প্রচণ্ড গরম। রাতে বাড়িতে হঠাৎ অতিথি এলে এক পদ রান্না করেই আপ্যায়ন করতে চাইছেন? যেহেতু এক পদ, তাই জম্পেশ হওয়া চাই। জাফরানি মাটন রান্না করে দেখুন না! পোলাওয়ের সঙ্গে দিব্যি জমে যাবে। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
খাসির মাংস ১ কেজি, আদা ও রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, টক দই ১ কাপ, কাঁচা মরিচ বাটা ১ টেবিল চামচ, ধনে, জিরা ও গোলমরিচ গুঁড়া ১ চা-চামচ করে, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, জয়ত্রী ২টি করে, চারমগজ বাটা অথবা কাজুবাদাম বাটা ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল আধা কাপ, ঘি ১ টেবিল চামচ, গরম মসলা গুঁড়া ১ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ।
প্রণালি
খাসির মাংস টক দই, গোলমরিচ গুঁড়া ও লবণ দিয়ে মেখে ৩ ঘণ্টা মেরিনেট করে নরমাল ফ্রিজে রেখে দিন। এবার কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম হলে এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, জয়ত্রী, পেঁয়াজকুচি লালচে করে ভাজুন। পরে আদা-রসুন ও কাঁচা মরিচ বাটা দিয়ে কষিয়ে নিন। তাতে মেরিনেট করা মাংস দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। সেদ্ধ হলে টক দই, কাজুবাদাম বাটা বা চারমগজ বাটা, জাফরানের পানি, কাশ্মীরি মরিচ গুঁড়া, ধনেপাতা গুঁড়া, জিরা গুঁড়া দিয়ে নেড়েচেড়ে রান্না করুন। নামানোর আগে ঘি আর গরম মসলা গুঁড়া দিয়ে আবারও নেড়ে কম তাপে রান্না করুন কিছু সময়। তেল ছেড়ে দিলে লবণ দেখে নামিয়ে নিন।
ভ্যাপসা গরম, ট্রাফিক জ্যাম আর কাজের চাপ—সব মিলিয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার জোগাড়। এই সময়ে শুধু ভালো পোশাক বা সাজগোজই যথেষ্ট নয়, নিজের মেজাজ ঠিক রাখতে এবং অন্যদের সামনে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেকে তুলে ধরতে ‘পারফিউম’ হতে পারে আপনার সেরা সঙ্গী। পারফিউম হলো আপনার অদৃশ্য ব্যক্তিত্ব।৩ ঘণ্টা আগে
আপনার জন্য আজকের দিনটি কিছুটা ‘বসগিরি’ করার দিন। তবে অফিসে নয়, বাড়িতে। অফিসের বস আপনাকে দিয়ে আজ বাড়তি খাটুনি করিয়ে নিতে পারে, কিন্তু সেটা হাসিমুখে মেনে নেবেন কারণ আপনার নজর আগামী উইকেন্ডের দিকে। সহকর্মীরা আজ আপনার থেকে অনেক কিছু আশা করবে—হয়তো একটা ভালো আইডিয়া, অথবা স্রেফ এক কাপ গরম চা।৭ ঘণ্টা আগে
সারা দিন আমরা কতখানি শক্তি অনুভব করব তা অনেকাংশেই নির্ভর করে সকালের নাশতার ওপর। দিনের প্রথম খাবারটি কেবল ক্ষুধাই মেটায় না; বরং সারা দিনের কাজের গতি ও মনোযোগ ঠিক রাখতে জ্বালানি হিসেবে কাজ করে। স্বাস্থ্যসচেতন অনেকেরই সকালের নাশতায় পছন্দের তালিকায় থাকে ফল। আর ফলের কথা ভাবলেই মনে আসে কমলা আর কলার নাম।৭ ঘণ্টা আগে
বিশ শতকের শুরুর দিকে যখন কর্নফ্লেক্স আর গ্রানোলা বারকে ‘হেলথ ফুড’ হিসেবে মার্কেটিং করা শুরু হয়, তখন থেকে আমরা শর্করা বা কার্বোহাইড্রেটের মোহে পড়ে প্রোটিন অবহেলা করতে শুরু করেছি। কিন্তু জানলে অবাক হবেন, আপনার শরীরের প্রতিটি কোষ থেকে শুরু করে হরমোনের ভারসাম্য—সবকিছুর চালিকা শক্তি হলো এই প্রোটিন...২১ ঘণ্টা আগে