প্রতিকার আছে।

অনেকে ওপেন পোরস বা রোমকূপ বড় হয়ে যাওয়ার সমস্যায় ভোগেন। প্রশ্ন হলো, পোরস আসলে কী। আমাদের ত্বকের উপরিভাগে শ্বাস নেওয়ার জন্য ছোট ছোট কিছু ছিদ্র থাকে। এগুলোর নাম রোমকূপ। এই রোমকূপগুলো ধীরে ধীরে বড় হয়ে গেলে তাকে পোরস বলে। সাধারণত রোদের তাপ, ত্বক থেকে অতিরিক্ত সিবাম ক্ষরণ, তৈলাক্ত ত্বক, অতিরিক্ত ক্র‍্যাবিং, হরমোনগত বিভিন্ন কারণে ত্বকে পোরস হয়। এ ছাড়া বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের এলাস্টিন ও কোলাজেন কমতে শুরু করে। তখনই ত্বকের পোরস বড় হতে থাকে। ব্রণপ্রবণ ত্বকেও ছোট পোরসগুলো বড় হতে শুরু করে। আর আগেই বলেছি, এগুলোর কারণে হয় সৌন্দর্যহানি। তবে ঘরোয়া উপায়ে ধীরে ধীরে পোরস বা রোমকূপ বড় হয়ে যাওয়ার সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

যা করতে হবে

সপ্তাহে দুদিন ডিমের সাদা অংশ মুখে মাখুন

পোরস দূর করে ত্বক মসৃণ রাখতে ডিমের সাদা অংশ ব্যবহার করতে পারেন। একটি ডিমের সাদা অংশের সঙ্গে দুই টেবিল চামচ ওটস এবং দুই টেবিল চামচ লেবুর রস মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করুন। মিশ্রণটি মুখে লাগিয়ে ৩০ মিনিট রেখে দিন। তারপর মুখ ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে দুবার ব্যবহার করলে ভালো উপকার পাবেন।

রোজ একবার মুখে অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করুন

অ্যালোভেরা জেলের গুণের কথা সবাই জানি। ত্বক ও চুলের যত্নে খুব কার্যকরী এই প্রাকৃতিক উপাদান। এটি মুখের পোরস দূর করতে কাজ করে। একটি অ্যালোভেরা পাতা থেকে জেল বের করে নিন। এই জেলটুকু মুখে ঘষুন। ১০ মিনিট রেখে মুখ ধুয়ে ফেলুন। রোজ একবার অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করলে রোমকূপ ছোট হয়ে আসবে এবং ত্বক টান টান থাকবে।

অ্যালোভেরা জেল মুখের পোরস দূর করতে সহায়তা করে। ছবি: সংগৃহীত
ত্বক টান টান রাখবে পাকা পেঁপে

পাকা পেঁপেতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টসহ বিভিন্ন উপাদান আছে। এই উপাদানগুলো ত্বকের জন্য উপকারী। পোরস দূর করতে কয়েক টুকরা পাকা পেঁপে ভালো করে চটকে নিন। এটি মুখে লাগিয়ে ২০ মিনিট রেখে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এক দিন পরপর এটি ব্যবহার করলে ত্বক টান টান ও উজ্জ্বল থাকবে।

টক দই ও বেসনের মিশ্রণ জাদুকরি সমাধান

দুই টেবিল চামচ টক দইয়ের সঙ্গে দুই টেবিল চামচ বেসন মিশিয়ে মুখে লাগান। এতে ত্বক ভালো থাকবে। পোরসগুলো ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসবে।

প্রতিদিন একবার লেবুর রস মাখুন

লেবুর রস ত্বক ভালো রাখে। এটি ব্ল্যাকহেডস, ব্রণসহ ত্বকের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে। চুলের যত্নেও লেবুর রস দারুণ ভূমিকা রাখে। একটি তুলার বলে লেবুর রস নিয়ে আলতোভাবে মুখে লাগিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। রোজ লেবুর রস ব্যবহার করলে পোরস কমে যাবে।

সময় না থাকলে বেকিং সোডাই ভরসা

কলার খোসা বা আলুবাটা দিয়ে মুখে রোজ একবার ম্যাসাজ করলেও রোমকূপ ছোট হবে। তবে হাতে যদি একেবারে সময় না থাকে, তাহলে ভরসা রাখতে পারেন বেকিং সোডায়। এতে রয়েছে ব্যাকটেরিয়া ও প্রদাহরোধী উপাদান; যা ত্বকের ব্রণ, পোরস, ব্ল্যাকহেডস দূর করতে সাহায্য করে। ত্বকের মরা কোষও দূর করে বেকিং সোডা। ত্বকের গঠন সুন্দর রাখতে দুই টেবিল চামচ বেকিং সোডার সঙ্গে দুই টেবিল চামচ পানি মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি মুখে কয়েক মিনিট ম্যাসাজ করুন। তারপর ১০ থেকে ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে তিন থেকে চারবার ব্যবহার করলে ভালো উপকার পাবেন।

এসবের বাইরেও দিনে ৪ থেকে ৫ বার ঠান্ডা পানির ঝাপটায় মুখ ধুতে হবে। ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধোয়ার পর আইস থেরাপি নিতে পারলে দ্রুতই পোরস সমস্যার সমাধান হবে। পাতলা কাপড় দিয়ে বরফের টুকরা জড়িয়ে মুখে ৫ থেকে ৭ মিনিট ঘষুন। ব্যস, এর চেয়ে সহজ উপায় আর কীই-বা হতে পারে!

লেখক: রূপবিশেষজ্ঞ, স্বত্বাধিকারী, বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ বিউটি কেয়ার

বিষয়:

ত্বকের যত্নজীবনধারারূপচর্চা
