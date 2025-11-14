নতুন ফুলকপি দিয়ে তেলাপিয়া মাছের ঝোল

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
বাজারে নতুন ফুলকপি উঠেছে। হেমন্তের দুপুরে না হয় ফুলকপি দিয়ে তেলাপিয়া মাছ একটু ঝোল ঝোল করেই রান্না করলেন। আপনাদের জন্য ফুলকপি দিয়ে তেলাপিয়া মাছের ঝোলের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
তেলাপিয়া মাছ ১টি, ছোট ফুলকপি ১টি, আলু ২টি, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা ১ চা-চামচ করে, হলুদ, মরিচ ও ধনে গুঁড়া ১ চা-চামচ করে, জিরা গুঁড়া আধা চা-চামচ, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ও লেবুর রস।
প্রণালি
তেলাপিয়া মাছ ধুয়ে লবণ, হলুদ, লেবুর রস মেখে ভেজে নিন। ফুলকপি কেটে ধুয়ে রাখুন। পাত্রে সয়াবিন তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি সামান্য ভেজে আদা ও রসুন বাটা, হলুদ, মরিচ ও ধনে গুঁড়া, লবণ, অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে কষান। আলু দিয়ে ৫ মিনিট রান্না করুন। তারপর ফুলকপি দিন। কষানো হলে পানি দিন। ঢেকে রান্না করুন সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। তারপর তাতে ভাজা মাছ, কাঁচা মরিচ ফালি, জিরা গুঁড়া, ধনেপাতা কুচি দিয়ে ৫ মিনিট রান্না করে নামিয়ে ফেলুন।
আজ এনার্জি এমন তুঙ্গে থাকবে যে সকালের জলখাবার শেষ করার আগেই মনে হবে বিশ্বজয় করে ফেলেছেন। কিন্তু সাবধান! এই অতিরিক্ত উদ্যম এমন কিছু কেনাকাটা করতে উৎসাহিত করতে পারে যা আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত কিস্তির বোঝা বাড়াবে। কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে তার কাজ আরও জটিল করে দেবেন না যেন!
একটা সময় আলু ও বেগুনের মতো সবজিগুলো রোগ, কুসংস্কার ও জাদুবিদ্যা বা মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে মনে করা হতো। খাদ্যের গ্রহণযোগ্যতা শুধু তার পুষ্টি ও স্বাদের ওপর নির্ভর করে না। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সংস্কৃতি, সামাজিক ইতিহাস, অর্থনীতি, এমনকি বিপণনের কৌশল।...
৮০ দিনের কম সময়ে বিশ্বভ্রমণ। এমনই এক অদ্ভুত ইচ্ছা নিয়ে ৭২ দিন ৬ ঘণ্টা ১১ মিনিট ১৪ সেকেন্ডে বিশ্ব ভ্রমণ করে এক বিশাল আন্তর্জাতিক আলোড়ন তৈরি করেছিলেন এক নারী। এলিজাবেথ ককরেন সিম্যান নামের এই নারী পেশায় ছিলেন সাংবাদিক। নেলি ব্লাই ছিল তাঁর ছদ্মনাম। এই নামে তিনি লিখতেন এবং জনপ্রিয় ছিলেন।
বাথরুমের অভ্যন্তরীণ সজ্জার কেন্দ্রবিন্দু হলো ভ্যানিটি বা বেসিনের কাউন্টার টপ। এখানে বাথরুমে প্রয়োজনীয় সব জিনিস রাখা থাকে। তাই এই জায়গা সব সময় পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত রাখা প্রয়োজন। ডিজাইনারদের মতে, ভ্যানিটির সৌন্দর্য এবং ব্যবহারিক কার্যকারিতা বজায় রাখতে গেলে কিছু নির্দিষ্ট জিনিস খোলা জায়গায়...
