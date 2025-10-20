Ajker Patrika
হেমন্তে ভালো থাকুক কর্মজীবী পুরুষের ত্বক

হেমন্তের শুষ্ক ও রৌদ্রময় আবহাওয়ায় পুরুষেরা ত্বক ভালো রাখবেন কীভাবে? এ সময় পরিচ্ছন্নতা ও ত্বকের যত্ন কেমন হবে, সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন কসমেটোলজিস্ট ও শোভন মেকওভারের স্বত্বাধিকারী শোভন সাহা

শোভন সাহা 
আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০৯: ০৫
ছবি: পেক্সেলস
হেমন্তের গরমটা একটু অন্য রকমই। রোদের তেজ তো থাকেই, সঙ্গে যুক্ত হয় শুষ্কতা ও ধুলাবালুর প্রকোপ। এই সময় আবহাওয়ার কারণে ত্বক অতিরিক্ত রুক্ষ হয়ে যায়। কম যত্নের কারণে পুরুষদের মধ্যে ত্বকসংক্রান্ত সমস্যা বেশি দেখা দেয়; পাশাপাশি নারীদের তুলনায় পুরুষেরা পরিচ্ছন্নতা একটু কমই মেনে চলেন, এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। পুরুষদের অনেকে হয়তো জানেন না, সামান্য র‍্যাশ থেকে ভবিষ্যতে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই আবহাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ত্বকের যত্ন নেওয়া এবং পরিচ্ছন্ন থাকা জরুরি।

যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে

ধুলাবালুর কারণে ত্বকের সমস্যা

গরমে অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে মুখে, হাতে এবং শরীরের যেসব অংশ খোলা থাকে, সেসব অংশে ধুলো-ময়লা জমে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ দেখা দেয়। পুরুষদের মূলত নাকের দুই পাশে ও দাড়িতে এই সমস্যা দেখা দেয় বেশি। এসব থেকে রক্ষা পেতে দিনে অন্তত দুবার চারকোল অথবা ক্যামোমাইলযুক্ত ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে হবে। সকালে অফিসে পৌঁছে পরিষ্কার ভেজা রুমাল বা ওয়াইপস দিয়ে মুখ, গলা ও ঘাড় মুছে নেওয়া জরুরি।

ঘাম থেকে সমস্যা

হেমন্তের এ সময় প্রচুর ঘাম হয়। যদিও ঘাম নিঃসরণ দেহের একটা স্বাভাবিক রেচনপ্রক্রিয়া। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ঘাম জমে থাকলে শরীরে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটতে পারে। তাই শরীরে দুর্গন্ধ হয়। তাই এই ঋতুতে গোসলের সময় অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বা মেডিকেটেড সাবান ব্যবহার করা ভালো। হালকা সুতির জামাকাপড় পরুন, এতে শরীরে বায়ু চলাচল ও ত্বকের আর্দ্রতা স্বাভাবিক থাকবে।

হিট র‍্যাশ

গরমে ত্বকের অন্যতম সমস্যা হিট র‍্যাশ। দূষণের কারণে ত্বকের রোমকূপে ঘাম জমে গেলে সেখানে ফোড়া বা ইচিং বাম্প হতে পারে। গরমে ঘাড়ে, দাড়ির বিভিন্ন অংশে ও আন্ডারআর্মে এ ধরনের সমস্যা হতে দেখা যায়। এসব থেকে বাঁচতে হালকা গরম পানিতে গোসল করুন। মুখ, ঘাড় ও শরীরের অন্যান্য যেসব অংশে ঘাম বেশি জমে, সেগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করুন। গোসল সেরে শুকনো তোয়ালে দিয়ে ভালোভাবে শরীর মুছে নিন। গোসলের পানি শরীরে রয়ে গেলেও ত্বকে নানান সমস্যা দেখা দেয় এবং দুর্গন্ধ তৈরি হয়। এরপর ভালো মানের ট্যালকম পাউডার বুলিয়ে নিন পুরো শরীরে। এতে ফুরফুরে অনুভব করবেন।

রোদে পোড়া দাগ

এ সময় রোদে পোড়া দাগ থেকে রেহাই পেতে খুব প্রয়োজন ছাড়া রোদে না যাওয়াই ভালো। তবে অফিস থাকলে তো যেতেই হবে, তাই ফুলহাতা শার্ট পরুন; যাতে হাতটা সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা পায়। সানগ্লাস, টুপি ও মাস্ক ব্যবহার করুন, সঙ্গে ছাতাও নিন। তবে ধৈর্য থাকলে সানস্ক্রিন, নয়তো এসপিএফযুক্ত লোশন কিংবা পাউডার ব্যবহার করুন। বাসা থেকে বের হওয়ার আগে পর্যাপ্ত পানি পান করুন। এতে শরীরে পানিশূন্যতা এড়ানো যাবে।

বিষয়:

ত্বকের যত্নআজকের জীবনছাপা সংস্করণজীবনধারালাইফস্টাইল
