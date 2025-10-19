বিকেলে চায়ের আড্ডায় থাকুক সহজ সুস্বাদু দুই স্ন্যাকস

ফিচার ডেস্ক
বিকেলে হুট করেই বন্ধুরা দল বেঁধে এসেছে? আবদার, ঘন দুধ দিয়ে কড়া লিকারের চা খাবে। কিন্তু শুধু চায়ে কি আর আড্ডা জমে? হালকা স্ন্যাকস তো থাকা চাই। সময় আর শ্রম দুটোই বাঁচাবে এমন স্ন্যাকসের কথা ভাবছেন? আপনাদের জন্য সহজ ও সুস্বাদু দুটি স্ন্যাকসের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
বাঁধাকপির পাকোড়া
উপকরণ
বাঁধাকপি ২ কাপ, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ কুচি ১ টেবিল চামচ, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, ডিম ১টা, কর্নফ্লাওয়ার ৪ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, টমেটো সস ২ টেবিল চামচ, গরম মসলা গুঁড়ো ১ চা-চামচ, সয়াসস ১ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ ও মরিচ গুঁড়ো ১ চা-চামচ।
প্রণালি
সব উপকরণ একসঙ্গে আলতো হাতে মাখিয়ে ডুবো তেলে সোনালি করে ভেজে নিন। তৈরি হয়ে গেল সুস্বাদু বাঁধাকপি পাকোড়া। এবার গরম-গরম পরিবেশন করুন।
আলুর শাহি পুরি
উপকরণ
আলু সেদ্ধ ২৫০ গ্রাম, শুকনো মরিচ ভাজা গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, পুদিনা পাতা কুচি বা ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, বিটলবণ আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, পাঁচফোড়ন ১ চা-চামচ, ময়দা ২ কাপ, বেকিং পাউডার আধা চা-চামচ, লবণ আধা চা-চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, পানি পরিমাণমতো।
প্রণালি
ময়দা, বেকিং পাউডার, লবণ, সয়াবিন তেল, পানি একসঙ্গে মাখিয়ে ডো করে ৩০ মিনিট ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিন। এই ফাঁকে আলু সেদ্ধ, শুকনো মরিচ ভাজা গুঁড়ো, বিটলবণ, লবণ, পুদিনাপাতা কুচি বা ধনেপাতা কুচি, পাঁচফোড়ন সব একসঙ্গে চটকে মাখিয়ে ভর্তা তৈরি করে নিন। ডো লেচি কেটে এবার আট ভাগ করে নিন। পরে ডুবো তেলে সোনালি করে ভেজে নিন। তৈরি হয়ে গেল সুস্বাদু গরম-গরম শাহি আলু পুরি।