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মেষ
আজ এনার্জি এমন তুঙ্গে থাকবে যে সকালের জলখাবার শেষ করার আগেই মনে হবে বিশ্বজয় করে ফেলেছেন। কিন্তু সাবধান! এই অতিরিক্ত উদ্যম এমন কিছু কেনাকাটা করতে উৎসাহিত করতে পারে যা আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত কিস্তির বোঝা বাড়াবে। কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে তার কাজ আরও জটিল করে দেবেন না যেন! প্রেম জীবনে, সঙ্গী আপনার অতি-রোমান্টিক (এবং কিছুটা নাটকীয়) পরিকল্পনা দেখে বিভ্রান্ত হতে পারে। তাদের বলুন, আপনি গ্রহের ইশারায় এমন করছেন! নিজেকে শান্ত রাখুন, অন্তত টানা ১০ মিনিটের জন্য নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করুন। গুরুত্বপূর্ণ ই-মেল পাঠানোর আগে দু’বার পড়ুন। বানান ভুল আপনার খ্যাতি নষ্ট করতে পারে।
বৃষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য আরাম আর আলস্যের এক চমৎকার মিশ্রণ নিয়ে এসেছে। কর্মক্ষেত্রে যে কাজটি কালকের জন্য ফেলে রাখতে পারবেন, সেটার জন্য আজ মাথা ঘামাবেন না। খাদ্যপ্রেম আজ চরমে উঠবে। ফালতু ক্যালোরি ঝরাতে জিমে যাওয়ার বদলে 'কীভাবে রিমোট হাতে নিয়েই ব্যায়াম করা যায়'—সেটা নিয়ে গভীর গবেষণা শুরু করতে পারেন। মনে রাখবেন, টাকা মাটিতে জন্মায় না, কিন্তু আপনি যেভাবে জমিয়ে রেখেছেন, তাতে মনে হতেই পারে! অনলাইনে খাবার অর্ডার করার আগে মেনুটা অন্তত একবার সম্পূর্ণ পড়ুন।
মিথুন
আজ মস্তিষ্ক একটি মাল্টিটাস্কিং সুপারকম্পিউটার, যার অপারেটিং সিস্টেম ক্র্যাশ করার উপক্রম। একই সময়ে তিনটি নতুন প্রজেক্ট, চারটি চ্যাট গ্রুপ আর দু’টি ডেটিং অ্যাপ সামলাতে চাইবেন। দিন শেষে দেখবেন, কোনও কাজই শেষ হয়নি, শুধু ফোন চার্জ শেষ হয়ে গেছে। বিকেল নাগাদ, হঠাৎ দার্শনিক হয়ে উঠবেন এবং বন্ধুদের জীবন নিয়ে এমন উপদেশ দেবেন যা আপনি নিজেই কোনোদিন মানেননি। দু'টি ভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের নাম ভুল বলবেন না যেন! আজকের সমস্ত আইডিয়া নোটবুকে লিখে রাখুন। কাল সকালে দেখবেন, সব আবোলতাবোল মনে হচ্ছে। একটি বিষয়ে মাত্র ৩০ স্থির থাকাও আজ আপনার জন্য কঠিন হবে।
কর্কট
আজ মন পুরোনো স্মৃতি, পুরোনো জামাকাপড় আর পুরোনো প্রেমের কথা মনে করিয়ে দেবে। সারাদিন ধরে মনে হতে পারে কেউ আপনাকে যথেষ্ট ভালোবাসে না (যদিও পেছনে দশজন আপনাকে খুঁজতে ব্যস্ত)। ঘরের কোণায় জমে থাকা ধুলো দেখে মন খারাপ হবে, আর তখনই শুরু হবে ঘর পরিষ্কারের পাগলামি। রাতে পরিবারের সবার জন্য এমন একটি খাবার বানাবেন যা কেউ খেতে চাইবে না, আর এতেই মন আরও খারাপ হবে। আবেগের বশে এক্স-কে মেসেজ করবেন না। অতীতকে ভুলে সামনে চলাই চ্যালেঞ্জ, ঠিক যেমনটা প্রিয়জনের জন্মদিনে উপহারের মোড়ক ভুলে যান।
সিংহ
আজ নিজেকে এমন একজন নবাবপুত্র মনে হবে, যার নবাবি শুধু অফিসের কফি মেশিন পর্যন্ত বিস্তৃত। আপনি চাইবেন সবাই আপনার দিকে তাকাক, আপনার কথা শুনুক, এবং আপনার সামান্যতম সাফল্যকেও গ্র্যান্ড সেলিব্রেশন হিসেবে দেখুক। ভুল করে যদি কেউ আপনার প্রশংসা না করে, তবে নিজেই নিজের প্রশংসা শুরু করতে পারেন। আর্থিক দিক থেকে, আজ বিলাসবহুল শখ পূরণ করার জন্য যথেষ্ট খরচ করতে পারেন। পার্সে টান পড়লেও আপনার আত্মমর্যাদায় পড়বে না। নিজেকে বিশ্বের কেন্দ্র ভাবা থামিয়ে দিন। সেলফি তোলার আগে দেখে নিন আপনার পেছনে কেউ মুখ ভেঙাচ্ছে কিনা।
কন্যা
আজ 'পারফেকশন'-এর সন্ধানে গোয়েন্দার মতো আচরণ করবেন। বাজারে গিয়ে সবজি বিক্রেতার কাছ থেকে প্রতিটি আলুর ইতিহাস জানতে চাইবেন। কর্মক্ষেত্রে, সহকর্মীর সামান্যতম ব্যাকরণের ভুল চোখে পড়বে এবং সেই ভুল ঠিক না করে শান্তি পাবেন না। আপনার অতিরিক্ত স্বাস্থ্য সচেতনতা আজ সঙ্গীকে বিরক্ত করতে পারে। মনে রাখবেন, পৃথিবীটা আপনার এক্সেল শিট নয় যে সব কিছু গুছিয়ে রাখতে হবে। সব কিছুকে স্বাভাবিকভাবে নিতে শিখুন। কারও ভুল ধরিয়ে দেওয়ার আগে মনে মনে ১০ বার হাসুন। সবচেয়ে ভালো অন্যের ভুল-ত্রুটি দেখে মুখ টিপে হাসা।
