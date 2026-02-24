Ajker Patrika
রূপবটিকা

শুধু চপ তৈরিতেই নয়, ত্বকের যত্নেও ব্যবহার করা যায় আলু

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
আলু ত্বকের যত্নে অনন্য। এতে থাকা উপাদান ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি ও দাগ দূর করতে পারে। ছবি: পেক্সেলস

রান্নাঘরের ঝুড়িতে থাকা অতি সাধারণ আলুকে আমরা সবজির রাজা হিসেবে চিনি। সুস্বাদু তরকারি বা মুচমুচে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরিতে প্রধান উপকরণ এটিই। পুরো রমজানে আবার চপ তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এই সবজি। তবে আলু শুধু খাওয়ার জন্যই নয়, বরং ত্বকযত্নেও এক জাদুকরি উপাদান। আধুনিক প্রসাধনীর ভিড়ে আমরা যখন দিশেহারা, তখন উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত ত্বকের সমাধান লুকিয়ে আছে এই সাধারণ আলুর রসেই। প্রাকৃতিক ব্লিচিং উপাদান এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ আলুর রস কীভাবে আপনার ত্বক সুস্থ রাখতে পারে, তা নিয়েই আজকের আয়োজন।

আলুর রসের উপকারিতা

ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি ও দাগ দূর করে: আলুর রসের এনজাইম ও ভিটামিন সি প্রাকৃতিক ব্লিচিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। এটি ব্রণের দাগ এবং রোদে পোড়া কালচে ভাব দূর করে ত্বকের রং উজ্জ্বল করে।

চোখের নিচের ফোলা ভাব ও কালো দাগ দূর করতে: আলুর শীতলীকরণ উপাদান চোখের নিচের ফোলা ভাব ও কালো দাগ সহজে দূর করে।

তৈলাক্ত ভাব নিয়ন্ত্রণ: আলুর প্রাকৃতিক স্টার্চ ত্বকের অতিরিক্ত তেল শুষে নেয়। ফলে রোমকূপ পরিষ্কার থাকে এবং ব্রণের উপদ্রব কমে।

বলিরেখা দূর করতে: আলুতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বকের বলিরেখা দূর করে ত্বক টানটান এবং সজীব রাখে।

আলুর রস দিয়ে তৈরি কিছু ফেসপ্যাক

আপনার ত্বকের ধরন অনুযায়ী আলুর রস বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। নিচে কার্যকরী কিছু ঘরোয়া প্যাক তৈরির পদ্ধতি রইল–

আলু রস ও কাঁচা দুধ

ত্বকের কালচে ভাব দূর করে তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতা পেতে সমপরিমাণ আলুর রস ও কাঁচা দুধ মিশিয়ে তুলার বল দিয়ে পুরো মুখে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট রাখুন। দুধের ল্যাকটিক অ্যাসিড এবং আলুর এনজাইম মিলে ত্বক ভেতর থেকে পরিষ্কার করে নরম ও দীপ্তিময় করে তোলে।

আলু ও বেসন

যাঁদের ত্বক তৈলাক্ত এবং ঘন ঘন ব্রণ হয়, তাঁরা আলুর রসের সঙ্গে এক টেবিল চামচ বেসন মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করুন। এই প্যাক ত্বকের গভীরে জমে থাকা ময়লা এবং অতিরিক্ত তেল শুষে নেয়। এটি রোমকূপ পরিষ্কার রাখার মাধ্যমে ব্রণের সংক্রমণ রোধ করে এবং ত্বক রাখে তেলমুক্ত ও সতেজ।

আলু ও অলিভ অয়েল

শুষ্ক ও খসখসে ত্বকের আর্দ্রতা ফিরিয়ে আনতে আলুর রসের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা অলিভ অয়েল মিশিয়ে ব্যবহার করুন। এই প্যাক মুখে লাগিয়ে অন্তত ৩০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এটি ত্বকের কোষগুলোতে পানির ভারসাম্য ঠিক রাখে এবং প্রাণহীন ত্বকে সজীবতা ফিরিয়ে আনে; বিশেষ করে শীতকাল বা শুষ্ক আবহাওয়ায় যা খুব কার্যকর।

আলু ও শসা

সারা দিনের কম্পিউটার বা মোবাইল স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার ক্লান্তি দূর করতে আলু ও শসার রস সমানভাবে মিশিয়ে চোখের চারপাশের ত্বকে লাগিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। এই মিশ্রণ চোখের নিচের ডার্ক সার্কেল দূর করার পাশাপাশি ফোলা ভাব কমিয়ে চোখে দেবে প্রশান্তি।

সতর্কতা

আলুর রস প্রাকৃতিক হলেও ব্যবহারের আগে কিছু বিষয়ে খেয়াল রাখা জরুরি—

প্যাচ টেস্ট করুন: অনেকের আলুতে অ্যালার্জি থাকতে পারে। তাই মুখে ব্যবহারের আগে হাতের ছোট কোনো অংশে লাগিয়ে পরীক্ষা করে নিন।

সবুজ আলু বাদ দিন: সবুজ হয়ে যাওয়া আলু কখনোই ত্বকে ব্যবহার করবেন না। এতে থাকে সোলোনিন নামের একটি যৌগ। এটি ত্বকের ক্ষতি করতে পারে।

সানস্ক্রিন ব্যবহার: আলুর রসে ভিটামিন সি থাকে, যা ব্যবহারের পর ত্বক রোদে সংবেদনশীল হতে পারে। তাই দিনের বেলা অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করবেন।

দামি রাসায়নিক প্রসাধনীর ভিড়ে আমরা অনেক সময় হাতের কাছের প্রাকৃতিক সমাধানগুলো ভুলে যাই। আলুর রস অত্যন্ত সাশ্রয়ী এবং কার্যকরী একটি উপাদান। নিয়ম মেনে এটি ব্যবহার করলে আপনি পেতে পারেন কাঙ্ক্ষিত উজ্জ্বল ও দাগহীন ত্বক।

সূত্র: হেলথ লাইন ও বি বিউটিফুল

বিষয়:

রূপবিশেষজ্ঞজীবনধারারূপচর্চাজেনে নিন
