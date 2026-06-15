পারমানেন্ট কেরাটিন করালে চুল মসৃণ থাকবে

প্রশ্ন: আমার মেয়ের বয়স ১২ বছর। মুখে সাদা সাদা ছোপ গোল দাগ পড়েছে। প্রাকৃতিক উপায়ে কি এর সমাধান সম্ভব?
রেহানা পারভীন, ঢাকা
উত্তর: না দেখে এবং ত্বক পরীক্ষা না করে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বরং না দেখে বলাটা ঝুঁকিপূর্ণ। তাই কোনো কসমেটোলজিস্ট বা ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
প্রশ্ন: আমার মুখের ত্বকে দু-একটা ব্রণের দাগ ছাড়া তেমন কোনো দাগ নেই। তবে প্রতিবার ফেয়ার পলিশ করার পর চিকবোনের কাছে কালচে ছোপ দেখা যায়। কয়েক দিন পর আবার আবছা লাগে দাগটা। এটা কী? আমার কি মেছতা হতে যাচ্ছে?
রাফা পারভেজ, মানিকগঞ্জ
উত্তর: ফেয়ার পলিশ ছাড়তে হবে। ফেয়ার পলিশে থাকা ব্লিচ মেছতার কারণ হতে পারে। মুখে অনেক লোমের সমস্যা থাকলে ওয়াক্স বা লেজার করে তুলে ফেলুন।
প্রশ্ন: আমার চুল অনেক বেশি শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। সাইনোসাইটিসের সমস্যা আছে। তাই প্রতি সপ্তাহে চুলে প্যাক লাগাতে পারি না। চুলের যত্নে কী করতে পারি?
লিপি রহমান, শিবচর
উত্তর: হালকা গরম পানিতে গোসল করবেন। গোসল শেষে চুলে সেরাম লাগিয়ে ড্রাই করে ফেলবেন। চুলে পারমানেন্ট কেরাটিন অথবা এলাস্টিন ট্রিটমেন্ট করে নিতে হবে, তাহলে প্যাক না লাগালেও কয়েক মাস চুল রুক্ষ হবে না।
পরামর্শ দিয়েছেন: শোভন সাহা. কসমেটোলজিস্ট ও স্বত্বাধিকারী শোভন মেকওভার
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