তুলা
আজ এত বেশি ভারসাম্য খুঁজতে চাইবেন যে মনে হবে দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটছেন। রেস্টুরেন্টের মেনু দেখে এত দ্বিধাগ্রস্ত হবেন যে শেষ পর্যন্ত সঙ্গীকেই খাবারের অর্ডার দিতে হবে। কেউ আপনার কাছে একটি সহজ পরামর্শ চাইলে এমন জটিলভাবে দশটি বিকল্প তুলে ধরবেন যে সে আরও বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। প্রেমের ক্ষেত্রে, এতটাই রোমান্টিক হয়ে উঠবেন যে সঙ্গী ভাববে আপনি হয়তো কিছু একটা গোপন করছেন। মনে রাখবেন, নিরপেক্ষ থাকা মানেই কিন্তু চুপ থাকা নয়! হ্যাঁ অথবা না-এর মধ্যে একটি উত্তর দেওয়া আপনার জন্য কঠিন। আজকে যা কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার, কয়েন টস করে নিন। অন্তত দ্রুত হবে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার রহস্যময়তা আপনাকে একটা জেমস বন্ডের ফিল দেবে, যদিও হয়তো ঘরে বসে পুরোনো চিঠি ঘাঁটছেন। ছোট ছোট ঘটনাকে অনেক বড় ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে দেখতে শুরু করবেন। কোনও সহকর্মী হঠাৎ নীরব থাকলে মনে হবে সে আপনার বিরূদ্ধে গোপন পরিকল্পনা করছে। দিনের শেষ ভাগে, একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করবেন যা আসলে কারোরই কাজে আসবে না। প্রেমের ক্ষেত্রে, গভীর আবেগপ্রবণতা আজ পার্টনারকে মুগ্ধ করবে (বা কিছুটা ভয় পাইয়ে দেবে)। দিনের শেষে পেটে কথা রাখাই আপনার জন্য চ্যালেঞ্জ। আপনার 'গোপন' ডায়েরিটি আজ লুকিয়ে রাখুন, কেউ দেখতে চাইলে বলবেন ওটা আসলে একটা প্রাচীন মন্ত্রের বই।
ধনু
আজ মনে দার্শনিকতার ঢেউ লাগবে। এমন বিষয় নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুরু করতে পারেন, যার ওপর আপনার জ্ঞান সীমিত। মনে ভ্রমণে যাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগবে, কিন্তু টিকিট বুক করার আগেই ওয়ালেট আপনাকে থামিয়ে দেবে। আজ পরিচিত মহলে কিছুটা অপ্রিয় সত্য বলতে পারেন যা শুনে সবাই হাসির বদলে চমকে যাবে। মনে রাখবেন, সবকিছুতেই জ্ঞান দেওয়াটা আপনার দায়িত্ব নয়! জীবনের গভীর অর্থ খুঁজে বেড়ানো থামিয়ে, একটা ভালো হাসির ভিডিও দেখুন। আজ সোশ্যাল মিডিয়ায় অতিরিক্ত ‘দার্শনিক পোস্ট’ থেকে বিরত থাকুন।
মকর
আজ কাজের মধ্যে এমনভাবে ডুবে থাকবেন যে মনে হবে ছুটির দিনেও অফিস খুলে বসে আছেন। গ্রহরা চাইছে একটু রিল্যাক্স করুন, কিন্তু মন বলছে, 'রিল্যাক্স? ওটা কি আরেকটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার?' আজ যদি কোনও ভুল করেন, তবে সেটা এমনভাবে লুকানোর চেষ্টা করবেন যেন সেটা একটি রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা। কেউ যদি আপনাকে মজা করতে বলে, আপনি মজা করার পদ্ধতি নিয়ে একটি কার্যকরী কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে ফেলবেন। কাজে বিরতি নিয়ে একটু আনন্দ করুন। বসকে একটা ভালো কফি বানিয়ে দিন, তিনি খুশি হলে আপনার ভাগ্য খুলবে।
কুম্ভ
আজ চিন্তাভাবনা আকাশ ছুঁয়ে যাবে, সম্ভবত অন্য কোনও গ্রহে। এমন একটি অদ্ভুত আইডিয়া নিয়ে আসবেন যা কেউ বুঝতে পারবে না, কিন্তু আপনার আত্মবিশ্বাস দেখে সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি দেবে। আপনার মানবিক মূল্যবোধ আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজে অংশ নিতে উৎসাহিত করবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে অন্য কোনও অদ্ভুত কারণে বেঁকে বসবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে, সঙ্গীকে বলবেন যে আপনি তাকে ভালোবাসেন, কিন্তু প্রকাশের ধরনটি হবে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। একটি পুরোনো জিনিসের নতুন ব্যবহার খুঁজে বের করবেন। পৃথিবীতে মানুষের মতো আচরণ করুন। আশপাশের মানুষদের সঙ্গে সাধারণ কথা বলুন, যেমন — আজ আবহাওয়া কেমন?'
