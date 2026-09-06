Ajker Patrika
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রেসিপি

আমড়ার টক ঝাল মিষ্টি আচার

ফিচার ডেস্ক  
আমড়ার টক ঝাল মিষ্টি আচার
ছবি: সংগৃহীত

অফিস থেকে ফেরার পথে কয়েক কেজি আমড়া কিনে এনেছেন; প্রথমবারের মতো আমড়ার আচার যাঁরা তৈরি করবেন, তাঁদের জন্য সহজ একটি রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ

আমড়া ১ কেজি, চিনি এক কাপ, সরিষাবাটা ২ টেবিল চামচ, পাঁচফোড়ন ২ টেবিল চামচ, বিট লবণ ১ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, শুকনা মরিচ টালা গুঁড়া এক টেবিল চামচ, সিরকা আধা কাপ, সরিষার তেল এক কাপ।

প্রণালি

আমড়ার খোসা ফেলে চিকন করে কেটে ধুয়ে নিন। হাঁড়িতে পানি ফুটে উঠলে আমড়া তিন-চার মিনিট রেখে সেদ্ধ করে নিন। পরে পানি ঝরিয়ে রোদে বা ফ্যানের হাওয়ায় তিন-চার ঘণ্টা শুকিয়ে নিন। কড়াইয়ে সরিষার তেল গরম হলে রসুনের ফোড়ন দিন। এবার সিরকা, চিনি, বিট লবণ, লবণ, সরিষাবাটা, পাঁচফোড়ন, শুকনা মরিচ টালা গুঁড়া দিয়ে কষিয়ে নিন। কষানো মসলায় আমড়া দিয়ে রান্না করুন পাঁচ-সাত মিনিট। আরও কিছুটা সময় নেড়েচেড়ে রান্না করুন। তেল স্বচ্ছ হয়ে এলে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল আমড়ার টক ঝাল মিষ্টি আচার।

বিষয়:

রন্ধনশিল্পীজীবনধারারেসিপি
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