‘স্কিন ফ্লাডিং’ নিয়ে যত কথা

ফিচার ডেস্ক
নতুন ভাইরাল ট্রেন্ড স্কিন ফ্লাডিং। এর মানে হলো, ত্বকের এমন যত্ন নেওয়া, যাতে শীতের শুষ্ক আবহাওয়ায়ও ত্বক ভেজা বা আর্দ্র দেখাবে। যাঁদের ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক, তাঁদের জন্যই মূলত এই স্কিন ফ্লাডিং টেকনিক উপযোগী।
কে-বিউটি বা কোরীয় রূপচর্চা থেকে অনুপ্রাণিত স্কিন ফ্লাডিং বিষয়টি। যেখানে ত্বকে আর্দ্রতার জোগান দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে ধাপে ধাপে। এমনভাবে একের পর এক প্রসাধনী ব্যবহার করতে হবে, যাতে ত্বকের জলীয় ভাব বেরিয়ে যেতে না পারে। ফলে সাধারণ ময়শ্চারাইজার ব্যবহারে ত্বক যে সুফল পায়, তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি হবে স্কিন ফ্লাডিংয়ের কার্যকারিতা। যে কারণে এমনিতেই ত্বক উজ্জ্বল, সুন্দর এবং সতেজ দেখায়। ক্লান্তির ছাপ বা ত্বকের অবাঞ্ছিত বলিরেখা এবং বয়সের ছাপ চোখে পড়ে না।
স্কিন ফ্লাডিংয়ের ধাপগুলো হলো
ক্লিনজিং ও মিস্ট ব্যবহার
ফেসওয়াশ দিয়ে খুব ভালো করে মুখ ধুয়ে নিন। টিস্য়ু পেপার দিয়ে হালকা চেপে মুছে নিন। মুখের সব পানি মুছে ফেলবেন না। এবার হালকা ভেজা ত্বকে ফেস মিস্ট ব্যবহার করুন।
সিরাম
হায়ালুরোনিক অ্যাসিড বা ভিটামিন ‘সি’ রয়েছে এমন সেরাম ব্যবহার করুন। মুখ ভেজা থাকতেই তা ব্যবহার করতে হবে।
ময়শ্চারাইজার
সেরাম ব্যবহারের কয়েক মিনিট পর মাখতে হবে ত্বকের উপযোগী ময়শ্চারাইজার। এটি ম্যাসাজ না করে সাধারণভাবে মাখলে বেশি কার্যকর ফল পাওয়া যায়।
সূত্র: অরিজিনস ও ক্লিনিক