মীন
আজ মন স্বপ্নের রাজ্যে ঘুরে বেড়াবে, আর শরীর থাকবে পৃথিবীতে। অফিসে কলিগদের সাথে কথা বলার সময় হয়তো এমনভাবে উত্তর দেবেন, যেন আপনি কোনও গভীর চিন্তা থেকে মাত্র জেগে উঠেছেন। সৃজনশীলতা আজ আপনার সেরা বন্ধু, তবে এর কারণে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ডেডলাইন ভুলে যেতে পারেন। পানি থেকে দূরে থাকুন, কারণ আপনার মন আজ সমুদ্রের গভীরে ডুব দিতে প্রস্তুত। আজ হয়তো আপনার পছন্দের মানুষটিকে মনের কথা বলতে চাইবেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে একটা হাসির কথা বলে পুরো ব্যাপারটা হালকা করে দেবেন। জেগে থাকার চেষ্টা করুন, রাস্তায় বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা খাওয়ার আগে চোখ খুলুন। ফোনটা একবার দেখুন, হয়তো জরুরি কিছু মিস করছেন!
ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
আপনি নির্ভয়ে আলু ভাজা খাচ্ছেন। সকালের নাশতায় ডিম কিংবা ওটমিল খাচ্ছেন। কিন্তু জানেন কি, একসময় এই খাবারগুলো ছিল সমাজের চোখে ঘৃণিত, নিন্দিত, এমনকি নিষিদ্ধ? মানুষের খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাস আসলে সাংস্কৃতিক ভুল ধারণা, সামাজিক বৈষম্য আর বিজ্ঞানের হাত ধরে এক দীর্ঘ বিবর্তনের গল্প। কিছু জনপ্রিয় খাবারের এমন বিস্ময়কর ইতিহাস রয়েছে, যা এখন আপনার বিশ্বাস করাই কঠিন হতে পারে। একটা সময় আলু ও বেগুনের মতো সবজিগুলো রোগ, কুসংস্কার ও জাদুবিদ্যা বা মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে মনে করা হতো। খাদ্যের গ্রহণযোগ্যতা শুধু তার পুষ্টি ও স্বাদের ওপর নির্ভর করে না। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সংস্কৃতি, সামাজিক ইতিহাস, অর্থনীতি, এমনকি বিপণনের কৌশল।
আলু, টমেটো ও বেগুন
বাঙালি তরকারি কিংবা বিরিয়ানি আলু ছাড়া কল্পনা করতে পারে না। ভাবনাতেও কখনো আসবে না আলুর মতো সাধারণ একটি সবজি বিপজ্জনক হতে পারে। কিন্তু আলুতে সোলানিন নামক বিষাক্ত পদার্থ তৈরি হতে পারে। এটি শরীরের পক্ষে বিপজ্জনক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে ১৮ শতকের ফ্রান্সে মানুষ আলু এড়িয়ে চলত একেবারে ভিন্ন কারণে। তখন বিশ্বাস করা হতো, আলু খেলে কুষ্ঠরোগ ও ‘অশুদ্ধ কামনা’ জন্মায়। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে একসময় আলু চাষ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।
টমেটো একসময় আক্ষরিক অর্থে ‘ঘাতক’ হিসেবে কুখ্যাত ছিল। বেশ কিছু মানুষ এটি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়া বা মারা যাওয়ার পর টমেটো কুখ্যাত হয়ে ওঠে। কিন্তু টমেটোতে নয়, তারা যে পিউটার প্লেটে টমেটো খাচ্ছিল, সমস্যা ছিল তাতে। এই প্লেটগুলোতে প্রচুর পরিমাণে সিসা থাকত, যা টমেটোর অ্যাসিডিক রসের সংস্পর্শে এসে আরও বেশি ক্ষতিকর হয়ে উঠত।
মধ্যযুগে বেগুন ছিল এক ভীতিকর সবজির নাম। এই ধারণা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে ইতালিতে এটিকে মালা ইসানা বা পাগল আপেল এবং ফ্রান্সে পোম্মে দেশ ফোস বা পাগলদের আপেল নাম দেওয়া হয়েছিল। তিতা স্বাদ আর নাইট শেড পরিবারের অংশ হওয়ার কারণে বেগুনকে বিষাক্ত ও মন-পরিবর্তনকারী প্রভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত সবজি বলে মনে করা হতো।
গলদা চিংড়ি, শেলফিশ, টুনা
