গ্লিসারিন ব্যবহারে ত্বকের ময়লা দূর হয়

সিন্থিয়া সুকন্যা, কুমিল্লা
সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন ঠোঁটের যত্ন নিতে হবে। বাইরে থেকে ফিরে অলিভ অয়েল ম্যাসাজ করে লিপস্টিক তুলতে হবে। মুখ ধোয়ার পর লিপবাম লাগাতে হবে। সপ্তাহে দুই দিন চিনির সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে ঠোঁট স্ক্র্যাব করলে উপকার পাওয়া যায়। দুধের সরের সঙ্গে মধু মিশিয়ে ঠোঁটে লাগালে কালচে ভাব ধীরে ধীরে কেটে যাবে।
নানভি নূরনুন, টাঙ্গাইল
গোসল বা ত্বক পরিষ্কার করার পরপরই ত্বকে ওয়াটার বেসড ময়শ্চারাইজার লাগাতে হবে। যাঁরা দিনের বেশির ভাগ সময় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে থাকেন, তাঁদের ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করতেই হবে। কারণ, সারাক্ষণ এসির নিচে থাকলে ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়ে। ফলে রাতে একটু বেশি করে ময়শ্চারাইজার ত্বকে লাগিয়ে ঘুমাতে গেলে ত্বক সুন্দর থাকবে। ময়শ্চারাইজারের পরিবর্তে গোলাপজল, গ্লিসারিন ও পানির মিশ্রণও ত্বকে ব্যবহার করতে পারেন। এতে ত্বক মসৃণ ও সুন্দর থাকার পাশাপাশি ত্বকের ময়লাও কাটবে।
আসছে দুর্গাপূজা। আর পূজা মানেই অনেক অনেক কেনাকাটা। নিজের জন্য তো বটেই, বাড়ির সব নারীরই যেন শাড়ি কেনার ধুম পড়ে। এ উপলক্ষে ডিজাইনাররাও নতুন নতুন থিমভিত্তিক শাড়ির নকশা করতে বসেন। সেই শাড়িগুলো কিন্তু আসতে শুরু করেছে বাজার এবং অনলাইন পেজগুলোতে। সামনে আরও আসবে।১ ঘণ্টা আগে
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