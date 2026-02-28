ইফতারিতে নতুনত্ব আনতে তৈরি করুন অ্যাভোকাডো দিয়ে স্যান্ডউইচ

ছোলা, মুড়ি আর আলুর চপ দিয়ে রোজ ইফতার করতে একঘেয়ে লাগলে বাজার থেকে অ্যাভোকাডো নিয়ে আসুন। এরপর তৈরি করুন স্যান্ডউইচ। রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
বড় সাইজের পাউরুটি একটা, ডিম চারটি, গুঁড়ো চিনি ২ টেবিল চামচ, গুঁড়ো দুধ ২ টেবিল চামচ, অ্যাভোকাডো কুচি আধা কাপ, সয়াবিন তেল প্রয়োজনমতো, ঘি ১ টেবিল চামচ।
প্রণালি
অ্যাভোকাডোর খোসা ফেলে গ্রেট করে কেটে রাখুন। এবার একটি বাটিতে ডিম, চিনি, গুঁড়ো দুধ ভালো করে মিশিয়ে নিন। পরে ফ্রাইপ্যানে তেল আর ঘি গরম হলে পাউরুটি ডিমের মিশ্রণে চুবিয়ে ফ্রাইপ্যানের গরম তেলে পাউরুটি বাদামি করে এপিঠ-ওপিঠ ভেজে নিন। এবার শেপ কাটার দিয়ে পাউরুটি পছন্দমতো শেপে কেটে দুই ভাগ করে নিন। তারপর এক অংশে অ্যাভোকাডো কুচি দিয়ে আরেক অংশ দিয়ে ঢেকে স্যান্ডউইচ তৈরি করে নিন।