গলদা চিংড়িকে এখন যতই দামি ও সুস্বাদু খাবার মনে করুন না কেন, একসময় নিউ ইংল্যান্ডের উপকূলে এটি পরিচিত ছিল ‘সমুদ্রের আরশোলা’ নামে। এটি ছিল টেবিলের অযোগ্য খাবারগুলোর অন্যতম। শুধু বন্দী ও দরিদ্র মানুষ এবং পশুকে খাওয়ানো হতো গলদা চিংড়ি। অথবা সার হিসেবে ব্যবহার করা হতো। মূলত সহজলভ্য ছিল বলে গলদা চিংড়ির ঘাড়ে জুটেছিল এই দুর্নাম। ক্যানজাত হয়ে রেলপথে পরিবহনের কারণে এটি একসময় আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছাতে শুরু করলে এর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। এ ছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটি ‘স্বল্প বরাদ্দকৃত’ খাবারের তালিকায় ছিল না বলে এটি অনেক পরিবারের প্রধান খাবার হয়ে ওঠে।
এদিকে ক্ল্যাম, ঝিনুক, চিংড়িজাতীয় শেলফিশ ঐতিহাসিকভাবে ইহুদি ও ইসলামের কিছু শাখা এবং খ্রিষ্টধর্মের কিছু অংশে নিষিদ্ধ খাবারের তালিকায় ছিল। প্রাচীন মিসর ও মধ্যযুগীয় ইউরোপে এগুলোকে অপরিষ্কার বলে মনে করা হতো। এসব খাবারকে দারিদ্র্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করা হতো। যদিও খাদ্যনিরাপত্তা এখন অনেক উন্নত। কিন্তু এসব খাবারে এখনো খানিক বিষক্রিয়ার ঝুঁকি রয়েছে। ইয়েলোফিন ও স্কিপজ্যাক টুনা আমেরিকায় নিম্নমানের খাবার বলে বিবেচিত হতো একসময়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তার পরে ঘটে যাওয়া মহামন্দার পর এই ধারণা পাল্টায়। সে সময় থেকে আমেরিকানরা সব ধরনের টুনাকে তাদের খাদ্যতালিকায় জায়গা দিতে শুরু করে এবং এটিকে মূল্যবান প্রোটিন উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বর্তমানে ব্লুফিন টুনা বিশ্বের অন্যতম মূল্যবান মাছের প্রজাতি।
মাশরুম
বিষাক্ত মাশরুম খেলে অবশ্যই বিপদ হতে পারে। তবে বহু বছর ধরে মাশরুমের যোগ ছিল জাদুবিদ্যা ও মৃত্যুর সঙ্গে! বর্তমানে ভোজ্য জাতের মাশরুম চিহ্নিত হয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে তা নিরাপদে খাওয়া হয়। তবে সাম্প্রতিক ইতিহাসেও কিছু মাশরুমকে খাওয়ার অযোগ্য হিসেবে দেখা হয়। ১৯৮০-এর দশক পর্যন্ত, পরিপক্ব ক্রিমিনি বা বেবি বেলা ও পোর্টোবেলো মাশরুম আমেরিকায় খাওয়ার উপযোগী বলে বিবেচিত হতো না। তবে আকর্ষণীয় ইতালীয় নাম এবং অসংখ্য রেসিপি দিয়ে বিপণন শুরু হলে পরিস্থিতি পাল্টে যায়।
কফি
কফির উদ্দীপক বৈশিষ্ট্যের জন্য এটি ষোলো ও সতেরো শতকে তার জনপ্রিয়তা হারায়। মানুষ একে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। ফলে এটি বিশ্বের কিছু অংশে নিষিদ্ধ হয়। ক্যাথলিকরা এটিকে ‘শয়তানের পানীয়’ নামে ডাকত। আবার ১৬৭৪ সালে লন্ডনে নারীরা এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তারা দাবি করে, কফি পুরুষদের বন্ধ্যা করে দিচ্ছে। এমন দীর্ঘ সংগ্রাম করে কফি আজ আমাদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে।
চকলেট
চকলেট যখন ইউরোপে আসে, তখন কিছুটা দুর্নাম কুড়িয়েছিল। চকলেটজাতীয় পানীয়কে যৌন উদ্দীপক এবং অতি ভোজন সৃষ্টিকারী বলে মনে করা হতো। এ দুটি কারণে চকলেট মানুষের কাছে ‘পাপপূর্ণ’ খাবার হিসেবে বিবেচিত হতো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চকলেট সম্পর্কে মনোভাব পরিবর্তিত হয়। আর এখন এর জনপ্রিয়তা আপনি নিজেই ভালো করে জানেন।
রসুন
রসুন একটি দুর্দান্ত খাবার হলেও এর তীব্র গন্ধ ইংল্যান্ডে ও আমেরিকার মানুষদের অনেক অপছন্দের ছিল। তবে ইতালীয় ও অন্যান্য অভিবাসীরা তাদের রন্ধনশৈলীতে রসুনের ব্যবহার করলে আমেরিকায় রসুনবিরোধী মনোভাব কমে যায় এবং এর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশেও আপনি কি রসুন ছাড়া অনেক খাবার কল্পনা করতে পারবেন?
