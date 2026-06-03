Ajker Patrika
রেসিপি

মিক্সড পাস্তা উইথ বিফ

ফিচার ডেস্ক
আপডেট : ০৩ জুন ২০২৬, ১৩: ০৬
মিক্সড পাস্তা উইথ বিফ
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা।

কোরবানির পর মাংস দিয়ে নানা ধরনের বিকেলের নাশতা তৈরি হয়। একদিন তৈরি করতে পারেন বিফ পাস্তা। রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

গরুর মাংস সেদ্ধ ১ কাপ, ডিম ২টি পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, পাস্তা ১ প্যাকেট, কাঁচা মরিচ ৫-৬টি, টমেটোকুচি ২টি, সয়াবিন তেল আধা কাপ, সয়া সস ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, ধনেপাতার কুচি ২ টেবিল চামচ, টমেটো সস ৪ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ।

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প্রণালি

গরুর মাংস আদা ও রসুনবাটা আর লবণ পানি দিয়ে সেদ্ধ করে রাখুন। পরে পাস্তা সেদ্ধ করে ১ টেবিল চামচ সয়াবিন তেল দিয়ে মাখিয়ে রাখুন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি হালকা বাদামি করে ভেজে নিন। এরপর ডিম ঝুরি করে ভেজে, সেদ্ধ মাংস, সয়া সস, টমেটো সস, গোলমরিচের গুঁড়া, লবণ দিয়ে ১-২ মিনিট রান্না করুন। পরে সেদ্ধ পাস্তা দিয়ে টমেটোকুচি, কাঁচা মরিচ, ধনেপাতার কুচি, গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে নেড়ে আরও ২-৩ মিনিট রান্না করে নামিয়ে নিলে তৈরি হয়ে যাবে মজাদার মিক্সড পাস্তা।

বিষয়:

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