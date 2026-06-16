Ajker Patrika
রূপবটিকা

বৃষ্টির পানি লেগে ক্ষতিগ্রস্ত চুল? জেনে নিন কোন ধরনের হেয়ার প্যাকে পাবেন উপকার

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
বৃষ্টির পানি লেগে ক্ষতিগ্রস্ত চুল? জেনে নিন কোন ধরনের হেয়ার প্যাকে পাবেন উপকার
কয়েকটি সহজ ঘরোয়া প্যাকের সাহায্যে এই মৌসুমে চুল রাখতে পারেন অনেক বেশি সুন্দর আর ঝলমলে। প্রতীকী ছবি: পেক্সেলস

বলতে দ্বিধা নেই, বর্ষা রোমান্সের ছোঁয়া নিয়ে আসে। রিকশার হুড খুলে প্রিয় মানুষটির সঙ্গে বর্ষার প্রথম বৃষ্টিতেই শুধু নয়, বৃষ্টি হলেই আপনি ভিজতে ভালোবাসেন। এই আনন্দের ফাঁকে কিন্তু বৃষ্টির পানি লেগে ক্ষতিগ্রস্ত চুল। নষ্ট হচ্ছে এর ঝরঝরে ভাব। আবার এই মৌসুমেই মাথার ত্বকে খুশকি হয় সবচেয়ে বেশি। তাই বলে কি আর বৃষ্টিতে ভিজবেন না! এ ক্ষেত্রে চুলের একটু বাড়তি যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে নজর দিতে হবে। কয়েকটি সহজ ঘরোয়া প্যাকের সাহায্যে এই মৌসুমে চুল রাখতে পারেন অনেক বেশি সুন্দর আর ঝলমলে। তাহলে জেনে নিন, বর্ষায় চুলের যত্নে কোন ধরনের প্যাক ব্যবহার করবেন—

সিল্কি চুলের জন্য নিম ও বেসনের প্যাক

সিল্কি চুলের জন্য নিম ও বেসনের প্যাক। ছবি: পেক্সেলস
সিল্কি চুলের জন্য নিম ও বেসনের প্যাক। ছবি: পেক্সেলস

২ চা-চামচ নিমপাতার গুঁড়া এবং ২ চা-চামচ বেসন একসঙ্গে মিশিয়ে একটি মসৃণ পেস্ট তৈরি করুন। সেই পেস্ট আপনার চুল ও মাথার তালুতে ভালোভাবে লাগান। এরপর আনুমানিক ৩০ মিনিট শুকাতে দিন এবং তারপর ধুয়ে ফেলুন। এটি বর্ষার জন্য সেরা হওয়ার মাস্ক। বেসন আপনার মাথার ত্বক পরিষ্কার করবে, অন্যদিকে চুলের চাকচিক্য় বাড়ানো, খুশকি দূর করাসহ মাথার ত্বক জীবাণুমুক্ত রাখাসহ নিমের রয়েছে অনেক উপকারিতা। এই মৌসুমে সপ্তাহে দুবার এই প্যাক ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যাবে।

চুলের ক্ষতি সারাবে টক দই, লেবু ও নারকেল তেলের প্যাক

বৃষ্টির পানি থেকে চুলের ক্ষতি কমাতে এই প্যাক বেশ কার্যকর। এই হেয়ার প্যাক তৈরি করতে টক দই, লেবু এবং নারকেল তেল এসঙ্গে মিশিয়ে নিন। মাথার ত্বক ও পুরো চুলে এই প্যাক লাগিয়ে রাখুন ২০ মিনিট। তারপর শ্যাম্পু করে ধুয়ে ফেলুন। এরপর এক মগ পানিতে লেবুর রস মিশিয়ে শেষবারের মতো চুল ধুয়ে নিন। এতে চুল আরও বেশি স্বাস্থ্য়োজ্জ্বল থাকবে।

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তেলমুক্ত মাথার ত্বকের জন্য ডিম, লেবু ও মধুর হেয়ার প্যাক

পরিচ্ছন্ন ও তেলমুক্ত মাথার ত্বকের জন্য দুটি ডিমের কুসুম, একটি ডিমের সাদা অংশ, লেবুর রস এবং কয়েক ফোঁটা মধু মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে নিন। এটি আপনার মাথার ত্বকসহ পুরো চুলে ভালো ভাবে লাগান, শুকিয়ে নিন এবং একটি ডিপ ক্লিনজিং শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটি আপনার মাথার ত্বক তেলমুক্ত এবং চুল কোমল রাখবে।

চুল পড়া রোধ করতে আমলকী এবং নারকেল তেলের হেয়ার প্যাক

চুল পড়া কমাতে আপনার মাথার ত্বকে রক্ত​​সঞ্চালন বাড়াতে হবে। এর জন্য নারকেল তেলের সঙ্গে কয়েকটি শুকনো আমলকী ফুটিয়ে নিন। সপ্তাহে দুবার আপনার চুলে এটি ব্যবহার করুন। নিয়মিত করতে পারলে চুল নিজের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে। এ ছাড়া শিকাকাই, আমলকী এবং রিঠা সারা রাত গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখতে পারেন। পরের দিন এই পানি দিয়ে আপনার চুল ধুয়ে ফেলুন। এটি শ্যাম্পুর বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

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চুলের নমনীয়তায় ভিনেগার এবং মধুর হেয়ার প্যাক

এক কাপ গরম পানিতে সমান পরিমাণে ভিনেগার ও মধু মিশিয়ে কয়েক মিনিটের জন্য রেখে দিন। তারপর এটি আপনার চুলে লাগিয়ে ২০ মিনিটের জন্য রেখে দিন। তারপর একটি মৃদু শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটি বৃষ্টির পানির কারণে চুলের রুক্ষতা দূর করবে এবং চুল গভীরভাবে কন্ডিশন করবে। এটি বর্ষার জন্য অন্যতম সেরা ঘরোয়া হেয়ার মাস্ক।

নিষ্প্রাণ চুলের জন্য মধু ও দুধের হেয়ার প্যাক

বর্ষার কারণে তৈরি হওয়া সমস্যা মোকাবিলার জন্য মধু ও দুধের হেয়ার প্যাক ব্যবহার করা যেতে পারে। এই বর্ষার হেয়ার মাস্ক মাথার ত্বক পরিষ্কার করে এবং চুলের গোড়ায় পুষ্টি জোগায়, ফলে নিষ্প্রাণ চুলের সমস্যা দূর করে। এই প্যাক তৈরি করতে কিছু পরিমাণ দুধ নিন এবং এর সঙ্গে মধু মেশান। প্যাকটি চুলে লাগান এবং ৩০ মিনিট পর ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দুধের প্রাকৃতিক পুষ্টিকর গুণ এবং মধুর আর্দ্রতা রক্ষাকারী উপাদান আপনার চুল আর্দ্র ও কোমল রাখবে।

সূত্র: বি বিউটিফুল ও অন্যান্য

ছবি: পেক্সেলস

বিষয়:

ভেষজচুলরূপচর্চাজেনে নিন
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