সূত্র: বেটার ম্যাগাজিন, হিস্ট্রি কালেকশন, মেন্টাল ফ্লস, ইয়াম ফিলি
ফিচার ডেস্ক
৮০ দিনের কম সময়ে বিশ্বভ্রমণ। এমনই এক অদ্ভুত ইচ্ছা নিয়ে ৭২ দিন ৬ ঘণ্টা ১১ মিনিট ১৪ সেকেন্ডে বিশ্ব ভ্রমণ করে এক বিশাল আন্তর্জাতিক আলোড়ন তৈরি করেছিলেন এক নারী। এলিজাবেথ ককরেন সিম্যান নামের এই নারী পেশায় ছিলেন সাংবাদিক। নেলি ব্লাই ছিল তাঁর ছদ্মনাম। এই নামে তিনি লিখতেন এবং জনপ্রিয় ছিলেন।
মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, ৮০ দিনের কম সময়কে কেন বেছে নেওয়া হলো। তাহলে জানতে হবে একটি গল্প; ফিলিয়াস ফগ নামের এক ইংরেজ ভদ্রলোকের এক অদ্ভুত গল্প। একটি বাজিতে জিততে মাত্র ৮০ দিনে বিশ্ব ভ্রমণ করার দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় বের হন ফিলিয়াস। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পাসপারতু নামের এক ব্যক্তি।
তাঁরা লন্ডন থেকে যাত্রা শুরু করেন। ফগ ও পাসপারতু ভারত এবং অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছার পর ফগ নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে নিউইয়র্ক থেকে জাহাজে যাত্রা করেন ইংল্যান্ডের পথে। লিভারপুলে মিসটার ফিক্স নামের একজন গোয়েন্দা তাঁকে গ্রেপ্তার করলেও আসল ডাকাত ধরা পড়ায় ফগ মুক্তি পান। তিনি লন্ডনে পৌঁছান নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট পরে এবং বাজিতে হেরে যান বলে মনে করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানা যায়, তিনি আসলে বাজিটি জিতে গেছেন। আর এই গল্পই ছিল ‘অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেইজ’ নামের এক উপন্যাসের।
এই উপন্যাসের যেখানে শেষ, সেখান থেকে শুরু হয় নেলি ব্লাইয়ের বাস্তব গল্প। নেলির এই ভ্রমণ ছিল জুল ভার্নের ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত সেই উপন্যাস ঘিরে।
উপন্যাসের ফিলিয়াসের ৮০ দিনের রেকর্ডটি ভাঙার প্রচেষ্টা থেকেই নেলি বিশ্বভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। এই যাত্রা শুরু করার জন্য নেলিকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। কারণ, সেই যুগে একজন নারীর পক্ষে একা এত বড় ভ্রমণে বের হওয়া ছিল নজিরবিহীন।
নেলি ছিলেন একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক। তিনি কাজ করতেন ‘নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড’ নামের একটি পত্রিকায়। তাঁর এই বিশ্বভ্রমণের প্রস্তাব পত্রিকার সম্পাদককে জানানো হলে প্রথমে তাঁকে ‘অসম্ভব’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সম্পাদক। কারণ, তিনি মনে করেছিলেন, একজন নারীর জন্য একজন ‘সুরক্ষক’ দরকার হবে এবং বেশি মালপত্র থাকার কারণে তাঁর গতি কমে যাবে। কিন্তু একসময় এসবের সমাধান করে ফেলেন নেলি। তিনি প্রধানত স্টিমার ও ট্রেনে ভ্রমণ করেছিলেন। গল্পের ফিলিয়াসের মতো অসংখ্য স্যুটকেস না নিয়ে, নেলি শুধু হাতে বহন করার মতো একটি ছোট ব্যাগে নিয়ে নেন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।
এলিজাবেথ ককরেন সিম্যান পেশায় ছিলেন সাংবাদিক। নেলি ব্লাই ছিল তাঁর ছদ্মনাম। তাঁর বিশ্বভ্রমণের যাত্রা শুরু হয় ১৮৮৯ সালের ১৪ নভেম্বর, নিউ জার্সির হোবোকেন থেকে।
নেলি ব্লাই পূর্ব দিকে ভ্রমণ শুরু করেন। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি, সুয়েজ খাল, সিলন (শ্রীলঙ্কা), সিঙ্গাপুর, হংকং এবং জাপানে বিরতি নেন। এরপর প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে সানফ্রান্সিসকোতে পৌঁছান। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন জুল ভার্নের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন নেলি।
রেল ও স্টিমারের ওপর তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছিল। সে কারণে তাঁকে মাঝেমধ্যে সংযোগকারী জাহাজ বা ট্রেন ধরার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। এতে তাঁর অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এশিয়ায় তিনি কিছুটা পিছিয়ে পড়েন।
নেলি ব্লাই স্টিমার, ট্রেন, টাগবোট ও রিকশা ব্যবহার করেছিলেন তাঁর ভ্রমণে। তিনি ১৮৯০ সালের ২৫ জানুয়ারি নিউ জার্সিতে ফিরে যান। আর এই কাল্পনিক রেকর্ড ভেঙে দিয়ে একটি বাস্তব বিশ্ব পরিভ্রমণের জন্য একটি নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন।
নেলির জন্ম ১৮৬৪ সালের ৫ মে। ১৯২২ সালের ২৭ জানুয়ারি নিউমোনিয়ার আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।
ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
বাথরুমের অভ্যন্তরীণ সজ্জার কেন্দ্রবিন্দু হলো ভ্যানিটি বা বেসিনের কাউন্টার টপ। এখানে বাথরুমে প্রয়োজনীয় সব জিনিস রাখা থাকে। তাই এই জায়গা সব সময় পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত রাখা প্রয়োজন। ডিজাইনারদের মতে, ভ্যানিটির সৌন্দর্য এবং ব্যবহারিক কার্যকারিতা বজায় রাখতে গেলে কিছু নির্দিষ্ট জিনিস খোলা জায়গায় বা কাউন্টারের ওপরে রাখা একেবারেই উচিত নয়।
জেনে নিন, বাথরুম পরিপাটি রাখার কৌশলগুলো—
তৈলাক্ত প্রসাধনী
অনেকে ঘরে তৈরি না হয়ে স্কিন কেয়ারের কাজটি বাথরুমেই করে থাকেন। তাই ত্বকের যত্ন ও মেকআপ সামগ্রী কেবিনেটে রাখা সুবিধাজনক মনে হতে পারে। তবে আর্টারবেরি কুক আর্কিটেকচারের প্রিন্সিপাল ব্যারেট কুকের মতে, ছিদ্রযুক্ত কেবিনেটে তৈলাক্ত সৌন্দর্য পণ্য রাখা উচিত নয়। কারণ, তৈলাক্ত পণ্যগুলো পৃষ্ঠতলে স্থায়ী দাগ ফেলতে পারে এবং সামগ্রিকভাবে কেবিনেটের ক্ষতি করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ডিজাইনাররা কেবিনেট কাউন্টারে ইচ্ছাকৃতভাবে কম জায়গা রাখেন, যাতে জিনিসপত্র স্তূপ না হয়। এর পরিবর্তে পর্যাপ্ত স্টোরেজের ব্যবস্থা করা হয়। প্রয়োজনে প্রসাধনী সংরক্ষণের জন্য আলাদা স্টোরেজ বা ট্রে ব্যবহার করুন, যাতে সরাসরি পৃষ্ঠতল স্পর্শ না করে।
পানি নিষ্কাশনবিহীন সাবানদানি
বার সাবান যাঁরা ব্যবহার করেন, তাঁদের বাথরুমে সাবানদানি থাকা স্বাভাবিক। তবে সাবানদানিতে যদি পানি নিষ্কাশনের ছিদ্র না থাকে, তবে অবিলম্বে তা পরিবর্তন করা উচিত। ছিদ্রবিহীন সাবানদানিতে সাবান মিশ্রিত পানি ও অবশিষ্টাংশ জমে যায়, যা জায়গাটিকে অপরিষ্কার, দুর্গন্ধযুক্ত ও দৃষ্টিকটু করে তোলে। এমন সাবানদানি ব্যবহার করুন, যাতে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রয়েছে। অথবা সুন্দর প্যাকেজিং বা পুনরায় ব্যবহারযোগ্য বোতলে ঢেলে তরল সাবান ব্যবহার করুন। এতে জায়গাটি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর দেখাবে।
বিউটি টুলস ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস
সকালে তাড়াহুড়োর সময় প্রস্তুত হওয়ার জন্য ব্যবহৃত সব সরঞ্জাম কেবিনেটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা হয়। এটি ঠিক নয়। স্টুডিও থমাস জেমসের প্রতিষ্ঠাতা ফিলিপ থমাস ভ্যান্ডারফোর্ডের মতে, একটি কেবিনেটকে সুন্দর ও সুসজ্জিত রাখা উচিত। ইলেকট্রিক টুথব্রাশ, শেভার, হেয়ার ড্রায়ার ইত্যাদি তারযুক্ত জিনিস কেবিনেটকে বিশৃঙ্খল করে তোলে এবং নিরাপত্তাঝুঁকি বাড়ায়। ইন্টেরিয়র ডিজাইনার জর্জিয়া জিকাস পরামর্শ দেন, তোয়ালে, হেয়ার ড্রায়ার ও স্টাইলিং টুলস কেবিনেটের ভেতরে বা ড্রয়ারের আড়ালে রাখার জন্য বিল্ট-ইন কাস্টম কেবিনেট ডিজাইন করতে হবে। ড্রয়ার বা কেবিনেটের ভেতরে লুকানো বৈদ্যুতিক আউটলেট থাকলে বাইরে থেকে তার দেখা যায় না।
টুথব্রাশ ও টুথপেস্ট
বাথরুমে টুথব্রাশ ও টুথপেস্ট রাখা অপরিহার্য হলেও সেগুলো বিশৃঙ্খলভাবে কাউন্টারের ওপর ফেলে রাখবেন না। তাতে সেগুলো অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকরও হতে পারে। টুথব্রাশ ও টুথপেস্ট এলোমেলোভাবে পড়ে থাকলে কাউন্টার টপ অপরিষ্কার দেখায়। ইন্টেরিয়র ডিজাইনার আন্দ্রেয়া সিঙ্কিন পরামর্শ দেন, এগুলো ড্রয়ার বা মেডিসিন কেবিনেটে ঢুকিয়ে রাখুন। যদি ইলেকট্রিক টুথব্রাশ ব্যবহার করা হয়, তবে দেয়ালের ভেতরে থাকা মেডিসিন কেবিনেটের ভেতরে একটি আউটলেট তৈরির ব্যবস্থা করুন। তাৎক্ষণিক সমাধানের জন্য, সুন্দর ডিজাইনের টুথব্রাশ হোল্ডার ব্যবহার করুন।
ভিটামিন এবং ওষুধ
নিরাপত্তার কারণে কিছু জিনিস অবশ্যই কেবিনেটের খোলা জায়গা থেকে দূরে রাখতে হবে। ভিটামিন এবং ওষুধ অবশ্যই চোখের আড়াল, শিশুদের নাগালের বাইরে এবং একটি নির্দিষ্ট নিরাপদ জায়গায় রাখা উচিত। লস অ্যাঞ্জেলেসভিত্তিক ডিজাইন কোম্পানি চ্যান্ডলার ফার্মসের প্রতিষ্ঠাতা চ্যাড হোগান বলেন, ‘শিশুরা সহজে ধরতে পারে এমন যেকোনো ব্যক্তিগত ওষুধ বা খাওয়ার যোগ্য পণ্য মেডিসিন কেবিনেটের ওপরের তাকে সংরক্ষণ করা উচিত। প্রতিটি বাথরুমে একটি মেডিসিন কেবিনেট থাকা দরকার। এখনকার মেডিসিন কেবিনেটগুলো আয়নার পেছনে স্টোরেজ থাকে।’
পারফিউম ও আফটারশেভ
তৈলাক্ত সৌন্দর্যপণ্যের মতো পারফিউম ও আফটার শেভও কেবিনেট থেকে দূরে রাখা ভালো। টিসিনোর ডিজাইন ম্যানেজার রিচার্ড ইটন ব্যাখ্যা করেন, অনেক সুগন্ধির অ্যালকোহল ও এসেনশিয়াল অয়েলের উপাদান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেবিনেটের পৃষ্ঠতল বিবর্ণ বা নষ্ট করে দিতে পারে। এগুলো মেডিসিন কেবিনেটে বা ড্রেসিংরুমে রাখুন। যদি কেবিনেটে রাখতেই হয়, তবে তা একটি ট্রে বা তাকে রাখুন, যাতে সেগুলো মূল পৃষ্ঠতল থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকে। এটি ভ্যানিটিকে পরিষ্কার ও শান্ত ও স্পার মতো অনুভূতি বজায় রাখতে সাহায্য করবে।
সূত্র: হোমস অ্যান্ড গার্ডেনস
